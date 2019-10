Scouting: Club Ourense Baloncesto

Después de conseguir una importante victoria en casa ante uno de los favoritos como es Breogán (1º de la temporada como local), toca visitar la cancha de un clásico como Club Ourense Baloncesto. COB es un equipo que tras conseguir hace varias temporadas (en la 14/15) el ascenso a ACB (no concretado en los despachos), tuvo en la 17/18 muchos problemas y a pesar de hacer una 2º vuelta histórica, su mal arranque los privó de ser competitivo. Pero en la pasada campaña de nuevo volvió a ilusionar a su afición, llegando hasta la “Final Four” de Bilbao cayendo en el partido de Semi ante Palma . Han configurado otra vez, un plantel competitivo para estar arriba y no en vano, son colíderes . COB cumple su 16º temporada en LEB Oro sobre 24 totales de historia de la liga, siendo como decía un histórico de la competición .

COB es un equipo situado 2º en la tabla con 3 victorias y 0 derrotas (3-0). De sus 3 victorias, 1 ha sido en casa en el Pazo y 2 fuera de Ourense. Encadenan una buena racha de 3 triunfos seguidos y de momento como invictos . Partido especial para Alfredo Ott por jugar ante sus ex. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 18 partidos jugados ante ellos, con 12 victorias palentinas y 6 orensanas (en el Pazo 7-2 es el balance a favor de los nuestros).

Vienen de GANAR en Oviedo (81-84) en un partido donde sobresalió Óscar Alvarado con 27 valoración. El precedente del partido de ida en Ourense en la 18/19, fue victoria por (52-55) destacando Vasturia con 9 de valoración .

Entrenados por Gonzalo García de Vitoria quien tras 5 temporadas en Melilla, cumple ya su 7º campaña al frente del COB. Es un entrenador clásico con criterio y con mucha experiencia en Leb Oro. Con el ascenso a ACB en la 14/15 y el buen trabajo de la temporada siguiente, sentó las bases del proyecto. Es cierto que en la 17/18 lo pasaron mal pero, a pesar de la pésima primera vuelta, la directiva siguió confiando en él y fruto de ello fue la gran remontada durante la 2º parte de la competición (salvándose cuando ello, parecía un milagro). En la última temporada ya hemos visto de lo que ha sido capaz de hacer . Mucho trabajo en despachos y la confección de una plantilla muy del estilo del coach. Ha renovado 3 jugadores . Tienen 2 debutantes en la liga. La media de edad es de 27 años .

Vayamos a analizar la plantilla de COB:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 11): Pol Figueras de 21 años y 1,87 altura. Buen fichaje procedente del Barca B donde ha estado toda su vida y donde adquirió experiencia en la LEB Oro con el filial blaugrana. Cumple su 5º temporada en la liga. Es un base que está dando pasos hacia delante año tras año y quiere seguir progresando en su carrera deportiva y seguir ganando en madurez. Base director, gran pasador y gran penetrador con aceptable tiro siguiendo mejorando en esa faceta . Buen complemento para Alvarado en la dirección . Medias: En 21 min; 5,3 puntos con 4,3 asistencias con 50% TC con 42% triples y 25% TL (1/4)

Escolta : (Dorsal 21): Alfredo Ott de 36 años y 1,88 altura. El americano ha renovado de la anterior campaña, cumpliendo su 2º temporada en el equipo gallego y su 8º temporada en la liga. Logroño es su casa donde ha disputado hasta 5 temporadas. Pasó por Palencia en la 12/13. No necesita de presentación. Un jugador que hace un poco de todo. Es capaz en ataque de crearse sus propios tiros, tiene buena mano, muy dinámico y que además en defensa aporta un plus al equipo. Sin duda cualquier equipo en la liga le gustaría tenerlo. Cada temporada está lanzando más desde 6,75 cuando antes, le costaba confiar en su tiro de larga distancia (de hecho ahora mismo lanza más de 3 que de 2) . Uno de los jugadores de COB importantes en el perímetro . Un seguro. Medias: En 25 minutos; 6,3 puntos con 1,3 rebotes con 2,7 asist con 38% triples con 38% TC

