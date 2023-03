TAU Castelló - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras la importante victoria ante GBC después de la derrota en Andorra y en la vuelta a casa, que nos ha permitido seguir en la pomada por la primera plaza con los andorranos, la liga no para. Visitamos a TAU Castelló. Un equipo que cumple su 8º temporada de su historia en Leb Oro. TAU sigue patrocinando una campaña más a los castellonenses (pero ojo porque su patrocinio puede estar en el aire de cara al próximo año), quienes se han reforzado con jugadores interesantes y renovado la base de jugadores nacionales importantes. Castelló es un equipo algo irregular, pero siempre competitivo y conjunto a tener en cuenta. Acumulan 2 participaciones hasta ahora en PO, jugándolos en la 2017/2018 y la 2020/2021.

TAU Castelló es un equipo situado 11º en la tabla con 10 victorias y 13 derrotas (10-13). De sus 10 victorias, 7 han sido como local y 3 como visitante. Acumula una buena racha de 2 victorias consecutivas. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 15 partidos jugados ante ellos, con 10 victorias palentinas y 5 castellonenses (en Castellón, 4-3 a su favor). En casa, han vencido 7/11 encuentros, habiendo ganado a buenos equipos como Valladolid o Lleida. Partido especial para Rozitis y Rey quienes volverán a jugar ante su ex equipo respectivamente.

Vienen de GANAR en Cáceres (58-61), en un partido donde sobresalió Stutz con 22 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por 77-63, destacando Chumi Ortega con 16 de valoración.

Entrenados por Juan Antonio Orenga. Orenga con una reputada carrera debuta por primera vez en su carrera deportiva, en un banquillo de la LEB Oro. No necesita presentación, ya que fue uno de los jugadores de la ACB más históricos en equipos como Estudiantes, Real Madrid, Unicaja o Cáceres entre otros. Como coach, además de su experiencia internacional en el basket chino, se destaca principalmente que ha entrenado a numerosos equipos de las categorías inferiores de la Selección Española, así como a la absoluta entre 2012 y 2014, consiguiendo la medalla de bronce en el Eurobasket 2013. Viene a dar relevo a un HISTÓRICO del baloncesto y los banquillos en Castellón, Toni Ten. Toni después de nada más y nada menos que 16 campañas vinculado y entrenando al conjunto castellonense, decidió que era hora de cerrar un exitoso ciclo y probar una nueva experiencia en el extranjero (actualmente entrena en Polonia como 2º entrenador, a las órdenes de Zan Tabak). Han renovado a 7 jugadores. Sólo tienen 1 debutante en la liga. La media de edad es de 28,3 años.

Vayamos a analizar la plantilla de TAU Castelló:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 7): Óscar Alvarado de 31 años y 1,84 altura. Medias: En 20 min; 5,9 puntos con 2,7 asistencias con 44% TC con 42% triples (26-61) y 75% TL (27-36)

Escolta: (Dorsal 3): Ezekiel Alley de 24 años y 1,85 altura. Medias: En 13 min; 6,1 puntos con 1,9 rebotes con 43% TC con 35% triples (14-40) y 84% TL (11-13)

Alero/ Ala – Pívot: (Dorsal 44): David Hook de 23 años y 1,98 altura. Medias: En 21 min; 7,9 puntos con 2,1 rebotes con 44% TC con 38% triples (31-80) y 50% TL (11-22)

Ala - Pívot: (Dorsal 42): Eric Stutz de 30 años y 2,04 altura. Medias: En 26 minutos; 16,6 puntos con 4,8 rebotes con 50% TC con 37% triples (23-62) y 85% TL (73-85) (3º anotación) (5º % TL)

* ES DUDA POR LESIÓN Pívot: (Dorsal 41): Xavi Rey de 35 años y 2,10 altura. Medias: En 21 min; 6,4 puntos con 6,5 rebotes con 47% TC y 50% TL (44-87) (2º tapones)

Banquillo

* ES BAJA POR LESIÓN Base: (Dorsal 8): Joan Faner de 32 años y 1,74 altura. Medias: En 20 minutos; 6,6 puntos con 3,2 asistencias, con 2,9 rebotes con 1,1 robos con 36% TC con 35% triples (26-74) y 72% TL (16-22)

* ES DUDA POR LESIÓN Escolta/Base: (Dorsal 15): Joel Sabaté de 24 años y 1,91 altura. Medias: En 15 minutos; 3,9 puntos con 1,5 rebotes con 39% TC con 39% triples (13-33) y 62% TL (10-16)

* ES BAJA POR LESIÓN Escolta: (Dorsal 6): Edu Durán de 31 años y 1,95 altura. Medias: En 19 minutos; 6,4 puntos con 1,3 asistencias con 23% triples (14-61) con 33% TC y 92% TL (26-28)

* ES BAJA POR LESIÓN Alero: (Dorsal 2): Jalen Nesbitt de 29 años y 1,98 altura. Medias: En 25 minutos; 10,3 puntos con 5,4 rebotes con 29% triples (20-67) con 38% TC y 83% TL (51-61) (4º robos)

Ala – Pívot/Pívot: (Dorsal 9): Jorge Bilbao de 27 años y 2,05 altura. Medias: En 18 min; 5,3 puntos, 4,3 rebotes con 37% TC con 20% triples (5-24) y 67% TL (38-56)

Pívot: (Dorsal 21): Menno Dijkstra de 26 años y 2,12 altura. Medias: En 13 minutos; 4,7 puntos con 1,8 rebotes con 37% TC con 20% triples (10-49) y 75% TL (18-24)

