El presidente de las Cortes de Castilla y León (Vox) expulsa a Cuca Gamarra de la bancada del PP

El arranque del debate sobre el estado de la comunidad se ha visto empañado por un encontronazo entre el PP, Unidas Podemos y el presidente de las Cortes (Vox), Carlos Pollán. Los populares cedieron a la secretaria del PP, Cuca Gamarra, un asiento en la bancada popular para seguir, como invitada, el debate, sin embargo, antes de que comenzase, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, apeló al reglamento de las Cortes para pedir que abandonase ese asiento por no ser procuradora de la cámara autonómica.

A pesar de los intentos del portavoz del grupo parlamentario popular, Raúl de la Hoz, por mantener a la dirigente en la bancada del PP, por considerar que era “algo absolutamente habitual”, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, decidió pedirle a la dirigente del PP que siguiera el debate junto al grupo de senadores y diputados nacionales. Gamarra accedió y se sentó en la última fila del Hemiciclo, entre aplausos de los procuradores del PP.





Una vez solventado el desencuentro, arrancaba el debate con las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien tuvo una referencia a la secretaria general del PP: “Gracias por estar siempre aquí”.

Precedentes

Los Procuradores tienen asignado un escaño en el hemiciclo, según el Grupo Parlamentario al que pertenezcan. La Mesa de las Cortes puede autorizar el cambio de escaño de un Procurador por motivos justificados y será el Presidente de las Cortes quien autorice la presencia de otras personas en el hemiciclo, asignándoles un asiento temporal en la zona destinada al público. Esto suele ocurrir en sesiones institucionales como el aniversario de Estatuto de autonomía. En esa ocasión, a la que se refería el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, pudimos ver a los populares, Javier Maroto o José Antonio Bermúdez de Castro.

A ello se ha agarrado De la Hoz para señalar: "Nunca para las votaciones, pero sí para las sesiones donde no hay votación". Un argumento que no ha aceptado el presidente del legislativo, quien ha recordado que estos más de dos años al frente del Parlamento "no ha habido parlamentarios que no sea procurador".