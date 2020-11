Scouting: CB Tizona Universidad de Burgos

Tras no poder disputar el encuentro en tierras asturianas ante Oviedo debido a un positivo en el equipo ovetense, toca volver a la competición y lo hacemos en casa. Recibimos a un clásico quien vuelve a LEB Oro 5 años después, CB Tizona Universidad de Burgos. Tizona “RENACIDO” se ha reinventado y es que tras los 3 “no ascensos” consecutivos a ACB acabaron hastiados pero no se rindieron, saliendo a competir en la 2015/2016 en Primera Nacional. En la primera temporada subieron a liga EBA y tras competir 3 temporadas en dicha categoría, ascendieron a LEB Plata en la 2018/2019, categoría donde únicamente estuvieron la 2019/2020 para volver de nuevo al lugar que merecen . Todo un ejemplo de superación y no tirar la toalla. Tizona, con esta denominación y dando relevo al CB Atapuerca, cumple su 3º temporada en su historia en la Leb Oro.

Tizona es un equipo situado 9º en el Grupo Oeste con 0 victorias y 3 derrotas (0-3).Aún no conocen el triunfo y encadenan una mala racha de 3 derrotas seguidas . Los precedentes en el histórico de enfrentamientos en LEB Oro contando el PO, datan de 8 partidos jugados ante ellos, con 4 victorias palentinas y 4 burgalesas (en Palencia 3-1 es el balance a nuestro favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 4 enfrentamientos, 3 victorias para Palencia y 1 para Tizona, (siendo en Palencia 2-0 el balance a nuestro favor) . Fuera de casa, han perdido el único encuentro que han jugado en Melilla. Partido especial para Iván Martínez quien vuelve a jugar ante su ex equipo .

Vienen de PERDER ante Ourense (69-80) destacando Tyler Rawson con 17 valoración.

Entrenados por el bilbaíno Jorge Elorduy. Entrenador clásico más de 20 años de profesional, con mucha experiencia en ligas EBA, LEB Oro (Lobos Cantabria, Gijón y Melilla Baloncesto)y también en ligas femeninas. 2º temporada en el club (tras ascender al equipo a LEB Oro). También cuenta con un amplio bagaje internacional habiendo entrenado a la selección femenina de Paraguay y fue asistente de Álex Mumbrúen Bilbao la 18/19, antes de recalar en Tizona. Siguen en el equipo 6 jugadores de la temporada pasada. Tienen 7 debutantes en la liga. La media de edad es de 28,6 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Tizona Universidad de Burgos:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 60): Ayoze Alonso de 29 años y 1,87 altura. Buena renovación la del base canario quien cumple su 3º temporada en el equipo burgalés. Debuta en la liga. Con mucha experiencia en EBA y un año en LEB Plata, en su debut en la categoría estamos viendo un playmaker muy completo con capacidad para anotar y también para asistir. Muy querido por la afición de Tizona y comprometido con el proyecto. Después de 10 temporadas, al fin le ha llegado la oportunidad de demostrar su valía en LEB Oro, complementándose a la perfección con Ricardo Úriz . Medias: En 18 minutos; 8,3 puntos con 1,7 asistencias con 40% TC con 28% triples (2-7) y 83% TL

Escolta : (Dorsal 31): Spencer Reaves de 24 años y 1,90 altura. Gran fichaje el de este escolta USA, procedente de Iraurgi en LEB Plata (dónde fue el MVP de la Copa LEB Plata). Debuta en la liga. Tras 2 campañas en tierras vascas, le ha llegado la oportunidad de demostrar su valía en la liga. Muchos puntos en sus manos, juega bien el bloqueo directo y buenas habilidades defensivas. Una luxación en su hombro en la pretemporada no le está permitiendo rendir como se espera de él, pero seguro que irá a más conforme avancen las jornadas. Es una de las principales amenazas exteriores de perímetro de los de Elorduy, si bien no ha empezado acertado desde 6,75 con un 0-8 en triples . Medias: En 18 minutos; 6,3 puntos con 1,3 rebotes con 36% TC y 100% TL (5-5)

Alero : (Dorsal 32): Kris Joseph de 31 años y 2,01 altura. Aroma ex NBA el del canadiense con pasaporte trinitense para Tizona. Fichado procedente de la segunda liga francesa (Blois Basket). Es un trotamundos habiendo jugado también en Italia, Portugal y Canadá . Debuta en la liga. Mucho talento. Aporta mucha experiencia, es buen defensor y con muy buena lectura de juego y amenaza desde el triple. Ayuda en el rebote. Se sigue adaptando a España y a la categoría, ni mucho menos ha llegado al rendimiento esperado con mucho margen de mejora para lo que se espera de alguien como él . Medias: En 26 minutos; 6,3 puntos con 4,7 rebotes con 23% TC (5-21) con 38% triples y 100% TL (4-4)

