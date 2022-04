EasyCharger Palencia - Melilla Sport Capital: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de cosechar una dura derrota en tierras ilerdenses, de nuevo por 1 punto como en la ida,lo que supone la 3º derrota consecutiva, entramos en la recta final de la competición. Restan apenas 4 jornadas para que finalice la liga regular y necesitamos volver ya mismo a la senda del triunfo si queremos tener opciones de factor cancha a favor en la primera eliminatoria del PO. Las opciones siguen intactas, pero es cierto han bajado con respecto a las anteriores jornadas. Recibimos en casa a Melilla. Hablar de Melilla Sport Capital, es hablar de historia viva de la liga. Es el único equipo que ha disputado las 26 ediciones que tiene de historia la LEB Oro . El decano o “el abuelo” en esta categoría quien a pesar de haber vivido en los últimos años, momentos turbulentos durante los veranos con bajada de presupuesto, continua un año más dando guerra. Lograron el ascenso a ACB en la 15/16 no materializado en los despachos , para por ejemplo 2 temporadas más tarde en la 17/18, quedarse a 1 único partido de haber ascendido de nuevo a ACB tras perder la final de aquel PO ante Manresa.

Melilla es un equipo situado 14º en la tabla con 12 victorias y 18 derrotas (12-18). De sus 12 victorias, 6 han sido como local y 6 fuera de su feudo. Acumula una mala racha de 8 derrotas de los últimos 9 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 26 partidos jugados ante ellos, con 9 victorias palentinas y 17 melillenses (en Palencia 6-7 es el balance a favor de los norteafricanos). Es el equipo al que menos veces hemos ganado . Fuera de casa, han vencido 6/15 encuentros, habiendo ganado en pistas que no son fáciles como la de Alicante o Juaristi.

Vienen de PERDER ante Huesca (62-74) en un partido donde sobresalió Rakocevic con 20 puntos. El precedente del partido de IDA en Melilla, fue derrota por (88-75) destacando Prince Ali con 20 de valoración .

Entrenados por el sevillano Rafa Monclova quien curiosamente se encontraba sin equipo tras la histórica temporada pasada 20/21 que llevó a cabo con un recién ascendido a Oro como era Real Murcia (llegando a ¼ final PO, quedándose cerca de avanzar a las semifinales). 3 temporadas seguidas estuvo al frente de los murcianos. Da relevo al asturiano Arturo Álvarez (mucha experiencia internacional y nacional, habiendo entrenado en casi todas las categorías del país tanto masculinas como femeninas), quien empezó la temporada al frente del equipo melillense, pero dimitió a finales de marzo saliendo junto al center Gorgemans. Arturo había dado relevo a su vez, a Alejandro Alcoba. Alcoba dejaba Melilla después de una estancia de hasta 8 temporadas seguidas. En una sola temporada, 2 entrenadores, lo cual contrasta con etapas mencionadas pasadas. Sólo han renovado a 1 jugador . Tienen 3 debutantes en la liga . La media de edad es de 26 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Melilla Sport Capital:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta : (Dorsal 88): Adrián Chapela de 28 años y 1,92 altura. Gran refuerzo el del base lucense fichado procedente de Lleida donde estuvo las últimas 3 campañas. 7º temporada en la liga. Base alto con buena dirección quien ha ganado en madurez y en físico, creciendo mucho en la última temporada con los ilerdenses. Polivalencia para jugar al “2”. Ha dado un paso hacia adelante también en anotación y en su tiro y ahora es mucho más completo con una temporada muy estable donde sigue progresando . A mejorar el 4,60, su gran caballo de batalla. Medias: En 26 min; 7,2 puntos con 3,7 rebotes con 3,2 asistencias con 38% TC con 34% triples (30-87) y 53% TL (24-45)

Escolta : (Dorsal 22): Nikola Rakocevic de 31 años y 1,91 altura. Jugador montenegrino quien vuelve a la LEB Oro procedente de la liga eslovaca (donde fue uno de los máximos anotadores). Mucha experiencia en la categoría, cumpliendo su 9º temporada en la liga. Firmó contrato temporal de 3 meses y gracias a su buen hacer, se queda hasta final de campaña. Especialmente a destacar, su estancia en Cáceres (donde estuvo hasta 5 temporadas en etapas distintas siendo uno de sus grandes estandartes e ídolos de la afición verdinegra). Un jugador de experiencia y saber estar en la liga. Destaca por ser un excelente lanzador de larga distancia desde el 6,75, pudiendo dinamitar los partidos desde el T3. En defensa ha mejorado mucho. Muy fiable desde el TL. Uno de los grandes jugadores del equipo. Seguramente ahora mismo, su jugador más referencial y estrella en un momento de forma envidiable . Medias: En 26 min; 14,2 puntos con 2,4 rebotes con 42% TC con 37% triples (66-175) y 79% TL (65-82)

