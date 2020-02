El CD Becerril sí recibirá los 23.000€ por jugar la Copa del Rey

La RFEF rectifica y deja sin efecto la Resolución de 10 de febrero y hoy informa que los clubes que la temporada pasada jugaron en categoría inferior a Tercera también percibirán el dinero estipulado al comenzar la competición, entre ellos el CD Becerril.

ProLiga muestra su satisfacción por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de dejar sin efecto hoy martes 25 de febrero la Resolución del día 10 de este mes por la que casi una decena de clubes ascendidos al finalizar la pasada campaña a Tercera se quedaban sin derecho a percibir las ayudas establecidas por disputar la presente edición de la Copa del Rey, argumentando que la pasada campaña militaban en categorías inferiores.

ProLiga respaldó jurídicamente a la mayoría de clubes afectados presentando alegaciones que han sido estimadas por la RFEF, emitiendo hoy una nueva Resolución por la que todos los clubes de Tercera cobrarán las cantidades estipuladas, sin excepciones.

ProLiga desveló públicamente el 12 de febrero que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había excluido a casi una decena de clubes de Tercera de las ayudas económicas previstas en las bases de las convocatorias 2019/20 para clubes de Tercera, cuando estos clubes afectados cumplían todos los requisitos formales requeridos y, por supuesto, habían disputado alguna eliminatoria de la citada competición en la actual temporada. Esta exclusión del reparto económico fue comunicada en casi todos los casos por llamada telefónica a los clubes desde la Territorial correspondiente.

ProLiga y los clubes se mostraban asombrados al observar que la RFEF se escudaba en una Resolución publicada el 10 de febrero de 2020, con la Copa del Rey en semifinales, por la cual quedaban fuera de las ayudas aquellos clubes que en la temporada 2018-19 militaban en categoría inferior aTercera. Es decir, en preferente, división de honor andaluza, etc. ProLiga constató que no figuraba condición alguna en los requisitos generales emitidos por la RFEF antes de la competición ni referencia a alguna exclusión de clubes por no encontrarse en Tercera en la campaña 2018-19.

Ante la evidente injusticia que se cometía a casi una decena de clubes, ProLiga ofreció la intervención de sus servicios jurídicos, de tal forma que el mismo 12 de febrero se presentaron las debidas alegaciones ante la RFEF. Afortunadamente la rectificación federativa con la nueva Resolución permitirá a los clubes modestos afectados recuperar sus derechos, que fueron defendidos desde el primer momento y sin condiciones desde ProLiga.