ESTADÍSTICAS

Castelló (medias): ptos anotados; 74,6 pts. (10º) ptos recibidos; 76 pts. (10º) 2 pts (48%) (14º) 3 pts (33%) (10º) T. Libres (71%) (10º) reb totales (33) (7º) reb def. (24,5) (4º) reb ofens. (8,5) (14º) asist. (14,7) (7º) B. robados (6,9) (8º) B. perdidos (13) (5º) Faltas Cometidas (20,5) (9º) Faltas Recibidas (22,5) (1º)

CASTELLÓ ES:

- LIDER FALTAS RECIBIDAS

Palencia (medias): ptos anotados; 82 pts. (3º) ptos recibidos; 71,1 pts. (2º) 2 pts (53%) (3º) 3 pts (33%) (7º) T. Libres (76%) (3º) reb totales (32,8) (9º) reb def. (22,3) (14º) reb ofens. (10,5) (2º) asist. (14,7) (8º) B. robados (7,8) (2º) B. perdidos (10,4) (17º) Faltas Cometidas (20,2) (11º) Faltas Recibidas (20,4) (7º)

PALENCIA ES:

- 3º MEJOR ATAQUE

- 2º MEJOR DEFENSA

- 3º % T2

- 3º % TL

- 2º REB.OFENSIVOS

- 2º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

¿CÓMO LLEGA TAU CASTELLÓ Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Juan Antonio Orenga ha recalado debutando en el banquillo azulejero, dando relevo a una prolífica etapa que ha dejado atrás Toni Ten. No lo tiene nada fácil, pues el nivel que dejó el coach de Onda y todo el poso así como lo que significa para el basket en dicho club y en la ciudad de Castellón, está fuera de toda duda y es enorme. Aun se le nota en proceso de adaptación y en parte, es normal si tenemos en cuenta que debuta en la liga y que Ten tenía su sello particular en todos estos años, el cual no es fácil de cambiar de un día para otro. TAU llega en buen momento con 2 victorias seguidas y sensaciones al alza, si bien es cierto que aunque han competido prácticamente todos los encuentros, no lo es menos que se muestran bastante irregulares en su juego.

Es un equipo equilibrado en el balance ataque – defensa, quien tiene un ritmo de juego bastante elevado (donde predominan en líneas generales un buen número de posesiones y cortas). ES EL 5º EQUIPO DE LA LIGA CON MÁS POSESIONES JUGADAS (72,2 POR PARTIDO). Para Orenga, la defensa era una de las principales bazas a partir de la cual poder crecer a principio de campaña. Pero con el paso de las jornadas se ha ido diluyendo. TAU es un conjunto muy fuerte en el cierre del rebote defensivo y que cuenta con buenos penetradores para forzar faltas e ir al 4,60 (4º que más TL lanza con 19.8). El objetivo para los azulejeros, es salvarse de la quema y evitar el descenso lo primero, cosa que tienen bastante encauzada. A partir de ahí, intentar luchar por alguna de las 8 plazas que dan derecho a jugar el PO de ascenso a ACB, terminando lo más arriba posible. Están bastante alejados hoy en día de dicho objetivo, encontrándose en una zona cómoda de la tabla.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Han mantenido de nuevo a piezas nacionales muy importantes de la 21/22 (especialmente en el backcourt), con la continuidad de la pareja de bases (Alvarado & Faner) y también de Durán (afortunadamente parece que recuperado de su lesión de gravedad, si bien sigue con las lesiones arrastrando por momentos) & Sábate. A ellos, se suma el poderío interior de Stutz (su gran estrella) & Bilbao así como un “3”quien seguirá creciendo en la liga como Hook. Cierran la plantilla, 4 fichajes ya sea de jugadores nacionales contrastados como Xavi Rey, o bien de jugadores no nacionales en crecimiento (Nesbitt & Dijkstra) quienes conocen la liga, o el único “rookie” Alley. Tal y como refleja su media de edad, poseen veteranía y cuentan con cierta profundidad en el roster. El hecho de que prácticamente todos conozcan la liga, suele ser una ventaja.

Lo peor: A pesar de la mencionada renovación de todo el bloque nacional y núcleo duro, la salida de Toni Ten tras toda una vida en tierras castellonenses deja una sombra muy alargada difícil de sustituir y plantea un escenario de gran incógnita para los de Orenga. Es un equipo de alti-bajos quien cuenta con un gran perímetro, pero seguramente su punto débil resida en el juego interior. Stutz es la indiscutible referencia, pero se le nota demasiado sólo en la pintura (ayudado por momentos de Bilbao). El puesto de center, plantea muchas dudas ya que ni Rey ni Dijkstra de momento están dando un paso

adelante. ¿Será el año de volver a soñar con meterse en el play off de ascenso a Liga Endesa, o por el contrario la campaña transcurrirá sin muchos alicientes como hasta el momento?

Cabe destacar que llegarán al partido “en cuadro” con hasta 3 bajas confirmadas y 2 jugadores más “entre algodones”.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: ERIC STUTZ

JUGADOR A SEGUIR: JALEN NESBITT

El partido se disputará este VIERNES 17 de Marzo a las 20:45 h y será dirigido por los colegiados (Mikel Cañigueral Novella → colegio valenciano), (María Cortés Paya → colegio valenciano) y (Joan Fanés Marginet → colegio andorrano). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/1a51fb75-32ca-453f-1df9-08db24999125