Alero : (Dorsal 15): Edu Martínez de 29 años y 2,02 altura. Importante fichaje procedente del recién ascendido a ACB (Bilbao). Tiene experiencia en la máxima competición (Burgos) en ACB donde la verdad que no contó con los minutos que quisiera. 7º temporada en la liga. Se trata de un “3 alto” que ha ido dando pasos de gigante cada año y que es un excelente tirador de 3 sobre todo desde las esquinas, ha experimentado mejoría en el rebote o su defensa. Sin duda “3” nacionales como el, quedan pocos por sus peculiares características y lo bien que interpreta el juego. Otro jugador vital . Medias: En 24 minutos; 10 puntos con 3,3 rebotes con 42% TC con 40% triples (8/20) y 80% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 26): Kevin Van Wijk de 30 años y 2,03 altura. Holandés de nacimiento. Renovado de la temporada anterior. 7º temporada en LEB Oro. Clave renovación . Jugador intenso que va muy bien al rebote y juega bien cerca del aro. Capaz de amenazar desde el triple. Un gran “4” abierto que por condiciones incluso puede jugar también de “5”. Ha mejorado muchísimo su tendencia a cargarse de faltas, aunque sigue teniendo su caballo de batalla con el % TL, lo cual aún supone un suplicio para él . A todo ello suma, la capacidad para defender y robar balones en defensa. Está rindiendo en la presente 19/20 a niveles de lo que pudimos ver de él en Huesca y se le nota con confianza. Muy necesario en el puesto de “4” . Medias: En 27 min; 12,7 puntos con 4,3 rebotes con 50% TC con 20% triples y 52% TL (10/19)

Pívot : (Dorsal 12): Darko Balaban de 30 años y 2,11 altura. Center serbio fichado procedente de Melilla. 2º temporada en la liga. De perfil claramente defensivo, además se ha destapado en el ataque . No sólo es un auténtico muro principalmente en la defensa, lo cual es su gran fuerte. También aporta rebote e intimidación, es seguro finalizando en P&R y puede lanzar ganchos jugando de espaldas al aro. Su punto débil, las pérdidas de balón (aunque ha mejorado) y que no tiene rango de tiro, sufriendo ante pares más móviles. Pero su temporada hasta ahora es EXCEPCIONAL. Pocos jugadores en la liga hay, con su perfil. A día de hoy experimenta una mejora brutal en comparación con la temporada de su debut en Melilla. Gran pareja conforma con Kevin en la pintura . Medias: En 25 minutos; 15 puntos y 8 rebotes con 51% TC y 60% TL (4º reb.ofensivos)

Banquillo

Base : (Dorsal 7): Óscar Alvarado de 28 años y 1,84 altura. Gran fichaje el del jugador canario quien llega procedente de Valladolid donde estuvo las últimas 2 temporadas. Jugó en ACB hasta 4 temporadas en Gran Canaria aunque con presencia testimonial. 8º temporada en la liga. Es un base alto – director con talento y una capacidad de pase increíble quien ha ido progresando a lo largo de los años en la liga, hasta convertirse en uno de los mejores bases de la categoría hoy día y seguramente el mejor pasador en LEB Oro . Muy fiable desde el 4,60. Base muy completo a quien solo le falta mejorar y tener más confianza en su tiro exterior. Conforma con Figueras un top 3 de parejas nacionales de bases en la liga . Medias: En 19 min; 9 puntos con 7,5 asistencias con 55% TC con 20% triples y 77% TL ( LIDER liga asistencias) (4º faltas recibidas)

