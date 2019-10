Scouting: analizamos a B the travel brand Mallorca Palma

Nuestro colaborador Álvaro Mínguez nos acerca cada semana un detallado análisis del rival de Chocolates Trapa Palencia.

Después de cosechar la primera derrota de la temporada en la jornada inaugural ante Melilla en un partido con muchas cosas a mejorar, seguimos con el duro inicio en el calendario. Visitamos la pista de Travel Brand Mallorca – Palma, quien ha confeccionado un auténtico plantillón para intentar su ascenso a la Liga Endesa ACB. Es el mayor presupuesto de toda la competición. Si bien ha empezado como nosotros , con derrota .

Travel Brand Mallorca – Palma cumple su 6º temporada en Leb Oro y después de no clasificarse para playoff en la 15/16 y quedar en el puesto 13º en la 17/18, ya en la pasada campaña cambió su dinámica, jugando la gran final de la “Final Four” en Bilbao ante el equipo anfitrión aunque perdiera y no pudiera ascender. De ahí que se hayan reforzado aún en mayor medida. El proyecto balear estaba confeccionado a 3 años pero con esta plantilla, parece imposible no pensar en un ascenso a ACB como objetivo, al menos el desembolso económico ha sido para tal hecho.

Palma es un equipo situado 12º en la tabla con 0 victorias y 1 derrota (0-1). Esto no ha hecho si no comenzar, pero de momento su primer encuentro en Oviedo se saldó con una derrota justa .

Vienen de PERDER en Oviedo (70-61) en un partido donde sobresalió Johan Lofberg con 17 de valoración. Los precedentes históricos de enfrentamientos con Palma en LR son, de 10 partidos jugados, 6 victorias para Palencia y 4 para el equipo balear (si bien de los 5 partidos jugados en la isla, 3 victorias cayeron del lado palentino ). Es una pista Son Moix que se nos da bien.

Entrenados por Félix Alonso quien dio relevo en el banquillo a finales del año pasado a Xavier Sastre. El leonés cuenta con mucha experiencia en banquillos y en ligas europeas como Portugal y Suecia. Sastre decidió dejar paso y apartarse del proyecto y Felix se puso al frente. Lo cierto es que su primer año completo fue inmejorable con la mencionada final en la “Final Four” . Han renovado 5 jugadores . Tienen 1 debutante en la liga. La media de edad es de 28 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Travel Brand Mallorca – Palma:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 30): Álex Hernández de 29 años y 1,89 altura. Importante renovación la del murciano quien cumple su 3º temporada en la liga. Experiencia en ACB durante 6 campañas . Se trata de un base con gran IQ, muy buen pasador, director y con visión de juego a lo que suma su gran lectura en el P&R, su capacidad para penetrar y su fiabilidad desde el 4,60. Tras empezar a rendimiento más bajo la temporada anterior, la 2º vuelta y el PO que hizo fue fantástico siendo uno de los pilares del equipo. Un lujo para esta categoría . Medias: En 22 min; 2 puntos con 6 asistencias con 33% TC

Escolta : (Dorsal 25): Pablo Bertone de 29 años y 1,93 altura. Jugador argentino con pasaporte italiano quien vuelve a la liga y a Palma 5 años después, procedente de 2º de Italia (Tortona) donde promedió (15,7 pts / 3,5 reb). 2º temporada en la liga. Un fichaje de mucha calidad para el equipo con un enorme talento ofensivo y jugador de raza. Capaz de generarse sus propios tiros es muy completo. También manejo de balón y gran finalizador en transición. Uno de los mejores escoltas de la liga y para mi jugador referencia en Palma . Medias: En 22 min; 3 puntos con 2 rebotes con 50% en triples (1/2) y 16% TC

