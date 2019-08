Dani Rodríguez: “No vengo a un club cualquiera”

El primer fichaje de Palencia Baloncesto para su nuevo proyecto 2019/2020 llegaba a finales de junio, y no era otro que el gran Dani Rodríguez.

El base catalán vuelve a la que fué su casa y donde permaneció tres temporadas. Este año portará el dorsal 24. En su anterior andadura, logró dos Copas (Príncipe y Princesa) y una Liga. Además se ganó el cariño de toda la afición local.

Marcos Rojo ha podido hablar con él para Cope Palencia.

Marcos Rojo: ¿Ilusionado con tu vuelta a Palencia?

Dani Rodríguez: Sí, sin duda. Al final es un sitio que ya conozco y en el que estuve tres temporadas. Además en esas temporadas tuve un gran nivel individual y también colectivo. Conseguimos muchas cosas y aquí fuí bastante feliz. Ahora contento de volver otra vez y comenzar una nueva etapa.

MR: De la temporada pasada solo sigue Grimau. A la hora de buscar referentes en la plantilla además de Jordi estás tú que eres veterano y ya has estado aquí.

DR: Sí, es probable que tenga que tener una función para ayudar al equipo en momentos importantes o lo que dices, a nivel de vestuario. Intentaré aportar lo máximo que he aprendido en estos años e intentar ayudar lo máximo a todos los jugadores, ya que hay muchos de fuera y necesitarán esa ayuda.

MR: Pese a tu larga trayectoria en el baloncesto, esta temporada pasada en el Betis conseguiste ganar la Copa, la Leb Oro y lograsteis el ascenso. ¿Un año importante para tí?

DR: Sí, sin duda. Fué un año muy bueno en todos los aspectos. Lo ganamos todo y además jugamos a un nivel muy alto. A nivel individual siempre ayuda que tengas una temporada así y eso te da un plus de confianza de cara a la siguiente temporada. Ví que estaba jugando a muy buen nivel, que mi equipo ganaba y vengo aquí con la idea de repetirlo.

MR: Eres el único de la plantilla que ha firmado por dos temporadas. ¿Puede ser algo positivo si lo sabes canalizar para que te de más tranquilidad?

DR: Cuando un jugador firma un contrato así la gente puede pensar que tendemos a relajarnos, pero yo no lo veo así. Tengo ganas de centrarme en esta temporada, en hacer las cosas muy bien, en dar el máximo cada día y conseguir los objetivos del club. Sé que no vengo a un club cualquiera, vengo a un club en el que estuve tres temporadas y lo pasamos muy bien. Quiero repetir esas sensaciones y me centraré este primer año en hacerlo lo mejor posible.