Alero/Ala - Pívot : (Dorsal 16): Nedim Dedovic de 25 años y 2,03 altura. El bosnio formado en la cantera blaugrana, continúa de la campaña anterior cumpliendo su 2º temporada en el equipo y 8º temporada en la liga. Progreso año a año y ahora es un jugador más hecho y más completo. Aunque las lesiones lo han lastrado durante la pasada 20/21 y le está costando volver a ser el que era. Muy activo con gran manejo de balón y buena muñeca en el lanzamiento exterior. Es una pieza básica en el puesto de “3” por su polivalencia de jugar al “4” en determinados momentos pero su temporada no está siendo buena . Medias: En 16 minutos; 3,9 puntos con 2,3 rebotes con 39% TC con 27% triples (18-65) y 75% TL (18-24)

Ala – Pívot/Alero : (Dorsal 34): Alejandro Mazaira de 25 años y 2,04 altura. Interior también canterano del Barca quien llega procedente de COB donde descendió a LEB Plata y cumple su 7º temporada en la liga. Buen tiro exterior y dinamismo. Es el típico “4 abierto tirador” con buenos % acierto, que también ayuda en el rebote. La pasada 20/21 experimentó un retroceso en su juego, pero en la presente con un rol más importante y mayor minutaje así como confianza del coach, se le nota mucho mejor y ha mejorado claramente sus prestaciones. De hecho, es su mejor campaña de todas las jugadas en la liga. Polivalencia para jugar al “3”. Quiere seguir creciendo en la liga y ahora mismo es básico en la posición de 3.5 . Medias: En 19 min; 8,5 puntos; 2,5 rebotes con 45% TC con 40% triples (47-115) y 84% TL (22-26)

Ala – Pívot/Pívot : (Dorsal 24): Mouhamed Barro de 26 años y 2,05 altura. El interior senegalés ha llegado procedente de Coruña, cumpliendo su 4º temporada en la liga. Un “4” todo físico en ambas zonas, que aporta mucho físico, rebote, mucha defensa y en ataque muy fiable en el poste bajo y jugando por encima del aro. Llegó a debutar en ACB en la 14/15 con Gran Canaria. Es versátil pudiendo jugar al “5”. Está jugando minutos al “5” debido a la falta de rotación en ese puesto. Su parte negativa en el juego, que es muy mal lanzador de TL. Viene de casi una temporada entera parado, tras sufrir una grave lesión con Coruña y le está costando volver a ser el grandísimo jugador que era, pero poco a poco ha ido progresando en la campaña de menos a más . Medias: En 16 min; 6 puntos; 4,5 rebotes con 61% TC y 51% TL (35-68)

Banquillo

Base : (Dorsal 11): Gaizka Maiza de 25 años y 1,91 altura. El playmaker vasco ha sido fichado procedente de Coruña donde ha permanecido las últimas 2 ediciones. 4º temporada en la liga. Base equilibrado y más asistente que anotador. Destaca por su buena visión de juego con gran capacidad para el pase. Ha mejorado bastante su lanzamiento tanto de 6,75 como media distancia, lo cual nunca ha sido su fuerte. Fiable en el TL. Da descanso a Chapela en la dirección formando ambos una interesante pareja . Medias: En 15 minutos; 5,5 puntos con 1,7 asistencias. 39% TC con 40% triples (22-55) y 83% TL (31-37)

Base/Escolta : (Dorsal 19): Devon Van Oostrum de 29 años y 1,90 altura. El exterior tulipán con pasaporte británico, aterrizaba en Huesca jugando apenas un mes la pasada campaña y había vuelto de nuevo a tierras aragonesas en la 21/22 la cual se puede considerar su segunda casa. Es su tercera estancia en Huesca (anteriormente jugando en la 14/15). Sin embargo, la mala dinámica oscense provocó que decidiera salir hacia Melilla aceptando la oferta de los melillenses hasta final de campaña. 5º temporada en la liga. Fue en su día internacional absoluto con Gran Bretaña. Se trata de un gran lanzador desde el perímetro o bien en penetración. Técnicamente sobresaliente, lee muy bien el P&R. Experiencia en ACB. Aunque su puesto natural quizás sea el de “1”, tiene polivalencia para jugar al 1 o al 2. Seguro desde el TL . Comparte minutos en cancha con Chapela, formando una pareja de garantías . Medias: En 20 minutos; 7,1 puntos y 1,9 asistencias con 36% TC con 37% triples (12-32) y 81% TL (9-11)