Alero : (Dorsal 21): Johan Lofberg de 24 años y 1,99 altura. Gran fichaje el de este alero sueco procedente de Breogán de ACB quien jugó en su día antes de llegar a España, Eurocup. 3º temporada en la liga. Puede anotar por dentro y por fuera. Mucha clase y técnica individual, además ayuda en el rebote y con decisión en acciones de penetración hacia el aro. Quizás no es un excelente tirador pero ha mejorado sus % acierto sobre todo en 6,75. Muy completo. Su único “pero” es que tiene que seguir mejorando su defensa para que no lo condicione. Internacional absoluto con su selección . Uno de los mejores aleros comunitarios no nacionales de la categoría . Medias: En 27 min; 21 puntos y 4 rebotes con 33% triples con 57% TC y 75% TL (4º anotación)

Ala – Pívot : (Dorsal 24): Boris Barac de 27 años y 2,05 altura. Buena renovación la del interior croata internacional absoluto por su país , quien cumple su 2º temporada en la liga. Se trata de un “4” abierto con buena mano desde fuera, pero que también sabe jugar por dentro, posteando en poste bajo y buena capacidad de pase desde el poste alto. Ayuda en el rebote y buen físico. Acabó muy bien la temporada pasada con buen desempeño en el PO y esta campaña, debería dar un paso adelante . Medias: En 19 min; 9 puntos con 2 rebotes con 33% TC y 60% TL (3/5)

Pívot : (Dorsal 15): Chema González de 28 años y 2,06 altura. Gran refuerzo interior el de este pívot cantera de Fuenlabrada que proviene del equipo fuenlabreño de ACB donde ha disputado un total de 108 partidos y más de 10 temporadas. Experiencia en Oviedo y Clavijo anteriormente. 3º temporada en la liga y también experiencia en Plata. Destaca por su trabajo en la pintura, capacidad bajo los aros y fortaleza física con gran intensidad. Llegaba a priori como suplente de Stainbrook pero la lesión del jugador USA, le va a hacer tener que jugar más minutos . Medias: En 25 min; 3 puntos con 6 rebotes con 25% TC (1/4) y 50% TL

Banquillo

Base : (Dorsal 23): Erik Quintela de 28 años y 1,85 altura. El base lucense ha sido renovado de la temporada pasada. 4º temporada en la liga. Se trata de un play-maker con perfil no muy anotador, siendo mejor director (aunque ojo a su mejora desde 6,75 porque cada vez mejora más). Sigue mejorando, creciendo y madurando en la liga. Muy trabajador y al servicio del grupo con grandes dotes para el robo. Función como base suplente de Hernández, pero ya tuvo una enorme progresión en Palma durante toda la 18/19 y se complementan muy bien ambos bases . Ofrece muchas garantías. Medias: En 17 minutos; 6 puntos con 3 rebotes y 18% TC (2/11) con 20% triples (1/5) con 100% TL (1/1)

Escolta/Base : (Dorsal 5): Carles Bivià de 34 años y 1,89 altura. Sigue de la temporada pasada. Cumple su 8º temporada en la liga. Mallorca, siempre ha sido su casa. De hecho todas las temporadas que ha jugado en la liga, las ha disputado con algún equipo balear . Base reconvertido hace unas campañas al “2” y quien tras jugar como play-maker en la 17/18, vuelve a ejercer de escolta por 2º año seguido. Puede jugar en ambas posiciones. Mucha clase, enorme tiro exterior, buen asistente y ayuda en el rebote. 87 partidos experiencia en ACB. Una de las grandes estrellas del equipo mallorquín y especialista en el tiro de 3 . Es un clutch player total cuando el partido está igualado y hay que jugarse el tiro. Medias: En 20 min; 7 puntos con 2 robos con 60% TC y 33% triples

