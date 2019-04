Hoy hablamos de fútbol con... Adrián Pérez

P: ¿Cómo estás tú animicamente tras esta larga sanción?

R: No estoy muy bien la verdad, porque no me gusta estar en la grada y me gusta estar en el campo. Estoy asimilándolo poco a poco pero me está costando.

P: Tras un nuevo partido en el que se ha jugado peor que el rival y se ha empatado al final, ¿qué le pasa al equipo?

R: Al equipo yo le veo desanimado sobre todo mentalmente. Sabemos que el play-off ya es inalcanzable. Hoy se ha visto en el campo ante un rival como Santa Marta que no sé sinceramente si se jugaba la permanencia o nada. Nosotros salimos al campo a intentar hacerlo lo mejor posible y a que la temporada acabe bien por lo menos por nosotros mismos. En la segunda parte no hemos conectado bien y yo creo que es por eso, porque al equipo le falta competir por algo. Al final si no compites por nada es salir a ver qué pasa y aunque ganes te vas con la sensación de no haber hecho nada bueno.

P: Los aficionados no estamos viendo una mejora pero, ¿tú crees que el cambio de entrenador ha sido a mejor?

R: Bueno, cada entrenador es muy distinto. Cuando estaba Pablo teníamos unos aspectos que con Julio no tenemos y ahora con Julio tenemos otros que no teníamos con Pablo. Cada entrenador es un mundo, lo que nosotros queremos cada fin de semana es ganar y sobre todo competir. Este año nos ha salido cruz en todo, al contrario que los dos años anteriores, pero el fútbol es así. Cada año y cada jornada es una nueva oportunidad.

P: Por lo que viste, ¿os hubiese aportado mucho el fichaje de Tony De Souza, de haber podido jugar?

R: Bueno, es un fichaje que al final no se pudo hacer pero tenemos muy buenos delanteros. Adri Herrera ha marcado ese gol saliendo desde el banquillo, Garre ha aportado trabajo y ha desahogado al equipo. No creo que ese sea un factor para que nosotros estemos así.

P: ¿Qué crees que le falta al proyecto en general para tener más empaque de cara al año que viene?

R: Si el objetivo es subir a Segunda B tiene que haber más dinero. No puedes competir contra presupuestos como los que tiene la Arandina o el Zamora. Igual sí puedes competir en plantilla o jugadores pero a lo largo de una temporada necesitas más cosas que nosotros pues no tenemos. Somos un equipo en el que la mayoría estamos trabajando o estudiando y no nos dedicamos totalmente al fútbol. Ojalá para el año que viene tengamos más recursos y poder poner a un equipo de Palencia donde yo creo que merece esta ciudad.

P: ¿Dónde te ves tú al año que viene?

R: Ya lo veremos al final de temporada. Veremos dónde acabamos y si salen cosas. Nos reuniremos con el presi para ver el proyecto para el año que viene, lo que tienen pensado, los objetivos y veremos. Hasta que llegue verano no sabremos nada.

P: Hoy a vuelto a venir poca gente a nimar al equipo, ¿crees como dice mucha gente en la ciudad que al haber tantos equipos en Palencia puede ser que eso haga que no haya un equipo muy fuerte?

R: Yo lo que opino y es mi opinión es que lo que mató el fútbol aquí en Palencia fue lo mal que se hizo en el antiguo Palencia. Eso mató al espectador que le gusta el fútbol, al que le gustaba venir a la Balastera y ver el campo lleno como se veía. Si que es verdad que puede haber muchos equipos y que lo más sensato o lo que más interesaría sería tener un equipo lo más fuerte posible entre todos, pues a lo mejor sí. Pero al final igual hablas con los clubes y dicen que por qué no el mío y por qué el tuyo. Al fin y al cabo eso puede ser pero nosotros estamos haciendo las cosas muy bien. Si que es verdad que este año seguramente ha sido el peor de los últimos pero venimos de hace tres años casi descender, salvándonos en la última jornada y después dos play-off seguidos. La gente tiene que empezar a valorar eso, que aquí se están haciendo las cosas bien pero lo que se desenganchó la gente en esos años a lo mejor lo estamos pagando nosotros ahora.

P: Si tuvieses que fichar a un jugador de Palencia Cristo Atlético, ¿a cual ficharías y por qué?

R: Yo ficharía a muchos la verdad, pero sinceramente de los que me gustaría disfrutar más años sería de Chuchi. El año que estoy viviendo con él estoy aprendiendo muchas cosas, ojalá hubiese coincidido muchos más años con él y haber aprendido más. Hablas con él de fútbol y te gusta porque hablas el mismo idioma y eso es lo que más me está gustando este año.

P: Para terminar manda un saludo a los lectores de la web de Cope Palencia.

R: Mando un saludo agradable del Palencia Cristo Atlético y deseo que vengáis a vernos sobre todo para apoyarnos porque Palencia necesita un equipo en lo más alto y lo estamos haciendo bien.