Ala – Pívot : (Dorsal 21): Tyler Rawson de 24 años y 2,08 altura. Interior USA fichado procedente de Bélgica (Limburg United), cumpliendo su 2º temporada en la liga. Su anterior experiencia en la categoría, fue la 18/19 con el filial del Barça. Jugador muy completo, con buen salto vertical y bastante móvil en sus acciones pudiendo jugar tanto por dentro como por fuera en esa figura de “4 abierto”. Tiene una gran capacidad de pase desde el poste alto y facilidad para jugar el pick & pop, abriéndose a la línea de 6,75 y anotando con facilidad. Medias: En 32 min; 11,3 puntos con 4 rebotes con 2,7 asistencias con 42% TC y con 33% triples (LIDER MINUTOS JUGADOS)

Pívot : (Dorsal 34): Mus Barro de 25 años y 2,08 altura. Pívot senegalés fichado procedente de Algeciras en LEB Plata. Experiencia en EBA y Plata. Debuta en la liga. Jugador espectacular en sus acciones que tiene gran físico para intimidar en defensa, rebotear, jugar por encima del aro, taponar y hacer mates. Juega bien el P&R y tiene radio de acción, no más allá a 4-5 metros del aro. Sin amenaza 6,75. Buen juego en el poste bajo. Está demostrando ya desde el primer día, que sigue creciendo a pasos agigantados . Es un pilar en el juego interior y en la pintura del equipo. Al igual que Ayoze, en este caso tras 5 temporadas, al fin le ha llegado la oportunidad de demostrar su valía en LEB Oro . Medias: En 27 min; 12,3 puntos y 6,3 rebotes con 50% TC y 81% TL (LIDER REBOTES TOTALES Y OFENSIVOS) (2º mates) (3º faltas recibidas)

Banquillo

Base : (Dorsal 6): Ricardo Úriz de 40 años y 1,87 altura. Base clásico de la LEB, hermano de otro gran base de la liga como es Mikel Úriz. Fichado procedente de Cáceres, tras haber jugado 2 campañas en Breogán (1 en ACB y ascender con el equipo lucense, en la 17/18 a la máxima categoría). 9 temporadas en ACB en su palmarés. Cumple su 10º temporada en la liga. No ha empezado fino en los % de tiro. Sigue siendo un lujo tener a este base en la LEB. Con una enorme visión de juego, experiencia para saber llevar el control del partido, tiene la madurez suficiente como para saber lo que tiene que hacer en cada momento . Casi 500 partidos totales en la ACB . La edad lógicamente le va pesando, pero su experiencia es muy necesaria . Medias: En 26 minutos; 4,3 puntos con 5 asistencias y 2 rebotes con 23% TC (5-21) con 7% triples (1-13) y 100% TL (2-2) (LIDER ASISTENCIAS Y EN PÉRDIDAS)

Escolta : (Dorsal 9): Iván Martínez de 30 años y 1,92 altura. Exterior renovado de la temporada anterior y del ascenso de Plata a Oro. 6 temporadas después vuelve a la categoría, cumpliendo su 6º temporada en la liga. Jugó en Palencia en la 12/13. Jugador todoterreno de equipo que aporta mucho equilibrio en el perímetro. Era un lujo verlo en LEB Plata, pues había debutado hace años en ACB y con experiencia en Oro. Su sitio hoy día, es la LEB Oro. Un jugador a quien lamentablemente, las lesiones lo han lastrado de llegar a cotas aún mayores a las que ya ha conseguido. Jugador mucho más maduro ahora y más hecho. Es un jugador de rotación e importante dentro del vestuario burgalés . Medias: En 17 minutos; 4,7 puntos con 2,3 asistencias con 41% TC, 33% triples y 100% TL (1-1)

Base/Escolta : (Dorsal 5): Francisco Pomares de 26 años y 1,92 altura. Renovado de la temporada anterior, cumple su 3º temporada en el equipo y debuta en la categoría. Con experiencia en EBA y Plata. Cumple la función de 3º escolta y ayudar en los minutos que esté en pista . Medias: Apenas 5 minutos disputados en 1 único partido

Alero : (Dorsal 11): Alberto Ruiz de Galarreta de 36 años y 1,98 altura. Importante renovación la de este riojano “viejo rockero” de la LEB Oro. Estuvo 6 temporadas completas en el equipo riojano, siendo el eterno capitán. Cumple nada menos que su 16º temporada en la liga. Debutó hace años en ACB con Obradoiro y es un excelente lanzador de triples y de 5-6 metros con una muñeca espectacular y difícil de parar si coge la racha. Posee mucho carácter y no se arruga. FIGURA EN EL TOP 10 DE PUNTOS Y ADEMÁS ES 6º CON MÁS PARTIDOS JUGADOS EN LA HISTORIA DE LA LIGA . Aporta puntos y mucha experiencia necesaria a esta plantilla . Medias: En 11 min; 6,7 puntoscon 46% en triples (6-13) y con 43% TC

Ala – Pívot/ Pívot : (Dorsal 00): Johan Kody de 27 años y 2,07 altura. Center camerunésrenovado de la temporada pasada. Experiencia en EBA, Plata y Oro. 2º temporada en la liga. Buen reboteador, intimidador y finalizador cerca del aro. Su debe, la falta de kgs en la zona ya que ante rivales más pesados, puede sufrir. Es el último jugador de la rotación interior . Medias: En 7 min; 2,3 puntos con 1,3 rebotes con 50% TC y 50% triples (1-2)

Ala – Pívot/Pívot : (Dorsal 23): Fernando Revilla de 19 años y 2,03 altura. Jugador muy joven de la cantera burgalesa que debuta en la liga tras disputar la pasada 19/20, en el filial liga EBA de San Pablo Burgos de ACB. Aún no ha debutado ni jugado minuto alguno .