Alero/Escolta : (Dorsal 3): Thomas Bropleh de 28 años y 1,96 altura. Buen refuerzo el del alero americano pero con pasaporte de Liberia llegado procedente de Betis tras conseguir el ascenso a ACB. Excelso tirador de larga distancia, muy buen defensor, polivalente, seguro en la penetración, ayuda en el rebote, etc. 3º temporada en la liga. Ya tuvo experiencia en la liga en 16/17 con Breogan . Es un jugador muy completo e intenso que hace de todo. Es uno de los jugadores de la liga más fiable desde 6,75 pero acabó lesionado la temporada en Betis y sigue en proceso de recuperación de su nivel físico, lo cual es clave para él . Medias: En 9 min; 3 puntos con 3 rebotes con 33% triples y con 25% TC

* NO JUGÓ EN LA PRIMERA JORNADA POR LESIÓN Alero : (Dorsal 13): Joan Tomàs de 27 años y 2,02 altura. Sigue de la temporada anterior. 8º temporada en la liga. Estuvo en Palencia la 15/16 y 16/17. Jugador defensivo y de equipo. Buen reboteador. Aporta mucho trabajo en ambas zonas siendo muy implicado. A ello ha sumado, una gran mejora de su lanzamiento de larga distancia, lo cual siempre fue su debe. Es el que da equilibrio a este equipo y vital en el vestuario más allá de estadísticas . Medias: Aun no ha debutado en Liga

Ala – Pívot : (Dorsal 12): Alexander Lindqvist de 28 años y 2,05 altura. “4” sueco fichado procedente de la liga de su país (Sodertalje) donde se proclamó campeón de liga, promediando (12,5 pts / 4,7 reb). Internacional absoluto por su país , debuta en la liga. Se trata de un “4” abierto con buena mano desde fuera, pero también sabe jugar por dentro el 1vs1. Capacidad para pasar el balón. Se complementa bien con Barac, haciendo buen tandem . Medias: En 13 min; 5 puntos con 1 rebote con 33% TC

* ESTARÁ MES Y MEDIO DE BAJA POR UN EDEMA EN SU RODILLA Pívot : (Dorsal 40): Matt Stainbrook de 27 años y 2,08 altura. Gran fichaje del norteamericano, llegado procedente de Betis donde consiguió el ascenso a ACB. Fichar a Matt es sinónimo de ascenso pues en las últimas 2 temporadas (también con Breogán) consiguió ascender. Interior zurdo que es absolutamente dominador en la pintura. 4º temporada en la liga. Es un pívot muy férreo y duro con gran corpulencia física, inteligencia y buen juego en el poste y debajo del aro. Un pívot de poste bajo total, de los de la vieja escuela. Además es un jugador muy carismático que aporta muchos intangibles en el juego. En Palma debe de ser la referencia en el puesto de 5, pero ojo con sus problemas físicos porque pueden hacer de su temporada un calvario. Esperemos que no por el bien de la liga . Medias: Aun no ha debutado en Liga

Pívot : (Dorsal 7): Tunde Olumuyiwa de 27 años y 2,05 altura. Fichado procedente de Betis donde consiguió junto a Matt y Bropleh el ascenso mencionado a ACB. 4º temporada en la liga. Jugador de USA con pasaporte de Sierra Leona que ocupa puesto de Cotonou. Ante todo defensivo, EXCELSO reboteador y buen físico y con dotes para el tapón y el mate. Su punto débil que debe mejorar en el TL y a veces se carga en exceso de faltas. Jugador trabajador quien se hizo un hueco gracias a su buen hacer en Betis y que ahora con la baja de Stainbrook, deberá jugar más minutos y tener más galones en la pintura balear . Medias: En 20 min; 2 puntos con 9 rebotes con 25% TC ( 4º reb. Ofensivos)

Palma (medias): ptos anotados; 61 pts. (17º)

ptos recibidos; 70 pts. (10º)

2 pts (41%) (15º)

3 pts (25%) (10º)

