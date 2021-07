Sean Smith cambia Palencia por Tenerife

Las condiciones físicas de Sean Smith son indiscutibles, pero quizá muchos dudaban de que su salto a la máxima categoría del baloncesto nacional pudiera ser tan temprano. Finalmente Lenovo Tenerife ha decidido apostar por el jugador madrileño para formar parte de su plantilla en Liga Endesa, por lo que ya se ha desvinculado de Palencia Baloncesto.

El ala-pívot ha hecho efectiva la cláusula de salida y pone así punto y final a su periplo en el conjunto morado. En su primer año en el club, Smith se había ganado el cariño y respeto de toda la afición y ha querido despedirse con unas palabras de todos los palentinos: “Queridos palentinos, Sólo ha sido un año, pero lo suficiente para encariñarme de este club que desde el primer día ha hecho todo lo posible para hacerme sentir cómodo. Un año raro, en el que por muchas adversidades no se pudo disfrutar del baloncesto como a todos nos hubiese gustado. Me gustaría, primero, agradecer a la directiva, por confiar en mí y darme tantas facilidades durante mi estancia en Palencia. Al cuerpo técnico por las numerosas horas que pasasteis conmigo ayudándome tanto en la pista como fuera de ella. A mis compañeros, que a pesar de que no pudimos cumplir con las expectativas siempre fuimos profesionales y nos apoyamos unos a otros diariamente. Y, por último, a la afición, que ha estado ahí toda la temporada, tanto en las buenas como en las malas apoyándonos cariñosamente. Nunca tuve la oportunidad de experimentar nuestro pabellón lleno, y eso es una espinita que me queda. Inicio un nuevo reto en mi carrera, un reto duro por el que estoy muy ilusionado. Ojalá volvamos a encontrarnos de nuevo, cuanto más arriba, mejor. ¡Os estaré eternamente agradecido! #VamosMiPalencia”.