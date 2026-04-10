Carlos Pollán (Vox) enfría la posibilidad de un pacto inminente con el PP y rechaza repetir la fórmula de 2022

Carlos Pollán, presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León, ha enfriado las expectativas de un pacto rápido con el Partido Popular para formar gobierno. Pollán ha recordado que el PP, pese a ganar las elecciones, no tiene mayoría y que sus 33 procuradores son los mismos que tenía al final de la legislatura, mientras que Vox ha crecido de 11 a 14 escaños. Según sus palabras, es el Partido Popular el que tiene "la obligación de intentar formar un gobierno".

La formación liderada por Santiago Abascal en la comunidad tiende la mano para negociar, pero establece condiciones claras para que el proceso de cambio iniciado en 2022 "pueda seguir adelante". Vox exige un acuerdo programático con "garantías de cumplimiento", pero advierte que la negociación "tiene que ser de otra forma totalmente distinta".

Tiene que ser de otra forma totalmente distinta" Carlos Pollán Presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León

Pollán ha descartado por completo que la constitución de las Cortes venga acompañada de un pacto de gobierno, como ocurrió hace cuatro años. "Va a ser una negociación larga, va a ser una negociación muy minuciosa", ha advertido, y ha expresado su preferencia por un diálogo discreto al afirmar que quieren que "sea una negociación que no sean los medios de comunicación".

Sobre los puestos en la Mesa del Parlamento, ha asegurado que no es un asunto que les preocupe y que la decisión sobre presentar candidatos aún no está tomada. No obstante, ha reiterado una línea roja: "Lo que no queremos y nunca permitiríamos si en nuestra mano estuviera es que el partido socialista presida la institución".

Balance de la legislatura

A nivel personal, Carlos Pollán ha hecho un balance muy positivo de su tiempo al frente de las Cortes de Castilla y León, calificándolo como "una experiencia personal y vital que nunca podía haber imaginado". Se ha mostrado "muy contento, muy satisfecho y muy honrado" con su labor, a pesar de reconocer que "seguro que habré cometido errores".

Ha recordado los "comienzos difíciles" de la legislatura, pero considera que la situación se ha normalizado y se ha demostrado que Vox es "un partido absolutamente como los demás" que respeta la Constitución y la ley. Además, ha destacado la excepcional relación con el personal de la cámara.

El consejo a su sucesor

De cara a quien le suceda en el cargo, el principal consejo de Pollán es "intentar ser el presidente de todos". Ha admitido que esta postura puede crear "ciertos problemas" y "diferencias" tanto con rivales como con los "tuyos propios", como asegura que le ha ocurrido.

En su opinión, el presidente de un parlamento autonómico debe defender a todos los procuradores por igual y velar por que "se aplique el reglamento y que se cumplan todos los procedimientos". "En definitiva, representamos a los ciudadanos, no somos nosotros mismos", ha concluido.