Justa victoria ante la Granja de Palencia Fútbol Femenino

Justa victoria de las palentinas ante el Cd Quintana – La Granja, equipo que va justo por debajo de las palentinas en la clasificación y con las cuales ya pone una distancia considerable 13 puntos, las palentinas se presentaban en Segovia con numerosas bajas por diversas circunstancias, pero gracias a su profundidad de plantilla y el buen hacer de las mismas se trajo una merecida victoria de tierras segovianas, se presentaba con un equipo muy joven, con falta de minutos y experiencia en la categoría, pero con mucho futuro, prueba del buen trabajo que está haciendo este equipo y sus jugadoras, que no solo trabajan para el presente sino para un mejor futuro del futbol femenino en Palencia.

En cuanto al partido, la primera parte la podemos declarar como nula si no fuera por el 1-0 que se llevaron las locales al descanso, muchas imprecisiones por ambos equipos y nerviosismo de las palentinas a partir del gol local, el partido no era de ninguno de los dos equipos, nadie lo controlaba, lo que sí podemos destacar que las palentinas se presentaron hasta en tres ocasiones claras que no materializaron, mientras que las locales la que tuvieron tras una segunda jugada en un saque de esquina la materializaron. La segunda parte fue diferente desde el primer minuto, en apenas 5 minutos las palentinas ya habían finalizado varias buenas jugadas, prueba de ello fue el 1-1 de Lucia tras saque de esquina en el minuto 58, a partir de ahí el equipo segoviano se fue desinflando, también sufrió importantes lesiones, todo ello unido a un mejor hacer y mayor control de juego de las palentinas provoco el 1-3 definitivo con goles de Laura en propia puerta y Jessica que ponía la tranquilidad en el 92.

Las palentinas ya piensan en su próxima cita, estar atentos que es este sábado 16 a las 17 horas en El Otero frente a Parquesol C de Valladolid equipo que se sitúa en la onceaba posición de la tabla con 16 puntos, día no habitual ya que las palentinas suelen disputar sus encuentros los domingos, pero en esta ocasión se adelantan al sábado ya que el domingo el Club y jugadoras de todas sus categorías, disfrutaran de una bonita actividad que ayudara a seguir fomentando el futbol femenino en Palencia, visitando el Wanda Metropolitano y viendo el importantísimo partido de Liga Iberdrola entre el Atlético Madrid Femenino y F C Barcelona Femenino a las 13:00, experiencia que muchas no olvidaran.

CD QUINTANAR-LA GRANJA (SEGOVIA) 1 CD PALENCIA FF 3

Alineaciones:

CD Quintanar – La Granja:Titulares: Ángela Yagüe, Julia, Sara, María, Irene, Laura, Aynoa, Marina, Ángela González, Nerea, Pilar Sofía.

Suplentes: Alejandra, Noelia.

CD Palencia Futbol Femenino:Titulares: María Gómez, Alba, Henar, Aintzane, Cris, Gloria, Jessica, Lucia Pastor, Jacqueline, María Fernández, Celia.

Suplentes: Lucia Heras, Susana, Sofía, Sandra.

Goles:

1-0 min 14 Marina

1-1 min 48 Lucia Pastor

1-2 min 72 Laura (Propia Puerta)

1-3 min 91 Jessica