T. Libres (57%) (15º)

reb totales (33) (13º) PALMA ES 2º PEOR ATAQUE, 3º QUE MENOS ASIST DA,

reb def. (20) (16º) 3º QUE MENOS REB. DEFENSIVOS COGE Y 3º EN ROBOS

reb ofens. (13) (9º)

asist. (10) (16º)

B. robados (10) (3º)

B. perdidos (11) (11º)

Faltas Cometidas (23) (4º)

Faltas Recibidas (19) (9º)

Palencia (medias): ptos anotados; 69 pts. (10º)

ptos recibidos; 81 pts. (13º)

2 pts (48%) (10º)

3 pts (25%) (11º)

T. Libres (82%) (6º) PALENCIA ES ÚLTIMO EN ROBOS

reb totales (35) (9º) Y 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

reb def. (24) (9º)

reb ofens. (11) (10º)

asist. (13) (13º)

B. robados (3) (18º)

B. perdidos (8) (17º)

Faltas Cometidas (18) (14º)

Faltas Recibidas (19) (11º)

¿CÓMO LLEGA PALMA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2019 / 2020?

El leonés Félix Alonso sigue dirigiendo al equipo balear. Aterrizó en las islas a finales de 2017 en una situación muy complicada y tras la dimisión de Xavi Sastre, no había tenido ni la fortuna ni había sabido dar con la tecla para hacer que el equipo de Mallorca estuviese bastante más arriba conforme a la plantilla que tenía. Al conseguir la salvación en la 17/18, fue renovado por la directiva y además por 2 años (hasta 2020). Sin lugar a dudas, una clara apuesta. La temporada pasada dio un salto junto al equipo y se quedó a un único partido de conseguir un histórico ascenso a ACB. Palma llega con la temporada recién empezada y con derrota en Oviedo. El objetivo principal para la temporada, es a todos efectos conseguir el ascenso a la máxima categoría. Para ello se ha confeccionado la plantilla. Además la grada de Son Moix cada vez se ve más repleta año a año. Todo lo que no sea eso, sería un auténtico fracaso . En cuanto a su estilo de juego, no dista mucho del de la temporada pasada. En defensa les gusta ser duros e intensos yendo al choque, aprovechando el físico sobre todo de sus interiores y aleros junto a la altura de sus jugadores. En ataque, es un equipo equilibrado con múltiples vías de anotación por la enorme calidad que deberá ir demostrando a lo largo del curso.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Siguen en el equipo la base de jugadores importantes dentro y fuera de la pista, como son los Hernández, Quintela, Bivià, Tomás y Barac. A ello han sumado importantes refuerzos de piezas que vuelven a la liga como Pablo Bertone junto con llegada de un jugador nacional y de jugadores contrastados o en auge con años de experiencia en Leb Oro como son (Chema, Stainbrook, Tunde, Bropleh o Lofberg), o un jugador que aterriza en LEB Oro con un interesante cartel (Lindqvist). Infinidad de buenos jugadores y calidad al servicio del grupo.

Lo peor : Es complicado que en una plantilla larga de tanta calidad y con rotación de 12 jugadores, surjan muchos imprevistos. Pero lo cierto es que las lesiones son uno de ellos. Palma nada más empezar la temporada ya ha visto como va a perder por un tiempo, a su interior más determinante (Stainbrook). Veremos como lo afrontan. A veces tampoco es fácil lidiar con plantillas de tantas estrellas y que funcionen como un engranaje. Sin duda es un reto para el entrenador.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : ÁLEX HERNÁNDEZ

JUGADOR A SEGUIR : THOMAS BROPLEH

El partido se disputará este DOMINGO 6 de Octubre a las 18:00 h y será dirigido por los colegiados (Pere Munar Bañon → colegio catalán), (Antonio Manuel Zamora Rodríguez → colegio catalán) y (Elena Espiau Guarner → colegio aragonés).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laliga4sports.es/

Mañana viernes lo analizamos en los Deportes de Cope Palencia desde las 14:45h en nuestro Facebook Live.