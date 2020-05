Rubén Gala: “Ni siquiera sé si voy a ser yo el entrenador”

¿Cómo has llevado el confinamiento?

La verdad que lo he llevado francamente bien. Gracias a Dios mi familia está bien y sí que es verdad que he tenido amigos muy cercanos que han sufrido la enfermedad pero la mayoría han salido bien. Disfrutando de mis hijos, que antes no tenía ese tiempo y ahora sí que he podido disfrutarles. También he hecho un par de cursos para formarme un poco más y la verdad es que me han llevado mucho tiempo. Uno le he hecho de élite y he estado casi un mes bastante atareado con ello, pero me va a venir bien. Lo he llevado bastante bien y no me ha dado tiempo a aburrirme.

¿Cómo están los jugadores según lo que has hablado con ellos?

Bien. He hablado con todos y ellos pues esperando a ver qué pasaba, con esa incertidumbre que todos teníamos. Una vez ya dada la resolución en la Federación creo que estarán más tranquilos, esperando a que el club se ponga en contacto con ellos y liquiden la temporada para pensar en la siguiente me imagino.

Liga finalizada sin descensos y Play Off a cuatro. ¿Qué te parece esta resolución?

Para mí se tenía que haber dado nula la competición. Si no hay descensos no tendría que haber ascensos. Ya sé que ha habido equipos que han invertido mucho dinero pero esto es una circunstancia que nadie preveía, que nadie hubiera deseado y yo creo que lo más lógico es que se hubiese declarado nula, haber pasado el año y haber vuelto el próximo año a hacerlo de nuevo todos de la misma forma. Todavía no está tan claro que ese Play Off se pueda jugar, pero lo importante era la salud de la gente y como te digo, para mí tenían que haber anulado completamente tanto descensos como ascensos.

Se paró la competición cuando quizás habías dado del todo con la tecla y en vuestro mejor momento.

Yo creo que prácticamente todo el año el equipo ha rendido bien. Hemos competido con todos los rivales, hay que reconocer que hemos tenido una plantilla corta y además la baja de quizás el jugador con más calidad de la plantilla como era Zubi. Eso nos mermó bastante la banda derecha. En la punta de ataque también hemos estado un poquito mermados hasta que llegó Jordi (Ferrer) y al final se recuperó también Juan (Fraile) que estuvo con muchos problemas de lesiones durante dos meses. A partir de ahí cuando mejor estábamos cierto es pues se paró la competición. Pero eso como no lo podíamos prever no sabíamos lo que podría haber ocurrido. Sí que es cierto que el equipo transmitía muy buenas sensaciones, que tenía una idea de juego muy clara y que defensivamente estábamos muy sólidos. El equipo trabajaba muy bien y los jugadores estaban muy implicados. El cuerpo técnico que tengo es fabuloso, tanto Miguel Ángel Tovar como Ricardo y como Edu me han ayudado muchísimo, esto quiero recalcarlo y la verdad que todos estábamos bastante contentos. Lo importante ahora es que todos estén bien, esto no deja de ser un deporte y al final la vida sigue.

¿Qué balance haces de tu primera temporada como primer entrenador de Palencia Cristo Atlético?

Yo tenía muy claro, lo dije en pretemporada, que el equipo debía de competir bien y eso era lo más importante, que hiciéramos un bloque que fuese competitivo. Queríamos un bloque saliese a los partidos con las ideas claras, sabiendo a lo que teníamos que jugar y creo que eso se ha conseguido. A nivel clasificatorio el equipo estaba muy bien posicionado, con muy buenos números tanto en goles a favor como en contra. Para mí ha sido una experiencia que no es ni más positiva ni menos positiva, ya llevo muchos años en el fútbol. Ya era mi cuarta temporada en Palencia Cristo Atlético, en la que he realizado a la vez las labores de entrenador y de preparador físico y tenía las ideas muy claras, sabía lo que tenía que hacer. Otra cosa es que te salga mejor o te salga peor y contento tanto dentro del club como con los jugadores y los aficionados. La pena ha sido esa, no haber podido acabar porque nunca sabremos lo que podría haber pasado ya que sí que teníamos claras opciones de haber estado ahí.

