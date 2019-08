Jordi Grimau: “No tengo ningún problema con Carles, ni con el club, ni ellos conmigo”

El proyecto de Palencia Baloncesto para la temporada 2019-2020 cambia por completo, pero es igual o más ambicioso que nunca. En una plantilla de once jugadores donde aún falta un fichaje, solo el escolta catalán Jordi Grimau continúa de la pasada temporada tras mucha rumorología durante el verano. Marcos Rojo ha podido hablar con él para Cope Palencia.

Marcos Rojo: Confírmame que se acaban todas las dudas y continúas en el equipo a todos los efectos.

Jordi Grimau: Sí. Quizás hemos pecado de no ser claros del todo al estar el verano de por medio y las vacaciones. Lo que ha salido en la prensa alimentó todo un poquito sobre manera algún rumor pero bueno, la realidad es que hace muchas semanas que tanto yo como el club saben que estoy en el equipo. Cuentan conmigo, estoy en el equipo y este se ha hecho contando que yo estoy aquí también. Este ha sido un verano un poco atípico con toda la rumorología que ha surgido pero por mi parte, como te digo, hace muchas semanas que sé que estaría estaría en el equipo y el club cuando ha hablado conmigo también. No tengo ningún problema con Carles, ni tengo ningún problema con el club, ni ellos lo tienen conmigo. Esto empieza de cero. El año pasado y el anterior ya están pasados. Tengo la máxima ilusión, incluso más que otros años, para que las cosas vayan bien y formar parte de la plantilla por supuesto.

MR: Con esta continuidad, porque no es renovación ya que tenías contrato en vigor, te conviertes en el único jugador del año pasado que continúa. ¿Esto indiscutiblemente hace que seas el capitán y la referencia porque eres el que más tiempo lleva de cara por ejemplo a pegar una voz en el vestuario o empujar el equipo?

JG: Técnicamente la verdad que es un año especial, ya que es el primero sin Urko. Él siempre había sido la referencia indudable en cuanto al tema de la capitanía los últimos años y yo le había echado una mano sin que nadie me hubiera nombrado capitán. Quiero decir con esto que el ser capitán o no es algo un poco de cara a la galería. Cada uno al final, con su rol dentro del vestuario y dentro del equipo, se va posicionando. Está claro que tengo 36 años y muchos años en el mundo profesional, siendo ya mi tercer año aquí. Sea o no capitán, que ahora mismo no lo sé porque no estamos todos y no hemos hablado de eso, creo que es algo que no tiene demasiada importancia. Mi papel natural entiendo que es el de intentar ayudar a todo el mundo y estar fuerte en el vestuario. Estar servicial con estos chicos nuevos, ya que la mayoría de ellos son nuevos no solo en la ciudad, sino también en el país y en la liga. Eso forma parte también de mi personalidad y de mi manera de ayudar al equipo.

MR: Cambias el número 4 por el 22. ¿Cambias también el apellido Grajera de tu camiseta?

JG: Creo que pondré Grimau. La verdad es que me ha dado por cambiar de número. El 4 es el número que he llevado toda mi vida y el 22 lo cogí en mis años en ACB porque el cuatro no estaba disponible, quizás los años que mejor he jugado. 2 + 2 son 4 así que es así de sencillo. Me apetecía cambiarle. Guardo siempre mi camiseta de todos los años para mi museo en casa y así temndrán todas una visión distinta.

MR: Ha habido mucha rumorología sobre ti y sobre tu continuidad o no en el equipo. ¿Qué mensaje le mandas a la afición para que sepa que sigues siendo nuestro hombre?

JG: Pues que aquí estamos. Entiendo que hay mucha gente nueva pero el proyecto es ambicioso y va adelante. Creo que nos tenemos que quedar con la magia que vivimos en el Play-Off final del año pasado, más allá de cómo fuera la temporada. Creo que fuimos capaces de enganchar a la gente, de que la gente se enganchará con el equipo y terminando con ese mágico viaje a Bilbao con tanta gente. Creo que esa es la base sobre la que tenemos que construir. Yo humildemente desde mi papel, igual sí que soy la única cara visible los primeros meses, por tanto que tiren de mí lo que necesiten. Estoy aquí para ayudar a todo el mundo.