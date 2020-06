Ya es oficial. La Federación de Castilla y León de fútbol ha confirmado hace escasos minutos un una nota de prensa que la Nueva Balastera acogerá la fase de ascenso a Segunda División “B”.

El Zamora CF, Gimnástica Segoviana CF, Arandina CF y CD Numancia de Soria B disputarán los Play Off a Segunda División “B” en el estadio palentino en las siguientes fechas:

18 de julio: Zamora CF – CD Numancia de Soria B

19 de julio: Gimnástica Segoviana CF – Arandina CF

25 de julio: Final

Los clasificados del Grupo VIII de Tercera División jugarán, a las 20 horas, las eliminatorias a un partido sin celebración de prórroga y penaltis, en caso de finalización con empate en el marcador. Si esto ocurriera, se determinará como vencedor aquel club que hubiese obtenido mejor puesto clasificatorio en la liga regular.

También habrá una fase adicional para los primeros clasificados: En función del número de primeros clasificados de la fase regular que no hayan ascendido, la RFEF buscará el sistema de competición para poder asignar las dos plazas adicionales existentes.

Esta Fase Adicional se disputará en sede única al final de la promoción de ascenso territorial y en tantas fechas como sea necesario.

Cope Palencia se ha puesto en contacto con Victor Torres, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Palencia, el cual daba sus primeras impresiones en el preciso momento en el que le llegaba la confirmación: “Lo primero que quiero decir es que nos hubiera encantado ver al Palencia Cristo Atlético en este Play Off, pero no ha podido ser. Han buscado una sede neutral y qué mejor escaparate que la Nueva Balastera. Tanto el Ayuntamiento como el Patronato estaremos encantados de colaborar con todas las federaciones y delegaciones. Es el mejor campo de la categoría prácticamente. La previsión a día de hoy es que se dispute a puerta cerrada pero dada la evolución de las últimas fechas no se puede descartar la posibilidad de que pueda entrar gente”.