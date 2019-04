Hoy hablamos de fútbol sala con... Adrián Gil “Chochy”

P: ¿Cómo son las sensaciones tras este empate 4-4 en casa con Santiago de Sama?

R: El partido de hoy la verdad que te deja una sensación un poco desagradable porque el equipo venía de una mala racha, sabíamos que necesitábamos ganar para recuperar sensaciones y que el líder no se fuera aún más en la clasificación. Queríamos seguir teniendo esperanzas aún por la liga y no sé si dado el nerviosismo, la inquietud que hay en el vestuario o qué pues no han salido las cosas y se ha reflejado en el campo.

P: Ahora son cuatro puntos de diferencia con el Atlético Benavente además del golaverage y quedan seis partidos, ¿se pone complicado no?

R: La verdad que muy complicado. El líder es un equipo muy sólido, que trabaja mucho y es muy difícil que pierda puntos. Aún así, la matemática todavía no descarta nada y nosotros lo que tenemos que seguir es entrenando, pensar en el próximo día e intentar ganar otra vez.

P: Después de ese momento en el que ganasteis al líder y dependíais de vosotros mismos, ¿qué ha podido pasar para tener este bajón?

R: Yo creo que el equipo ha seguido trabajando igual y una racha negativa la puede tener cualquiera, pero sí que es verdad que igual nuestra cabeza fué más allá de lo que era el sábado siguiente o entrenar esta semana. Muchas veces ocurre que cuando te marcas objetivos a largo plazo te olvidas de lo que viene principalmente el sábado siguiente y entonces no haces las cosas como deberías hacerlas.

P: Vamos a ponernos a soñar y pensar en lograr un ascenso, ¿crees que sería ideal o tendría pros y contras?

R: Ahora mismo hablar del ascenso la verdad que que me queda un poco lejos. Lo que está claro es que el equipo va a salir con las mismas ganas al siguiente partido. Posibilidades hay y solo nos queda salir en los siguientes partidos a ganar, recortar puntos y en caso de que eso sucediese hay que valorar muchas cosas. Tener aquí un equipo en segunda división sería increíble pero inconvenientes claro que habría muchos. Viajes muy largos, compaginarlo con los trabajos de los jugadores, haría falta mucho más dinero y muchas cosas más pero de verdad que ahora no debemos pensar en segunda división ni en nada más que en el equipo. Hay que trabajar, arreglar las cosas y el vestuario, que ahora mismo está un poco tocado.

P: La Bombonevera se ha vuelto a llenar practicamente una vez más con esa Bombobrigada animando sin parar, ¿uno de los puntos más fuertes del equipo es su afición verdad?

R: La afición es impresionante, todo el mundo que viene a ver un partido. Los jugadores que somos de casa y que jugamos aquí disfrutamos muchísimo viendo como todo el pueblo se entrega con nosotros. Una parte por la que estamos muy jodidos, aparte de que a un jugador siempre le gusta ganar, es sobre todo por esa gente que está ahí arriba viéndonos. Son los que se merecen todo y a nosotros nos duele más cuando no salen las cosas porque esa gente se deja el alma por nosotros.

P: ¿Crees que tenéis el mejor equipo de siempre?

R: Cada temporada llegan jugadores, se van jugadores, las plantillas pueden ser mejores o peores y yo personalmente creo que este equipo tiene muchísima calidad individual. Tiene también un gran staff técnico pero hay veces que con tener los mejores jugadores no se gana. Para ganar una liga y estar compitiéndola hay que tener muchas cosas más, mucho trabajo por detrás y un pelín de suerte que siempre hace falta.

P: Has estado tocado y por eso has jugado menos minutos de lo habitual frente a Santiago de Sama, ¿crees aún así que es complicado estar enchufado cuando os tenéis que repartir tan pocos minutos entre tantos jugadores?

R: Es muy complicado sí, la verdad que habiendo rotaciones tan largas hay muchas veces que estás muchos minutos fuera pero al final este deporte es así. Es un deporte colectivo, en equipo y lo que hay que tratar es siempre de estar metido en el partido para sumar lo máximo posible. Es verdad que hay veces que cuesta mucho conseguirlo, sobre todo si no te salen bien las cosas en los primeros minutos que has jugado o si te saltan una rotación, son cosas que tiene este deporte. Hay que sumar siempre de la mejor manera que se pueda, estando en el banquillo, estando lesionado o de la manera que sea, siempre hay que sumar para el equipo.

P: Compagináis el trabajo con un deporte en el que hay muy poco dinero en salarios, ¿es un deporte que tenéis que amar verdad?

R: Todos los hombres del equipo estamos aquí porque amamos este deporte, como tú bien has dicho. Nos gusta mucho jugar al fútbol sala pero nosotros vivimos de nuestro trabajo. Esto es un hobby, muy sacrificado pero es un hobby y nosotros no lo vemos como un sacrificio. Estamos felices tanto de entrenar como de jugar, tanto en Guardo como en Galicia.

P: Beto una vez más ha vuelto a ser pieza fundamental del equipo y además ha marcado los dos primeros goles, ¿qué opinión me das sobre él?

R: Beto es mi compañero desde hace muchísimos años y yo lo que tengo hacia él solo pueden ser palabras de admiración. Es el alma de este equipo, siempre se deja todo y es buen compañero. Ojalá hubiera doce Betos en este equipo. Está claro que eso no puede ser porque cada uno tenemos nuestras cualidades pero yo las de él las admiro personalmente, porque es todo corazón.

P: Por último manda un saludo a los lectores de la web de Cope Palencia.

R: Un saludo a la Cadena Cope de Palencia y muchas gracias.