Lo cierto es que ha sido buena temporada pero aún no habéis hablado de tu renovación.

No. No tengo noticias del club. Pahito se puso en contacto conmigo este último domingo para decirme que la temporada había acabado y que la idea del club es que yo siguiera, pero hasta ahí. De momento no hemos hablado nada más, no tengo más noticias y habrá que esperar. Yo creo que ellos se tendrán que reunir pero cierto es que yo creo que esto habrá que ir agilizándolo si es para bien o es para mal. También hay que ver el proyecto que se quiere hacer en el club, las ideas que ellos tienen y también que sean compartidas con las mías.

¿Tu deseo es seguir?

Lo primero es hablar con ellos, ver las cosas que podemos mejorar, el proyecto que se va a hacer porque yo creo que viene un año duro. A nivel económico creo que se va a notar en todos los aspectos, tanto nosotros como todos los clubes. Al final no deja de estar el país en una situación de trabajo muy complicada con muchos ERTE, mucha gente que ha ido al paro y esto no acaba de comenzar. Parece que va para largo. Entonces hay que hablar con ellos. Primero se tienen que poner en contacto conmigo y luego transmitirme si quieren que siga o no.

Volviendo a la Liga y contando con que se dispute el Play Off, ¿a quién ves favorito de los cuatro?

Cuando acabó la Liga te diría que los cuatro tenían posibilidades. Ahora llevamos ya dos meses parados, todos los jugadores han estado sin entrenar, no sabemos cómo van a volver esas plantillas y es una incertidumbre. A día de hoy no te sabría decir. La verdad es que los cuatro creo que van a partir con las mismas opciones e incluso te diría que aunque sea la plantilla que tiene menos experiencia, el Numancia B creo que físicamente es el que mejor puede llegar porque es una plantilla muy joven y es la que mejor se va a adaptar sobre todo al cambio este de entrenamiento. Al final es a un partido, hay muchos factores, puede haber una expulsión o cualquier cosa al principio del encuentro. No te sabría decir porque creo que los cuatro tienen las mismas oportunidades.

¿Cómo de duro va a ser este año a nivel económico?

Va a ser un año duro en todos los aspectos, tanto en lo laboral como en lo deportivo. Todos los clubes se sustentan mucho de muchos patrocinadores pequeños que ojalá puedan continuar y subsistir aportando ese granito de arena sobre todo a los clubes de fútbol de estas categorías. Pero hay que reconocer que a día de hoy es una incertidumbre, pero creo que va a ser un año duro en todos los aspectos, ojalá que no.

Viendo tus últimos partidos y la plantilla que tenías, ¿harías muchos cambios de cara a la próxima temporada?

Lo primero habría que ver la disposición de los jugadores, sus temas laborales y estudios. Yo estaba muy contento con todos los jugadores que tenía. Era una plantilla corta, al final ya éramos alguno más, en torno a veinte o veintiuno que creo que estaba bien. La verdad es que si pudiera contar con todos seguramente contaría con todos. Pero eso habría que hablarlo individualmente con cada uno, que lleguen a un acuerdo con el club y con nosotros. Lo primero es eso. Pero a día de hoy no te puedo decir más porque ni siquiera sé si voy a ser yo el entrenador. (Risas).

Se barajan dos opciones: una Liga de veinticuatro equipos o dos grupos de doce. ¿Qué opinas al respecto?

Para mí veinticuatro equipos son muchos pero cierto es que yo no dividiría la Liga en dos grupos. Si tiene que ser obligatoriamente veinticuatro equipos pues intentaría cuadrarlo. Yo creo que en dos grupos se divide mucho el nivel competitivo de esta Liga y sobre todo creo que estaría descompensado no sabemos en qué grupo te podrían cuadrar. Lo lógico creo que sea una Liga de veinte, de veintidós o de veinticuatro pero no en dos grupos dividido.