Escolta/Base : (Dorsal 0): Andrezj Pluta de 19 años y 1,90 altura. Jugador polaco que sigue de la temporada pasada y sigue cedido por parte de Betis hasta final de campaña. Llegó tras haber jugado en el filial de Betis en EBA y cumple su 2º temporada en la liga. Polivalente para jugar como base en determinados momentos, hasta ahora está teniendo poca presencia. Muy trabajador y siempre al servicio del grupo. Medias: En 11 min; 5 puntos con 1,3 rebotes con 37% triples con 40% TC

Alero : (Dorsal 6): Manuel Vázquez de 21 años y 2,02 altura. Alero alto fichado procedente de Ávila en LEB Plata donde no tuvo malos números. 2º temporada en la liga (anterior con Axarquía). Tras 3 temporadas en Plata por fin le ha llegado la oportunidad de jugar a tiempo completo en LEB Oro. Último jugador en la rotación exterior del equipo ayudando en lo que se le pide y al servicio del coach . Medias: Apenas 5 minutos

Alero/Escolta : (Dorsal 10): Connor Wood de 26 años y 1,93 altura. Interesante fichaje el de este “3” canadiense que tiene polivalencia para jugar al “2” y ha sido fichado procedente de la 2º francesa (Quimper) donde promedió (9pts / 2 reb / 42% T3). Debuta en la liga. Se trata de un auténtico FRANCOTIRADOR, abre muy bien el campo con sus triples y es una amenaza exterior constante. Es uno de los mejores jugadores de perímetro del COB, seguramente su mejor especialista en 6,75, haciendo buena pareja con Edu Martínez . Medias: En 20 min; 11 puntos con 2,7 rebotes con 50% triples (9/18) con 47% TC y 100% TL (2/2)

Ala – Pívot : (Dorsal 16): Thomas Tshikaya de 27 años y 2,01 altura. Interior francés fichado procedente de la 3º alemana (Giessen) donde promedió (10 puntos / 5 rebotes). Se trata de un “4” con gran físico, atlético y con mucha fuerza con amenaza también en el T3 y buena capacidad para el rebote. Debuta en la liga. Da descanso a Kevin en la rotación . Medias: En 12 min; 3,7 puntos con 2,7 rebotes con 50% TC y 25% TL (1/4)

Pívot : (Dorsal 78): Víctor Serrano de 30 años y 2,12 altura. Criado como canterano del Estudiantes. Ha llegado procedente de Coruña (donde aterrizó en Febrero procedente de Cáceres). 8º temporada en la liga. Debutó con el equipo colegial en ACB en la 11/12. Es la torre del equipo. Jugador que aporta centímetros en poste bajo y rebotes con un buen juego de pies. En COB quiere seguir progresando y aportando. Tiene ya mucha experiencia en la LEB Oro y ha ganado en físico para ser mejor jugador. Es el “5” suplente dando descanso a Balaban . Medias: En 13 min; 5 puntos con 5,7 rebotes. 50% TC y 71% TL

COB (medias): ptos anotados; 81,3 pts (3º)

ptos recibidos; 71 pts (7º)

2 pts (56%) (2º)

3 pts (36%) (6º)

T. Libres (60%) (17º)

reb totales (34,7) (10º) COB ES 3º MEJOR ATAQUE, 2º % T2, 2º PEOR % TL,

reb def. (25,7) (2º) 2º QUE MAS REB.DEF COGE Y 2º ASISTENCIAS

reb ofens. (9) (12º)

asist. (17,3) (2º)

B. robados (7) (11º)

B. perdidos (10,3) (15º)

Faltas Cometidas (17,3) (14º)

Faltas Recibidas (20,7) (8º)

Palencia (medias): ptos anotados; 79,7 pts. (4º)

ptos recibidos; 78,6 pts. (14º)

2 pts (50%) (6º)

3 pts (39%) (1º)

T. Libres (74%) (6º) PALENCIA ES LIDER % T3, 3º ASISTENCIAS,

reb totales (32,3) (13º) EL QUE MENOS BALONES ROBA Y

reb def. (23) (15º) EL QUE MENOS BALONES PIERDE

reb ofens. (9,3) (11º)

asist. (16,7) (3º)

B. robados (5) (18º)

B. perdidos (8) (18º)

Faltas Cometidas (18) (12º)

Faltas Recibidas (20,3) (9º)

¿CÓMO LLEGA COB Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2019 / 2020?

