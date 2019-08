Roberto Cantera: “Al Palencia Rugby Club no le queda otra que plantearse ganar la Liga”

Hoy en Cope Palencia hablamos de un deporte cada día más en auge en Palencia. El rugby. La cara visible del equipo de la capital es Roberto Cantera y Marcos Rojo ha podido hablar con él.

Marcos Rojo: ¿Qué tal va el verano?

Roberto Cantera: Trabajando mucho y preparando todo para la próxima temporada. Los clubs trabajamos durante todo el año mucho pero en el verano muchísimo.

MR: Justo ahora habéis arrancado los entrenamientos y la pretemporada.

RC: Así es. El lunes pasado arrancamos la pretemporada de manera oficial, tanto con el equipo senior masculino, como con el femenino y con el de categoría Sub18. Los senior masculino son un grupo bastante grande y al igual que las chicas no han dejado de trabajar en todo el verano. A partir del 24 de junio comenzaron una rutina de gimnasio bastante fuerte para llegar fuertes a esta pretemporada.

MR: ¿Como ves al equipo senior masculino?

RC: Como te digo es un grupo bastante grande que se puso a trabajar nada más acabar la temporada pasada, con lo cual les veo bastante bien. Hay nuevas incorporaciones, sobre todo Sub18, algún regreso muy deseado como el de Diego Vegas e incorporaciones que se están produciendo en estos momentos de nuevos jugadores y que se producirán también en el futuro.

MR: ¿Crees que va a ser mejor plantilla que la del año pasado?

RC: A mí la plantilla del año pasado me gustaba mucho. Vamos a echar en falta a varios jugadores que por diversas razones no continúan con nosotros, mayoritariamente porque se han cambiado de ciudad. Juan Payo, Jose Del Barco que está jugando en la Liga Báltica o David Jackson que se va de Erasmus son bajas muy importantes a mi parecer.

MR: ¿Continúa Garri como entrenador?

RC: Sigue Javier Garrido como entrenador y máximo responsable deportivo del equipo, implementando su sistema de juego que nos ha dado muy buenos resultados a lo largo de estos cinco últimos años. Esperemos que este año tengamos esos mismos resultados o mejores.

MR: ¿Este año vais a volver a jugar los partidos en la Nueva Balastera?

RC: Sí, continuamos jugando con el equipo senior masculino e incluso hablamos con Victor Torres, concejal de deportes, que igual se podría hacer algún partido puntual del senior femenino en la Nueva Balastera.

MR: Un Víctor Torres que prometió un campo nuevo de rugby para 2021.

RC: Así es. Víctor, al sumir la concejalía, rápidamente se puso en contacto con todos los clubs palentinos y uno de ellos fuimos nosotros. Tuvimos una reunión muy productiva en la cual hablamos de diversos temas y uno de esos temas centrales fué la construcción del tan ansiado campo de rugby. Anunció que intentaría que fuera lo antes posible y posiblemente para la temporada 2020-2021 existirá ya este campo de rugby.

MR: ¿Ojalá que no sean palabras vacías y se lleve a cabo no?

RC: Ojalá.

MR: ¿El objetivo una vez más es el ascenso para el senior masculino?

RC: La plantilla de este año yo creo que estará al mismo nivel que la del año pasado con las incorporaciones que tenemos. A tenor de los resultados de la pasada campaña y viendo los equipos que han ascendido a División de Honor B pues al Palencia Rugby Club no le queda otra que plantearse ganar la Liga y clasificarse para la Fase de Ascenso a División de Honor B.

MR: ¿Cómo ves al equipo senior femenino, del que hemos contado que tiene opciones de jugar puntualmente en la Nueva Balastera?

RC: Hay opciones de que jueguen puntualmente en la Balastera en algún tipo de acto que realicemos, no de contínuo. Eso sería un sueño; ya cuando tengamos las nuevas instalaciones (risas). El equipo femenino está muy consolidado y el pasado año la verdad que la dirección de David se notó muchísimo, pero han crecido igual que sus rivales. Este año mantenemos el bloque de jugadoras que estuvo el año pasado con alguna incorporación nueva y creo que este equipo va a dar muchas alegrías y se tiene que plantear quedar entre los tres primeros de la Liga.

MR: ¿Y cómo están ahora mismo las categorías inferiores?

RC: Ya sabes que la pasada temporada pasamos de los 100 niños, entonces esta temporada viendo el crecimiento que tuvimos el año pasado y en años anteriores auguramos que posiblemente pasemos muy ampliamente esa cifra y que tengamos todas las categorías jugando. Incluso soñamos con que en una categoría pueda haber dos equipos, eso sería algo maravilloso.

MR: Imagino que tú seguirás con alguna categoría inferior entrenándola como el año pasado.

RC: Sí, yo seguiré entrenando casi seguro al equipo Sub14.

MR: ¿Es fácil encontrar entrenadores?

RC: Es un trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo tanto yo como sobre todo Garri. Nos gusta mucho incentivar a nuestros jugadores para que ayuden en la cantera. No hay mejor manera de mejorar como jugador que la de ser entrenador porque todo aquello que has aprendido, si lo enseñas, lo interiorizas mucho mejor y te va a hacer mejor jugador después. Nuestra gente está bastante concienciada con la escuela y eso es una cosa muy gratificante. Es fácil encontrar entrenadores aunque nos gustaría tener más ayuda pero el problema que tenemos es que los fines de semana la gente que está en las plantillas de manera activa no puede compaginar como les gustaría competir con entrenar.

MR: Entrenáis tanto en el Campo de la Juventud como en el Isla Dos Aguas.

RC: En pretemporada solo entrenamos en el Campo de la Juventud los lunes, miércoles y viernes en horario de 19:30 a 21:30. A mediados de septiembre ya se desdobla al incorporarse todas las categorías a los entrenamientos. El equipo senior y los Sub14 irán al Campo de la Juventud y el equipo femenino al Isla Dos Aguas martes y jueves de 20:00 a 22:00. Los Sub16 y Sub18 lo harán en Santa Marina los jueves también de 20:00 a 22:00.

MR: ¿Y el que se quiera apuntar al equipo dónde lo puede hacer?

RC: Tenemos un teléfono de contacto que es el 625 881 851 y también decirte que tenemos la jornada de puertas abiertas que se celebra el sábado 31 de Agosto a partir de las 11:30. Es una actividad muy lúdica en la cual asiste casi toda nuestra escuela y es una fiesta del rugby a la que invitamos a acudir a todos los palentinos.

MR: Por último, te felicito por la redes sociales del club ya que las cuidáis muy bien.

RC: Pues muchísimas gracias. Ya le diré al responsable que lo hace todo muy bien (risas).