Al año que viene uno de los cuatro que disputen el Play Off no estará en la Liga y si acaban firmando el convenio el Burgos Promesas 2000 y el Burgos CF y este se mantiene en Segunda B (ni sube ni baja), el Promesas no podría meterse en ese futuro Play Off. Más opciones para vosotros.

A día de hoy es prontísimo para hablar de opciones de Play Off. No sabemos ni el presupuesto que tenemos. Bueno yo no lo sé, eso habría que preguntárselo al presidente. Tampoco sabemos con qué jugadores vamos a contar, ni cuando va a empezar la Liga, ni que equipos van a ser más fuertes o menos. Creo que va a haber plantillas que se van a desmantelar y otras que se van a reforzar. Es todo una incógnita. Si el club pretende seguir teniendo la ilusión de estar ahí arriba pues seguiremos intentándolo si yo sigo en el equipo o si está otro entrenador me imagino que hará lo mismo. Pero hoy decir si aspiramos o no a jugar un Play Off no lo sabemos porque no sabemos ni si tenemos tan siquiera portero a día de hoy.

Ascenso del Palencia Cristo Atlético B de Provincial a Regional. Buena noticia en lo deportivo y no tan buena en lo económico, al ser un gasto extra.

Sí, bueno. Eso son cuentas que me imagino que el club ha echado y ha tenido en cuenta. Yo he entrenado dos años en Preferente, en Venta de Baños, y la verdad que hay muchos gastos. Es una categoría que cuesta mucho dinero, no tanto como la Tercera División, pero sí que en viajes se va mucho presupuesto porque tienes desplazamientos bastante más largos que en Tercera. Los arbitrajes cuestan un poquito más de la mitad que en Tercera pero al final se va mucho dinero. Sí que es bueno para el club tener un equipo ahí para poder tirar de él y lo más importante es que se intente hacer un equipo competitivo joven que pueda entrenar con el primer equipo. Que siempre se pueda tirar de ellos en el momento que se necesite como hemos hecho este año con bastantes jugadores.

¿Eres partidario de empezar la Liga, aunque sea a puerta cerrada, o esperar a hacerlo con público como pide cierto sector del fútbol?

No sabría qué decirte. Lo más importante es que haya seguridad, salud y yo soy partidario de que se juegue con público. El fútbol sin público pierde esa esencia y más en estas categorías. Va poca gente a los campos pero a los que van se les oye y estás de otra manera. Pero yo no puedo decidirlo. Va a ser decisión de Federaciones y Autonomías así que habrá que esperar. Además creo que esto se va a alargar y no creo que se empiece en agosto como otros años.

Para terminar, ¿qué les dices a los aficionados de Palencia Cristo Atlético?

Sobre todo estoy muy agradecido a la afición que tenemos. Creo que han tenido un comportamiento ejemplar hacia mi persona y hacia el equipo. Ha habido partidos buenos, otros malos y otros muy buenos pero ellos siempre han intentado animar al equipo. Hacia mi persona no he recibido críticas, siempre ha sido apoyo. Cuando me he encontrado gente por la calle, yo vivo en Venta de Baños pero cuando iba a Palencia, siempre había ánimos y me decían que el equipo transmitía muy buenas sensaciones. Al final te quedas con lo positivo y yo creo que también los necesitamos. Sí que es verdad que habría que intentar enganchar a más gente, que la gente se animara un poco más pero al final con todo esto que ha pasado sabemos que es difícil. Lo primero que hay que arreglar es la situación del país, que todo vuelva a la normalidad y luego en el fútbol hay que intentar volver a lo que era. Aunque se vuelva a jugar, no va a ser ni parecido a lo que estábamos habituados.