Gonzalo García suma ya 7 temporadas liderando el proyecto. Es toda una institución en tierras gallegas y aunque es bilbaíno de nacimiento, es otro orensano más. Más que merecido lo tiene siendo sin duda uno de los mejores coach de toda la liga por experiencia, liderazgo, rendimiento del equipo y resultados. Como hito principal destaca, ese brillante ascenso deportivo a ACB hace 5 campañas un no siendo concretado lamentablemente en los despachos. O en la pasada 18/19 metiendo al equipo en la mencionada “Final Four” de Bilbao. No todo han sido alegrías pues una mala primera vuelta en la 17/18 condicionó dicha temporada. Pero ahí estuvo él y su equipo para hacer una enorme 2º vuelta y sacarlo adelante, salvándose holgadamente. El balance en general en las 7 temporadas es EXCELENTE . La economía del club desde hace varios años no pasaba por su mejor momento, pero parece afortunadamente que la deuda está bajando y cada vez hay más apoyo de las empresas locales. Aunque en otros años, lidiar con ello ha sido muy difícil por ese bajo presupuesto y limitaciones.

Se ha hecho un bloque competitivo y para hacer disfrutar a la afición con renovaciones claves y buenos fichajes. COB llega de manera inmejorable CO-LÍDER y el principal objetivo cuando parece que han dejado atrás los malos momentos, no es otro que intentar luchar por la zona noble de la clasificación metiéndose en PO (cosa que salvo catástrofe, debería suceder). En cuanto a su estilo de juego, es un conjunto que ahora cuenta con mayor polivalencia en sus puestos que temporadas anteriores, lo cual le permite mayores variantes y mayor dinamismo. Mucho torrente de anotación en ataque y equilibrio con 2 grandes bases con visión de juego.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : La figura en su conjunto del pilar básico deportivo, como es la continuidad del entrenador Gonzalo García de Vitoria y la forma de reinventarse cada año. Con los pocos recursos existentes, tiene mucho mérito que pudiesen llegar a la Final a 4. Han conseguido renovar a 2 piezas claves (Ott & Van Wijk) y a ello han sumado la llegada de jugadores contrastados o en alza en la LEB Oro (Alvarado, Pol, Edu Martínez, Balaban o Serrano) junto a jugadores nuevos que darán mucho que hablar (Wood o Tshikaya).

Lo peor : A pesar de que es cierto que este verano renovaron a 2 de sus piezas claves, la salida del capitán Jhornan Zamora y la salida de Rozitis cuando había esperanzas en la afición de renovación, han debilitado bastante a la plantilla por ser 2 posiciones claves. La incógnita de la continuidad de Gonzalo también estaba ahí y a eso sumamos salidas de grandes jugadores como Vidal, Watson o Sergio. A mayores, si sumamos estas piezas a las pérdidas en los últimos años que han ido sufriendo paulatinamente (Díaz, Kapelan, Mitrovic, Guerra, etc). La bajada de calidad se ha visto remitida. Pero Ourense es un plaza atractiva para los jugadores y en buena medida los recambios han sido de calidad. Queda ver si conforme pase la temporada, el equipo nota o no esas pérdidas de jugadores mencionados en la etapa importante de la liga. De momento desde luego que para nada se está notando.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : DARKO BALABAN / ÓSCAR ALVARADO

JUGADOR A SEGUIR : CONNOR WOOD

El partido se disputará este DOMINGO 20 de Octubre a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Alejandro López Lecuona → colegio vasco), (José Vázquez García → colegio catalán) y (Alberto García Parejo → colegio extremeño).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laliga4sports.es/