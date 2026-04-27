¿Quiénes podrían ser los rivales del Súper Agropal en el playoff de ascenso a ACB?

PALENCIA, 24/01/2026.- Partido entre el Súper Agropal Palencia y el Flexicar Fuenlabrada correspondiente a la primera semifinal de la Copa España. El partido se ha disputado en el Pabellón Municipal de los Deportes de Palencia (Palencia). EFE/Xavi Ramos

A falta de dos jornadas para el final de la liga regular en Primera FEB, el Súper Agropal Palencia ya tiene asegurada matemáticamente la tercera posición en la tabla.

El equipo palentino finalizará por detrás de los dos conjuntos gallegos, Monbus Obradoiro y Leyma Coruña, que todavía pelean por la primera plaza que otorga el ascenso directo a la Liga Endesa.

Sin embargo, el Palencia no partirá como tercer clasificado en las eliminatorias, ya que el Movistar Estudiantes se proclamó campeón de la Copa España y tiene garantizada la segunda plaza para el playoff, lo cual desplaza al Súper Agropal a la cuarta posición a efectos de cruces.

Esta situación determina que el rival de os palentinos en la primera ronda será el equipo que termine la liga regular en el séptimo lugar.

La segunda plaza para subir a la máxima categoría del baloncesto español se decidirá en un playoff que disputarán los equipos situados entre la segunda y la novena posición. Al ser cabeza de serie, el equipo de Natxo Lezkano contará con el factor cancha a favor.

Víctor Quintana Partido del Súper Agropal Palencia disputado en el pabellón municipal.

La eliminatoria será al mejor de cinco partidos: los dos primeros se jugarán en el Pabellón Municipal, el tercero y el cuarto (si fuera necesario) se disputarán a domicilio, y si hiciera falta un quinto encuentro de desempate, este volvería a celebrarse en Palencia.

Las fechas exactas de los diferentes partidos aún no se conocen. En Palencia se jugará entre el 14 y el 17 de mayo, lejos del Municipal será entre el 21 y el 24 mayo, mientras que la en la última semana de mayo se disputaría el quinto partido.

Los cuatro vencedores de estas series se citarán en la final entre cuatro, que se celebrará en una sede única el fin de semana del 6 y 7 de junio para decidir el ascenso definitivo.

Con la competición condicionada por ser una liga impar de 17 equipos -lo que obliga a descansar a Fuenlabrada y Coruña en estas últimas jornadas-, hasta cuatro equipos mantienen opciones de cruzarse con el Palencia en ese cruce de playoff.

Actualmente, el Oviedo ocupa la séptima posición y, por lo tanto, sería el rival provisional. Por delante tiene dos duelos ante Zamora (que pelea por entrar en playoff) y Ourense. En sus enfrentamientos durante la temporada regular, el Palencia ha ganado los dos partidos.

Otro de los equipos que tiene opciones de ser el rival de los morados es el Hestia Menorca. Actualmente, ocupa la octava plaza y es uno de los candidatos con más papeletas. En este tramo final de liga se enfrentarán a Gipuzkoa y a un Melilla que lucha por no descender. Los palentinos han vencido a los baleares tanto en casa como en las islas.