Base : (Dorsal 6): Pablo Sánchez de 19 años y 1,91 altura. Jovencísimo base cedido por parte de Unicajahasta final de campaña. Ha llegado para reforzar las posiciones exteriores y también reforzar los entrenamientos en el día a día. Debuta en la liga. Está teniendo poco protagonismo en los partidos, donde no está destacando demasiado en los minutos que juega, si bien es cierto que está progresando conforme avanza la campaña. Debe mejorar su amenaza exterior ya que de momento, cuenta con % bajos. Medias: En 12 minutos; 2,7 puntos con 1,5 asistencias con 38% TC con 30% triples (7-23) y 60% TL (6-10)

Escolta : (Dorsal 2): Alex Llorca de 33 años y 1,92 altura. Grandísimo fichaje el del exterior catalán quien procede de Girona donde no terminó la pasada 20/21. Un jugador contrastado en el basket nacional donde suma nada menos que 16 temporadas en activo (cuenta con hasta 7 temporadas de experiencia en la ACB) disputando 3 con Manresa y 4 con Fuenlabrada. 9º temporada en la liga. Es un jugador que siempre ha sido un especialista defensivo, pero ha crecido con el paso de los años, adquiriendo más responsabilidad en el tiro de media y larga distancia, donde ha ganado en confianza y mejorado sus %. Lo que le hace ser un jugador muy peligroso y completo. Sin duda un jugador con nivel ACB estando sano. Además es un jugador muy intenso y buen penetrador. Lo tiene casi todo. Capacidad para robar balones en defensa y fiable desde 4,60. Lamentablemente, las lesiones han lastrado durante los últimos años su carrera pero parece que al menos en la 21/22 las ha dejado atrás, siendo uno de los grandes nombres de los norafricanos . Medias: En 24 min; 9,5 puntos con 4,2 rebotes y 1,9 asistencias con 40% TC con 29% triples (26-88) y 75% TL (50-66)

Alero : (Dorsal 77): Fausto Ruesga de 21 años y 1,99 altura. “3” argentino cedido por parte de Andorrade ACB quien tras jugar a principio de temporada con Palma, ha recalado después en Melilla. Ya ha debutado con los andorranos la pasada temporada en la máxima categoría. Muy joven con un gran margen de mejora y progresión. Debuta en la liga. Grandes condiciones físicas para sacar provecho, muy intenso, pudiendo incluso postear a su par por su estatura. Hasta ahora, con un papel escaso aportando muy poco en los encuentros salvo ciertos destellos . Medias: En 12 min; 2,3 puntos con 1,8 rebotes con 27% TC con 31% triples (5-16) y 37% TL (3-8)

Ala - Pívot : (Dorsal 13): Serhii Pavlov de 24 años y 2,09 altura. Interior ucraniano fichado en el mercado de fichajes procedente de la liga de su país (Dnipro), quien debuta en la liga. Tras el duro conflicto bélico que está viviendo su país, decidió venirse a España y aceptar la oferta de los norafricanos hasta final de campaña. Internacional absoluto con su selección . Se trata de un “4” quien tiene capacidad para abrirse en el P&P aunque no se prodiga mucho en tirar desde 6,75. Fiable desde el TL y cerca del aro con buenos movimientos de espaldas sobre todo. Quizás se esperaba algo más de él vistas las expectativas con las que llegaba a la LEB Oro. Interior de rotación complementándose con Barro aunque no es un “5” . Medias: En 18 minutos; 5,9 puntos con 3,4 rebotes con 51% TC con 44% triples (4-9) y 78% TL (11-14)





ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 77,2 pts. (10º)

ptos recibidos; 75,1 pts.(4º)

2 pts (52%)(10º)

3 pts (34%)(9º)

T. Libres (72%)(10º)

reb totales (32,1)(6º)

reb def. (23,1) (9º) PALENCIA ES 2º QUE MENOS BALONES ROBA

reb ofens. (8,9) (7º) Y 3º QUE MENOS FALTAS COMETE

asist. (11,8) (15º)

