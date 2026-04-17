Pedro Villanueva, politólogo, tras el acuerdo PP Vox en Extremadura: "Aragón llegará antes"

El politólogo Pedro Villanueva analiza en COPE el acuerdo entre PP y Vox alcanzado en Extremadura y el impacto en Castilla y León

El calendario político en Castilla y León se acelera tras la constitución de las Cortes. Con la fecha límite del 7 de mayo para proponer un candidato a la presidencia, todo apunta a Alfonso Fernández Mañueco, ganador de las elecciones el pasado 15 de marzo. Sin embargo, el reciente acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ha redefinido el escenario de negociación en la comunidad.

Las claves del pacto extremeño

El pacto en Extremadura otorga a Vox la vicepresidencia, las consejerías de Familia y Servicios Sociales y de Agricultura, además de un senador autonómico. A cambio, el Partido Popular se asegura cuatro años de estabilidad con los presupuestos garantizados, un elemento crucial para tener la "política controlada", según analiza el politólogo Pedro Villanueva.

Este movimiento consolida el cambio de rol de la formación. "Estamos viendo que Vox pasa de ser un partido bisagra para ser un partido de gobierno", explica Villanueva, quien considera que este paso hacia la gobernabilidad aporta la estabilidad que "está pidiendo la ciudadanía".

Vox pasa de ser un partido bisagra para ser un partido de gobierno" Pedro Villanueva Politólogo

El tablero de Castilla y León

En Castilla y León, Vox ya ha advertido de que el acuerdo de 2022 no es válido. Aquel pacto incluía 32 ejes de gobierno pero carecía de plazos, una característica que sí recoge el modelo extremeño y que ofrece mayores garantías de completar la legislatura.

No obstante, la situación de partida es diferente. El resultado electoral de Mañueco fue "mucho más favorable que el de Guardiola", lo que le concede más capacidad para defender sus ideas y evitar que Vox "imponga tanto" sus condiciones. Al igual que la líder extremeña mantuvo la igualdad como línea roja, se espera que Mañueco haga lo propio con sus promesas electorales.

La estrategia nacional marca los tiempos

Las negociaciones autonómicas están fuertemente influidas por la política nacional. "La clave es la clave nacional y esperan a las andaluzas", señala Villanueva, indicando que los partidos miden cada paso con la vista puesta en las elecciones generales.

El analista opina que el acuerdo en Aragón llegará antes que en Castilla y León, ya que Vox gestionará los plazos para maximizar su estrategia. "Los tiempos en política son muy importantes porque te dan posibilidad de pensar y de replantear nuevas estrategias", afirma.

Este escenario se enmarca en un contexto internacional "muy convulso" que podría obligar a cambiar las políticas previstas, como ocurrió en la crisis de 2007. Por ello, la estabilidad política se vuelve un factor fundamental para afrontar los desafíos económicos que advierte el Banco Central Europeo.