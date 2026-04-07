El transporte por carretera se ahoga por la crisis en Oriente Medio y amenaza con un paro forzoso en Castilla y León

El conflicto en Oriente Medio y la consecuente alza en el precio de los combustibles ha puesto al sector del transporte por carretera en una situación límite. La subida de costes ha provocado que la mayoría de las empresas del sector entren en pérdidas, según ha explicado Paulino Benito, presidente de la patronal. Benito asegura que muchos transportistas se han visto forzados a seguir trabajando "conscientemente a pérdidas" por un "acto de responsabilidad con la sociedad".

Medidas insuficientes

Pese a que el Gobierno ha lanzado un paquete de medidas anticrisis, desde el sector las consideran "totalmente insuficientes" y aseguran no estar notándolas. Tal como ha explicado Benito, el malestar fue trasladado al Ministerio de Transportes, ya que la aplicación de las ayudas no es efectiva. El motivo es que el Real Decreto que debe permitir repercutir la subida del combustible en el precio final del transporte aún no se ha publicado.

Ante esta falta de amparo legal, cada empresa o autónomo se ve obligado a negociar por su cuenta con los cargadores "cómo llegar a un acuerdo para poder repercutir ese precio", una situación que genera una gran incertidumbre en el sector. Además, denuncian que la ayuda prometida de 1.500 euros por vehículo para compensar las pérdidas de marzo tampoco se ha materializado.

"Lo que no queremos es trabajar a pérdidas" Paulino Benito Presidente de AESTRADIS

Al borde de la paralización

El presidente de la patronal ha advertido de que, si la situación no se revierte "más pronto que tarde", el sector se verá "abocado a una situación de paro forzado" por el "propio agotamiento de las empresas". La capacidad de las compañías para asumir el sobrecoste es limitada y depende del fondo de maniobra de cada una, pero Benito insiste en que no podrán sostenerlo mucho más tiempo.

"Nos veremos abocados a la paralización del transporte" Paulino Benito Presidente de AESTRADIS

Benito ha aclarado que el objetivo del sector no es especular con la situación. "Nosotros no estamos queriendo subir el precio del transporte, lo que no queremos es trabajar a pérdidas", ha afirmado. La única demanda es que la subida del combustible no afecte a la viabilidad de sus empresas para poder seguir prestando un servicio esencial.