Cáceres Patrimonio de la Humanidad - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de encadenar una nueva victoria en casa ante Albacete (3º seguida) para seguir coliderando la clasificación junto a Andorra, nos vienen ahora 2 encuentros importantes seguidos fuera de La Caldera De Castilla. Y es que antes de recibir a San Pablo Burgos en ese bonito derby en casa, primero visitamos Cáceres & a continuación Ourense (habiendo jornada entresemana en la LEB Oro). Visitamos a un clásico de la competición, Cáceres quien cumple su 13º temporada en la liga y 8º de manera consecutiva tras un breve paso por LEB Plata. Los cacereños se encuentran en una situación bastante más complicada que la temporada anterior, donde a punto estuvieron de jugar la F4 de Girona (se quedaron a un partido cayendo eliminados ante Lleida en ¼ final del PO ascenso a ACB).

Cáceres Patrimonio de la Humanidad, es un equipo situado 14º en la tabla con 3 victorias y 6 derrotas (3-6). De sus 3 victorias, 0 han sido como local donde aun no conocen el triunfo y 3 como visitante. Encadenan una mala racha de 2 derrotas de los últimos 3 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 21 partidos jugados ante ellos, con 14 victorias palentinas y 7 cacereñas (en Cáceres 4-6 para nosotros). En casa, no han ganado aun 0/4 partidos hasta el momento, siendo el único equipo que de momento no ha ganado en su pista. Partido especial para Dani Rodríguez, Carlos Toledo, Kaspars Vecvagars, Devin Schmidt y Manu Rodríguez quiénes en ambos equipos jugarán ante sus ex.

Vienen de PERDER en Ourense (76-70) destacando Vecvagars con 21 de valoración. El precedente del partido de VUELTA en Cáceres en la 21/22, fue victoria por 70-87 destacando Micah Speight con 27 de valoración.

Roberto Blanco sigue al frente del banquillo por 5º temporada consecutiva. Tras el cese de Ñete Bohigas quien había cumplido 6 temporadas como entrenador principal, pasó de ejercer la labor de 2º entrenador, a coach principal. Fue una decisión difícil y quizás inexplicable la salida de Bohigas, pero Roberto ha sabido imponer durante todos estos años, un estilo propio y reconocible al equipo extremeño. Consiguieron la salvación en la difícil temporada 18/19, en la 19/20 cuando se suspendió la liga por el COVID-19, ocupaban puestos PO, en la 20/21 se volvieron a quedar a un paso de jugar PO ascenso (empatados con Real Murcia como líderes del Gr Permanencia) y por fin jugaron ese ansiado PO la pasada campaña. Siguen 2 jugadores de la temporada pasada. Tienen 4 debutantes en la liga. La media de edad es de 27,3 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Cáceres Patrimonio de la Humanidad:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 24): Dani Rodríguez de 38 años y 1,82 altura. Medias: En 25 min; 9,8 puntos con 3 asistencias con 2,8 rebotes con 39% TC con 25% triples (9-35) y 70% TL (19-27)

Escolta/Base: (Dorsal 20): Kaspars Vecvagars de 29 años y 1,93 altura. Medias: En 24 min; 9,5 puntos con 1,3 asistencias con 2,9 rebotes con 37% TC con 37% triples (10-27) y 85% TL (18-21)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 37): Carlos Toledo de 28 años y 2,00 altura. Medias: En 20 min; 4 puntos, 3,3 rebotes con 33% TC con 0% triples (0-3) y 66% TL (2-3)

Ala - Pívot: (Dorsal 7): Kevin Bercy de 28 años y 2,01 altura. Medias: En 27 min; 13,4 puntos con 6,7 rebotes con 54% TC con 47% triples (8-17) y 69% TL (23-33) (5º reb totales) (4º reb ofensivos)

Pívot: (Dorsal 12): Vaidas Cepukaitis de 33 años y 2,07 altura. Medias: En 18 min; 7,7 puntos, 4,7 rebotes con 56% TC y 57% TL (12-21) (LIDER reb ofensivos) (2º faltas cometidas)

Banquillo

Base: (Dorsal 3): Albert Lafuente de 23 años y 1,83 altura. Medias: En 19 min; 8,1 puntos con 1,7 asistencias con 47% TC con 54% triples (12-22) y 83% TL (5-6) (3º % T3)

Base: (Dorsal 16): Pablo Sánchez de 20 años y 1,91 altura. Medias: En 11 min; 1,9 puntos con 0,6 asistencias con 21% TC con 23% triples (3-13) y 50% TL (2-4)

Escolta: (Dorsal 33): Lysander Bracey de 26 años y 1,93 altura. Medias: En 20 min; 2 puntos con 1 rebote con 12% TC con 0% triples (0-4) y 0% TL (0-0)

Alero /Ala - Pívot: (Dorsal 13): Simas Jarumbauskas de 22 años y 1,98 altura. Medias: En 21 min; 9,8 puntos con 3,6 rebotes con 41% TC con 21% triples (5-23) y 69% TL (27-39) (3º perdidas)

