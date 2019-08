Charaf Taoualy: “Veo al equipo muy enchufado”

Charaf Taoualy Sougdali es el último y flamante fichaje del Palencia Cristo Atlético. aunque de ascendencia marroquí, nació en Los Palacios (Sevilla), ostenta doble nacionalidad hispano marroquí y tiene 20 años. Se trata de un centrocampista de carácter ofensivo y que puede jugar en varias posiciones. Destaca por su calidad individual.

Comenzó su carrera como futbolista en los escalafones inferiores del Sevilla FC, con el que llegó a disputar la Youth League, la versión juvenil de la Liga de Campeones en la temporada 2017/2018. Fichado por el Valladolid Promesas para 2ªB la pasada temporada 2018/2019, firmó el pasado verano un contrato hasta el 30 de junio de 2020, con una opción de prorrogar su contrato por tres temporadas más. Cedido al Recreativo de Huelva en el mercado invernal terminó la temporada en el Recre, consiguiendo el titulo de campeón de liga en 2ªB la pasada temporada.

Además, en virtud de su doble nacionalidad, ha sido internacional en las categorías inferiores del combinado marroquí.

El club pucelano y el jugador han decidido resolver el contrato que les vinculaba hasta 2020. El jugador ha apostado por Palencia para volverse a sentir importante y ganarse la disputa de minutos para demostrar la calidad que atesora.

Su posición principal es la de medio centro ofensivo pero también se desenvuelve con soltura como mediocentro puro y como extremo derecho.

Su llegada al Cristo aportará muchas más posibilidades en la alternancia de los posibles esquemas de juego que el técnico pueda elaborar.

Marcos Rojo ha podido hablar con él para Cope Palencia.

Marcos Rojo: Lo primero de todo hay que aclarar que eres propiedad de Palencia Cristo Atlético y no cedido por el Real Valladolid, ya que había con esto una pequeña confusión.

Charaf Taoualy: Sí, yo rescindí contrato en el Valladolid y pertenezco al Cristo.

MR: Eres de ascendencia marroquí pero naciste en Los Palacios, en Sevilla.

CT: Sí, de allí soy y se me nota el acento (risas).

MR: Imagino que estás ilusionado con este fichaje y con llegar al Palencia Cristo Atlético, uno de los equipos punteros de Tercera División aquí en Castilla y León.

CT: Sí, la verdad que me hablaron muy bien del Cristo. Me quise enterar de cómo iba la película aquí y me convenció. A mí me hace falta confianza y creo que me la van a dar aquí. Por ahora estoy muy cómodo.

MR: Metiéndonos en el terreno futbolístico, eres centrocampista de carácter ofensivo y puedes jugar en varias posiciones. ¿Un estilo Coutinho o Hazard?

CT: Sí, a mi me gusta jugar de libre, defender cuando hay que defender y atacar cuando hay que atacar. Me gusta mucho Rakitic pero que me compares con Hazard también está muy bien (risas).

MR: Entonces tu posición ideal estaría como centrocampista adelantado y por detrás de los delanteros.

CT: Sí, exactamente ahí.

MR: El año pasado pertenecías al Real Valladolid, pero jugaste con el Recreativo de Huelva, con el que conseguiste ganar la Segunda División B con los onubenses, el equipo decano del fútbol español.

CT: Fué una experiencia inolvidable donde aprendí muchísimo junto a jugadores veteranos. Me enseñaron muchas cosas y como yo era muy joven intentaba quedarme con todo.

MR: También estuviste las categorías inferiores del Sevilla y llegaste a disputar la Liga de Campeones juvenil. ¿Qué pasó para que no siguieses ascendiendo dentro de la estructura del Sevilla Fútbol Club?

CT: Pues a mí se me acababa el contrato cuando era de tercer año juvenil y lo tenía prácticamente hecho con el PSV Eindhoven de Holanda. Finalmente no llegaron a un acuerdo entre Sevilla, PSV y mi representante. Se acababa el tiempo y solo tenía dos opciones: o ir al Valladolid o quedarme hasta enero si jugar. Yo lo que quería era jugar y por eso me fuí al Valladolid, pero llegué muy tarde. Faltaba una semana para comenzar la Liga, el entrenador ya tenía el equipo hecho y ya no pudo hacer nada conmigo.

MR: ¿Con qué te quedas de disputar la Youth League?

CT: De segundo año ya la disfruté en un partido como titular contra la Juventus y fuí convocado a otros partidos, uno de ellos contra el Olympique de Lyon. De tercer año jugué todos los partidos y la verdad que es el mejor torneo que he disputado en mi vida, aprendí muchísimas cosas.

MR: Al haber formado parte del Real Valladolid, has coincidido con el palentino Javier Aparicio.

CT: Sí, a Apa lo conozco desde que éramos cadetes. Nos enfrentamos con las selecciones autonómicas y ahí lo conocí.

MR: ¿Y cómo le ves al bueno de Apa?

CT: Tiene mucha proyección y mucho futuro. Sobre todo tiene las cosas claras y no se le sube a la cabeza.

MR: Tienes doble nacionalidad española y marroquí pero has optado por jugar con Marruecos. Has estado ya en las categorías inferiores e imagino que llegas aquí para seguir creciendo y poder un día defender la camiseta absoluta marroquí.

CT: Sí, iba todas las convocatorias pero este último tiempo no jugar me pasó factura. Ahora estoy aquí para coger confianza, volver a jugar de nuevo y que me vuelvan a llamar.

MR: Imagino que con el Cristo has firmado por un año.

CT: Eso es, he firmado un año.

MR: Palencia Cristo Atlético se ha reforzado bien, tiene mucho mejor plantilla que el año pasado y necesita el empuje de todos los palentinos para que se enganche la gente y acudan a la Nueva Balastera. ¿Qué mensaje le lanzas a la aficción?

CT: Les digo que no se obsesionen tampoco con el ascenso a Segunda B, que eso ya sabemos nosotros que lo tenemos que hacer. Hay que ir partido a partido y las cosas irán mejor. Es importante que nos apoyen mucho porque lo necesitamos y seguro que la Balastera va a ser un fortín este año.

MR: Por último, este fin de semana arrancáis la Liga en La Bañeza. ¿Cómo ves al equipo?

CT: Veo al equipo muy enchufado. Yo solo llevo aquí unos días, he jugado dos partidos y la verdad es que tenemos un equipo muy bueno. Da igual el campo en el que jugamos, en todos tenemos personalidad y nos gusta jugar la pelota. El Cristo está muy enchufado y con ganas.