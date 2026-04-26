El Gobierno deja en el limbo al pueblo saharaui al excluirlo de la regularización de migrantes "Un jarro de agua fría"

El proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno, que permitirá a miles de personas extranjeras obtener el derecho a residir y trabajar en España, ha dejado fuera al pueblo saharaui. El delegado saharaui en Castilla y León, Abdalahe Hamad Jlil, ha explicado que el colectivo, que sí figuraba en los borradores iniciales del decreto, fue excluido del texto definitivo al no incluir a los apátridas.

Ha sido un jarro de agua fría, sin saber por qué" Abdalahe Hamad Jlil Delegado saharaui en Castilla y León

La noticia ha supuesto un duro golpe para la comunidad saharaui en España. "Totalmente, para nosotros ha sido un jarro de agua fría, sin saber por qué", ha afirmado Hamad Jlil. El delegado considera que la exclusión no responde a criterios legales o jurídicos, ya que su situación de apatridia les debería dar "todo el derecho del mundo" a ser incluidos en la regularización.

Una espera de más de dos años

Esta exclusión se suma a la ya difícil situación que vive el colectivo. Según el delegado, la mayoría de los saharauis que han solicitado la apatridia en España llevan "más de dos años esperando esta resolución favorable". Durante este tiempo, se encuentran en una situación de "standby", sin poder trabajar ni tener acceso a la sanidad pública.

Aunque no existen cifras exactas, Hamad Jlil estima que más del 80% de los saharauis en España se encuentran en esta situación de irregularidad administrativa. La población, además, "está creciendo en los últimos años", lo que agrava el problema.

La reacción inicial del colectivo ha sido de incredulidad. "Aún estamos, digamos, en shock, porque todavía estamos valorando qué es lo que se va a hacer", ha señalado el delegado. La respuesta se está coordinando a nivel estatal para buscar una "solución colectiva" que afecte a todos los saharauis en España.

Pocas comunicaciones y malas perspectivas

Las relaciones con el Gobierno son "muy distanciadas" desde el giro en la postura sobre el Sáhara, por lo que las comunicaciones directas son escasas. Por ello, el colectivo confía en los partidos políticos aliados en el Congreso de los Diputados para que impulsen movimientos que reviertan la exclusión.

El Representante del Frente POLISARIO en España, @abdulahfpe , recuerda:



🗣️"Si en algún momento [España] pudo haber desempeñado un papel mediador, lo perdió cuando adoptó una posición contraria al derecho internacional."



Además, recrimina al Gobierno de 🇪🇸 la reciente exclusión… — Frente POLISARIO España (@Polisario_Es) April 16, 2026

Sin embargo, las expectativas no son positivas. Hamad Jlil ha recordado "experiencias negativas" anteriores, como la paralización durante más de dos años de otra ley aprobada en el Congreso. "La verdad, no tenemos buenas perspectivas en el futuro", ha concluido.