Pívot : (Dorsal 7): Mouha Diop de 33 años y 2,10 altura. “5” senegalés renovado de la temporada pasada. Con mucha experiencia en todas las ligas FEB, le faltaba jugar en LEB Oro. Debuta en la liga. Interior potente, que juega bien cerca del aro y aceptable reboteador. Es un jugador de rotación interior . Medias: En 10 minutos; 5 puntos con 2,3 rebotes; 70% TC (7-10) y 100% TL (1-1)

ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO OESTE

(ESTÁN SIN ORDENAR, YA QUE HAY DISPARIDAD CON EQUIPOS QUE HAN JUGADO 2, 3, 4 O 5 PARTIDOS)

Palencia (medias): ptos anotados; 72,8 pts. ()

ptos recibidos; 65,7 pts.()

2 pts (56%)()

3 pts (30%)()

T. Libres (75%)()

reb totales (25)()

reb def. (16,5) ()

reb ofens. (8,5) ()

asist. (10,3) ()

B. robados (4)()

B. perdidos (9,8) ()

Faltas Cometidas (20,5)()

Faltas Recibidas (17,8)()

Tizona (medias): ptos anotados; 69 pts. ()

ptos recibidos; 83,6 pts. ()

2 pts (50%)()

3 pts (28%)()

T. Libres (88%)()

reb totales (24,7) ()

reb def. (17,7) ()

reb ofens. (7)()

asist. (15,3)()

B. robados (7) ()

B. perdidos (13,3)()

Faltas Cometidas (15,3)()

Faltas Recibidas (18,7)()

¿CÓMO LLEGA TIZONA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 20/21?

Tizona vuelve a sus fueros y a la categoría que mínimo, le corresponde. Jorge Elorduy está haciendo un gran trabajo en tierras burgalesas y ha conseguido ascender al equiposin casi tiempo de adaptación en LEB Plata y en su única temporada, lo cual habla muy bien de su desempeño. Tizona no llega en un buen momento, ya que hasta ahora le está costando adaptarse a la competición y aún no conoce la victoria. También se ha visto involucrado en varias suspensiones de partidos por positivos COVID, lo cual ha impedido que puedan coger regularidad. Su objetivo como recién ascendido, no es otro que intentar llegar con las máximas victorias posibles a la 2º fase y grupo de la permanencia, siendo conscientes de que cada victoria es oro para esa 2º fase donde hay que recordar que descenderán 4/9 equipos (casi el 50%). Pero para ello, tienen que mejorar mucho principalmente en defensa donde encajan demasiados puntos y canastas fáciles (la peor defensa con 83,6 pts recibidos) y también en su amenaza desde 6,75, hasta ahora muy mejorable (28% únicamente de acierto lo cual los está lastrando).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Han vuelto a la LEB Oro 5 años después de su hartazgo por los “no ascensos”, subiendo desde 1º Nacional. Han formado una plantilla más que interesante, manteniendo el bloque del ascenso de LEB Plata (Ayoze, Martínez, Pomares, Galarreta, Kody y Diop), a lo cual han sumado clase y experiencia con Ricardo Úriz, la llegada de jugadores que ya conocían la liga (Rawson), rookies que debutan (Reaves, Barro) y hasta un EX NBA como Kris Joseph.

Lo peor : Han vuelto a Oro justo en un año de cambios. Por primera vez la existencia de 2 grupos en vez de uno único, lo cual les perjudica ya que a priori es el grupo más fuerte e igualado, de los 2 existentes. A ello hay que añadir que lo forman 9 equipos en vez de 10, siendo por tanto menor el número de jornadas a jugar. Por todo ello no hay tiempo de adaptación y el hecho de acumular muchas derrotas iniciales, puede condicionar en buena manera la temporada y hasta ahora, los está condicionando. Aunque se espera que vayan cogiendo ritmo a la competición porque mimbres tienen para luchar.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : TYLER RAWSON / RICARDO ÚRIZ

JUGADOR A SEGUIR : MUS BARRO

El partido se disputará este VIERNES 20 de Noviembre a las 20:00 h y será dirigido por los colegiados (Víctor Mas Cagide → colegio catalán), (Guillermo Ríos Marcos → colegio gallego) y (Igor Esteve Malmierca → colegio castellano y leonés).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-1e74baa8-22b0-45b4-5212-08d88712385d