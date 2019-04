Hoy hablamos de baloncesto con... Nikola Cvetinovic

P: ¿Cómo estáis anímicamente después de esta racha con tres derrotas en los últimos cuatro partidos?

R: Para nosotros esto no es nada nuevo. Está siendo una temporada un poco rara con estas rachas; de repente estamos ganando seis partidos seguidos y al poco tiempo hemos perdido tres de los últimos cuatro pero al final siempre digo lo mismo: lo importante es dónde estás en abril, si estás en playoff o no y por ahora estamos en playoff. Los próximos dos partidos tenemos una muy buena oportunidad ya que los últimos tres partidos serán una guerra contra tres rivales directos y hay que intentar conseguir el mejor lugar posible en el playoff. Al final solo es salir a jugar como sabemos, somos el mismo equipo que metía 90 puntos por partido pero tenemos que encontrar más ritmo en ataque, ya que en defensa creo que estamos bastante bien y tenemos que aprovechar nuestras oportunidades

P: ¿Cómo te estás viendo tú personalmente en este momento de la temporada?

R: Bien, tanto físicamente como psicológicamente, igual que el año pasado, listo para cualquier cosa, para lo que me pida el entrenador, para lo que el equipo necesite y para conseguir la victoria que es lo más importante.

P: ¿Qué diferencias ves entre el actual entrenador Carles Marco y el anterior Alejandro Martínez?

R: La diferencia es muy clara. Con Carles jugamos mucho más defensivo, la idea es defender mejor y ahora tenemos mucha más estructura defensiva. Claro que Carles también quiere que anotemos y lo que nos está pasando ahora está siendo un estacazo, esto es claro y no podemos decir lo que no es. Con Alejandro era totalmente diferente, solo ataque, ataque, ataque y en defensa que pasase lo que pasase. Pero bueno, con los dos trabajamos muy duro, cada uno tiene su método y cada uno tenía y tiene una idea clara: que es que Palencia gane.

P: Ahora mismo en la clasificación Palma, Granada y vosotros tenéis 17 victorias, Valladolid 16 en playoff, Huesca 16 también pero fuera del playoff y Lleida 14. ¿Qué equipos crees que van a entrar en playoff?

R: Esa es una pregunta muy difícil pero es buena pregunta, estás listo esta mañana (risas). Yo creo que al final en estos cinco partidos pueden pasar muchas cosas, esta liga lleva toda la temporada siendo muy igualada y ahora por ejemplo si ganas cuatro de los próximos cinco puedes acabar tercero o si pierdes tres te quedas fuera del playoff. Es una situación difícil, rara pero también bonita porque la gente está enganchada, porque hay mucha emoción y para nosotros lo más importante es ganar el próximo partido, trabajar para la afición y estar listos para luchar hasta el final. Se pueden ganar los cinco partidos pero es verdad que los dos próximos rivales son de la parte de abajo de la tabla, eso se puede aprovechar pero está claro que si te relajas te pasa lo que nos pasó contra Prat. Estos equipos están también peleando por la salvación y como dice Carles tenemos que estar concentrados cada día, en cada entrenamiento, en los partidos y disputar los 40 minutos, no solo 35.

P: Hablando de la afición, mañana jugamos en casa y volverá a estar muy lleno el pabellón, ¿te sientes tú querido por la afición?

R: Yo siempre. Creo que es mucho y no solo yo, creo que mucha gente también lo está. Pero la cuestión no se basa en un jugador o dos jugadores, esto es un equipo y este club está muy por encima de un jugador. Estamos todos juntos cuando se gana y cuando se pierde y por ello estoy muy agradecido. Por ejemplo en el último viaje a Bilbao había mucha gente de aquí y tú lo sabes. También en el Twitter siempre estoy muy agradecido a la gente y para mí esto es muy importante. Cuando estás jugando lo más bonito es jugar en un pabellón que está a tope contigo y en el que hay mucha gente y nosotros tenemos esta suerte este año y lo valoramos mucho. Eso hace que nunca salgamos a la cancha con idea de perder y siempre a ganar, por nosotros y por la gente. Al final con todos los respetos para los otros deportes, el baloncesto en Palencia es el nivel más alto.

P: Al final en la Leb Oro se suelen cambiar bastantes jugadores por equipo de un año para otro, ¿te ves aquí al año que viene? ¿te gustaría estar aquí al año que viene?

R: Siempre en esta época del año salen estas cuestiones pero para mí igual que el año pasado, en este momento eso queda muy lejos. Toda la gente sabe cómo me gusta la ciudad, cómo me gusta este club y eso es un plus. Cuando se habla de este tema yo siento el cariño de la ciudad, no solo de la afición, de gente que viene a los partidos y de gente que no viene. Pero al final lo importante es ganar mañana, ganar estos cinco partidos muy importantes, luego vendrá el playoff que también será muy importante y después ya tendremos mucho tiempo en el verano para hablar de eso.

P: Por último una pregunta corta y en esta te tienes que mojar porque la de los equipos del playoff no te has mojado (risas) ¿si tuvieras un equipo de baloncesto propio, a qué jugador de Chocolates Trapa Palencia ficharías?

R: Eso está muy claro. Sin duda a Steve Vasturia. Con todo el respeto para el resto de mis compañeros, no tengo nada malo contra nadie, pero si tengo que elegir uno elijo a Vasturia por toda la temporada que ha hecho. Pero en cualquier caso, ficharía cualquiera de los 12 porque esto es una familia y un equipo. Es una buena pregunta y la gente ha visto todo el potencial que tiene este chico durante toda la temporada. Yo, al igual que tú, pensamos que tiene potencial para dar el salto a la ACB ya que este chico jugó con Aíto García Reneses y seguro que Aíto no va a fichar a un jugador que no tenga mucho potencial y talento.

P: Para terminar envía un saludo a los lectores de la web de Cope Palencia.

R: Un saludo y espero verlos a todos mañana aquí en el pabellón.