Ala - Pívot: (Dorsal 9): Willy Isiani de 25 años y 2,03 altura. Medias: En 13 min; 4,1 puntos con 2,6 rebotes con 50% TC con 23% triples (4-17) y 83% TL (5-6)

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 14): Julen Olaizola de 29 años y 2,02 altura. Medias: En 19 min; 3,9 puntos con 3,2 rebotes con 31% TC y 92% TL (13-14) (3º faltas cometidas)

ESTADÍSTICAS

Cáceres (medias): ptos anotados; 69,9 pts. (16º) ptos recibidos; 75,6 pts. (7º) 2 pts (47%) (16º)

3 pts (32%) (15º) T. Libres (73%) (7º) reb totales (30,3) (15º)

reb def. (21) (16º) reb ofens. (9,3) (7º) asist. (10,7) (17º) B. robados (4,7) (16º) B. perdidos (12,3) (8º) Faltas Cometidas (21,9) (5º) Faltas Recibidas (21,3) (7º)

CÁCERES ES:

- 3º PEOR ATAQUE

- 3º QUE MENOS REB. DEF COGE

- 2º QUE MENOS ASISTENCIAS DA

Palencia (medias): ptos anotados; 80,8 pts. (4º) ptos recibidos; 67,2 pts. (1º) 2 pts (55%) (1º) 3 pts (32%) (10º) T. Libres (72%) (10º) reb totales (33,7) (4º) reb def. (22,4) (14º) reb ofens. (11,2) (1º) asist. (15,1) (5º) B. robados (7,3) (5º) B. perdidos (11,3) (12º) Faltas Cometidas (19,7) (14º) Faltas Recibidas (20,9) (9º)

PALENCIA ES:

- MEJOR DEFENSA

- LIDER % T2

- LIDER REB.OFENSIVOS

¿CÓMO LLEGA CÁCERES Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

Cáceres es un equipo que cada temporada que pasa, tiene que reinventarse. Y es que batallar cuando se cuenta con un presupuesto bajo y en ciertos momentos incluso limitado, nunca es fácil. Ello hace que el principal objetivo cada campaña, sea conseguir la salvación lo antes posible. La pasada 21/22 fruto de su gran trabajo, consiguieron rendir a buen nivel con esa gran temporada unido a unos buenos PO de ascenso a ACB. Los extremeños no llegan en su mejor momento de forma, con juego irregular viéndose de momento en la zona de abajo de la clasificación.

El objetivo para los de Roberto Blanco ha cambiado con respecto a pasadas campañas donde se veían en la zona noble, y ahora mismo es conseguir la salvación (aunque está claro que no van a renunciar a nada si lo lograran y mirando hacia arriba). Los cacereños han cambiado su forma de jugar con respecto a campañas pasadas. Presentan un ritmo de juego bajo con pocas posesiones y muy pocos triples. Es 2º equipo de la liga con menor nº posesiones con 67 de media por choque. SON EL EQUIPO DE LA LIGA QUE MENOS T3 ANOTA (6,6) Y EL QUE MENOS INTENTA (20,2).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: A la renovación de 2 piezas importantes (Toledo y Olaizola), se han sumado fichajes ya sean nacionales o naturales de otros países, que conocen la liga sobradamente o bien van al alza en su rendimiento (Dani Rodríguez, Vecvagars, Lafuente, Sánchez & Bercy). La plantilla la cierran con “rookies” (Cepukaitis, Bracey, Isiani & Jarumbauskas). Pero la principal baza y ventaja, es contar en el banquillo con un Roberto Blanco quien ha demostrado sobradamente, su gran valía. Ese “Robertismo” que sigue presente.

Lo peor: La plantilla por ese presupuesto limitado, ha ido perdiendo importantes efectivos de jugadores quienes se han revalorizado y Cáceres no ha podido retenerlos. Han sido varios casos en los últimos años, pero sin ir más lejos los más recientes son los Schmidt, Lobo, Mbala, Manu Rodríguez, etc. El liderazgo lo pone un Dani Rodríguez quien parece vivir una “segunda juventud”, pero da la sensación que debido a esa rotación alta en el roster, siempre cada campaña tienen que reinventarse (y en buena parte, ahí también reside el mérito de Roberto Blanco sacando el máximo de los suyos año tras año). A pesar de que cuentan con 11/12 jugadores, da la sensación de que si se producen lesiones de algunos pilares importantes en el equipo, la bajada de efectividad sería tremenda. Es un equipo tremendamente irregular entre su rendimiento en el Multiusos cacereño y fuera de casa. El hecho de no haber ganado aun como locales, les pesa como una loca y resulta sin duda un dato muy curioso, que pronto deberían empezar a cambiar.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: KEVIN BERCY / DANI RODRIGUEZ

JUGADOR A SEGUIR: SIMAS JARUMBAUSKAS

El partido se disputará este MIERCOLES 7 de Diciembre a las 20:45 h y será dirigido por los colegiados (Daniel Checa Nebot → colegio aragonés), (Juan Gabriel Carpallo Miguelez → colegio castellano y leonés) y (Imanol Diz Felipe → colegio vasco).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/137ebe57-2ff4-4561-479f-08dacd3f13a5