B. robados (5,8)(17º)

B. perdidos (12,6) (10º)

Faltas Cometidas (18,4)(16º)

Faltas Recibidas (19,6)(6º)





Melilla (medias): ptos anotados; 74,6 pts. (17º)

ptos recibidos; 79,2 pts. (12º)

2 pts (50%)(14º)

3 pts (35%)(6º)

T. Libres (69%)(16º)

reb totales (29,9) (15º) MELILLA ES 2º PEOR ATAQUE, 3º PEOR % TL,

reb def. (21,5) (16º) 3º QUE MENOS REB.DEF COGE,

reb ofens. (8,4)(12º) Y 2º QUE MENOS FALTAS COMETE

asist. (12,6)(11º)

B. robados (6,5) (10º)

B. perdidos (12,8)(12º)

Faltas Cometidas (18,1)(17º)

Faltas Recibidas (19,6)(9º)





¿CÓMO LLEGA MELILLA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Rafa Monclova ha aterrizado dando relevo a Arturo Álvarez tras la dimisión del asturiano, debutando en el banquillo melillense, a un Melilla que no goza de tan buena economía como pudo llegar a tener no hace tantos años atrás. El club en los últimos 2-3 años ha bajado el presupuesto y eso lógicamente, se ha notado. Aun así, es un equipo siempre peligroso y competitivo. Llegan en un malísimo momento y lo cierto, es que la temporada ha evolucionado claramente de más a menos pasando de luchar por puestos PO, a tener aúnhoy en día que certificar la permanencia la cual está cerca pero aún no cerrada al 100% (y más con el temible calendario que les depara de aquí al final de liga).





Su objetivo no cabe duda, es lograr la salvación lo antes posible e intentar llegar salvados a la última jornada ya que la pasada 20/21, se salvaron in extremis. Objetivo bastante más modesto que en ediciones pasadas. Pero el decano de la competición tiene que reinventarse y aferrarse por seguir en una LEB Oro, que conoce mejor que nadie desde la creación de la liga.





LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Hablar de Melilla, es hablar del decano de la competición. Los melillenses siempre conforman plantillas competitivas y esta campaña a pesar de las bajadas presupuestaria, no ha sido menos. Han renovado únicamente a 1 jugador (Dedovic) pero han conformado un gran bloque de jugadores nacionales, bien en crecimiento, bien ya contrastados o bien jóvenes con hambre en LEB Oro (Chapela, Maiza, Llorca, Mazaira & Sánchez). A ellos se han unido no nacionales de mucha calidad (Van Oostrum, Rako & Barro) y completa el roster, jugadores nuevos en la liga pero con gran pedigrí (Ruesga & Pavlov). Ha sido uno de los equipos (junto a Palencia) más perjudicados por los aplazamientos y parones por el COVID. De los que menos partidos han podido jugar y que más encuentros han tenido que recuperar. Presentan un juego exterior con mucha amenaza y de bastante calidad.

Lo peor : Melilla ha visto una temporada más como se reducía un presupuesto, que ya sufrió una clara disminución durante la pandemia en la campaña anterior. Lo cual sin duda los ha condicionado, ya que no han podido reforzarse como años anteriores. Parece que han quedado atrás, las temporadas donde los melillenses gozaban de uno de los presupuestos más altos de la categoría. Su plantilla ha bajado prestaciones paulatinamente, perdiendo año a año buques insignia como los (Agada, Matulionis, Sidibé, Uclés, Kamba, Wintering, etc). La plantilla ha experimentado demasiados cambios desde el inicio con varias entradas y salidas. Ahora mismo, ni cuentan siquiera con un 5 puro de referencia tras la salida de Gorgemans, lo cual es un problema y gordo porque Barro está haciendo las funciones “de falso 5” sin serlo. Es una plantilla de 11 integrantes pero realmente muy corta con apenas 7-8 jugadores que están tirando del carro. Grandísimo juego exterior pero casi nulo interior y como vemos, sin prácticamente efectivos.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : NIKO RAKOCEVIC

JUGADOR A SEGUIR : ADRIÁN CHAPELA

El partido se disputará este VIERNES 29 de Abril a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Ángel De Lucas De Lucas → colegio castellano manchego), (Mª Ángeles García Crespo → colegio andaluz) y (Alejandro Aranzana García → colegio madrileño).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-ba1352d6-6499-4f82-c477-08da13237f49