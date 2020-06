Ainoa Campo: “No somos mejores que las jugadoras de antes pero disponemos de más medios”

¿Qué tal has llevado el confinamiento?

Pues han sido unos meses duros. Ahora ya parece que se está viendo la luz al final del túnel pero han sido meses complicados. El primer mes lo pasé en Madrid. Es verdad que ni en Madrid ni en Calahorra se podía salir a la calle pero aquí en mi casa tengo jardín y más espacio. En Madrid estábamos cuatro jugadoras del equipo en un mismo piso, un piso pequeñito y las cuatro a la vez es un poco más locura. Pero bueno yo creo que al final entre hacer un poco de ejercicio y terminar la carrera de enfermería haciendo mi TFG no lo he llevado mal del todo la verdad.

¿Qué tal la vuelta a los entrenamientos?

Bien. Tenía ganas porque al final el hecho de entrenar entre cuatro paredes se vuelve un poco monótono. Lo que me gusta es correr al aire libre y tengo la suerte de hacerlo aquí en el pueblo y estoy todo el día por ahí corriendo, dando patadas al balón o haciendo cualquier otro deporte. Con la carrera terminada por fin ya puedo moverme libremente a la ciudad que desee sin estar pendiente de los estudios.

Acabas de fichar por el Deportivo de La Coruña, denominado en fútbol femenino como Deportivo Abanca, ¿cómo ves a tu nuevo equipo?

Yo creo que es una gran oportunidad para mí. El Depor este año pese a ser equipo recién ascendido ha hecho un papel impresionante. Ha sido para mí el equipo revelación y yo creo que el año que viene podemos hacer también un gran papel. Al final la base del equipo se va a mantener, aunque es cierto que hay dos o tres bajas importantes, pero yo creo que manteniendo el equipo más o menos entero podemos hacer buen papel. Es cierto que es difícil igualar lo que se ha conseguido esta temporada pero desde luego que tendremos nuestras opciones.

Abandonas el CD Tacón habiendo jugado prácticamente todos los partidos de titular esta temporada, ¿qué valoración haces sobre ella?

Ha sido una temporada corta pero muy intensa. Tuvimos un inicio un poco más flojo, éramos muchas jugadoras nuevas de diferentes países y nos costó un poco empezar a entendernos dentro del campo. Pero una vez que fuimos conociéndonos unas a otras yo creo que terminamos la temporada siendo un equipo bastante fuerte. Y al final porque ha acabado la temporada anticipadamente pero sino yo creo que todavía hubiéramos tenido más capacidad de mejora y hubiéramos terminado aún mejor de lo que lo hemos hecho. En lo personal yo creo que ha sido una gran temporada para mí. He jugado prácticamente todos los partidos y creo que he tenido un rendimiento bastante bueno. Además las lesiones me han respetado, algo que otros años quizás no jugó a mi favor.

El CD Tacón forma parte de la disciplina del Real Madrid. Imagino que habrás notado una gran repercusión por el hecho de estar ligado a un club tan grande.

Sí. Al final este año todavía nos estuvimos llamando Club Deportivo Tacón pero en todo lo demás pertenecíamos al Real Madrid. Entrenábamos en Valdebebas, los partidos, el cuerpo médico... todo al final del Real Madrid. Nosotras personalmente lo notamos mucho porque nos cuidaban como verdaderas profesionales. Mediáticamente lo notamos mucho porque la gente había escuchado que pertenecíamos al Real Madrid y eso hace que muchos seguidores estén pendientes de nosotros.

Está temporada jugaste tanto de central como de mediocentro defensivo, ¿qué posición te gusta más?

La verdad es que he jugado más partidos de central. Empecé la temporada de mediocentro pero por diferentes circunstancias hubo algún partido que me tocó jugar de central. Le gustó al entrenador cómo lo hacía en esa posición y he jugado más partidos en la defensa que en el mediocentro, aunque al final sí que he terminado jugando los últimos cuatro o cinco partidos de mediocentro. Son posiciones muy diferentes pero es cierto que a mí me ha gustado más jugar de mediocentro porque al final creo que es más entretenido, más divertido y tienes más opciones de poder llegar al aréa. En la defensa las opciones de llegar al área son pocas pero también es cierto que bajo mi punto de vista es más fácil jugar siempre de cara viéndolo todo de frente. De mediocentro en ocasiones te toca jugar de espaldas pero bueno, me gustan bastante las dos posiciones y todo es acostumbrarse.

Jugaste en el Atlético Madrid, después en el Rayo y después en el CD Tacón. Ahora cambias tu lugar de residencia de Madrid a Galicia, ¿cómo ves ese cambio?

Es cierto que me da bastante pena irme de Madrid porque al final llevo cinco años aquí y te adaptas a la ciudad con tus amigos o en la Universidad. Ahora toca cambiar y conocer a gente nueva pero al final el fútbol es así también. Hay que ver las cosas positivamente y yo creo que que Galicia hacer un lugar perfecto para mí. Soy de Palencia y me gusta mucho el norte, aunque esto todavía es más norte pero creo que allí voy a estar encantada.

A pesar de tener solo 24 años recién cumplidos, tienes en tu palmarés una Liga y una Copa, pero ¿cuál es tu mejor momento como como jugadora?

El fútbol te da momentos muy bonitos y esos dos que acabas de comentar son muy chulos pero yo creo que si me tengo que quedar con alguno de los cientos vividos, es con el hecho de haber quedado subcampeona de Europa con la selección Sub19, algo que nunca olvidaré.

Has estado en todas las categorías inferiores de la selección española menos en la absoluta e imagino que sigues trabajando para un día poder lograrlo.

Sí. Al final cualquier jugadora que pase por las categorías inferiores de la selección tiene como siguiente objetivo poder llegar a la absoluta. Es cierto que en España el nivel cada vez es mayor. En estos últimos cuatro o cinco años que llevo en Primera División ha crecido muchísimo el nivel y cada vez esto supone que sea más difícil poder meterte en una lista de la selección. Siempre se lucha por eso, por hacer el mejor papel posible y obviamente a todo mundo le gustaría que algún día le volviera a llamar la selección.

¿En el fútbol femenino, al ser un deporte menos explotado que el masculino, puedes ver cómo hay una mayor mejora de las jugadoras de un año para otro?

Sí. Cuando empecé a jugar al fútbol y era pequeña me fijaba en las jugadoras de Primera División y no disponían de las instalaciones ni de los medios o de los entrenadores que hay ahora. Podían tener el mismo nivel que ahora pero al final por muy buenas que sean, no sacaban el máximo rendimiento. Eso está mejorando, al final hace que nosotras seamos mejores y por eso el nivel de de la Liga es mayor. Yo creo que no somos mejores que las jugadoras de antes pero disponemos de más medios y por eso el rendimiento que podemos dar es muchísimo mayor.

¿Cómo ves el fútbol femenino en Palencia?

Estoy muy contenta de que siga existiendo el equipo y de que cada vez haya más chicas jugando. Cuantos más equipos mejor porque eso hace que el número de niños suba y animo a todas las jugadoras a que se apunten al fútbol, que sigan jugando y que no se rindan porque con esfuerzo al final se puede llegar.