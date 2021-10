Semedo y Kim llegan para el partido en Torrelavega

No va a ser un partido cualquiera. Está claro. El Abanca Ademar necesita ganar en Torrelavega para dar un golpe encima de la mesa y olvidarse de la mala racha de resultados. Durante todo la semana, Cadenas ha forzado la máquina y ha insistido en fortalezar la linea de retaguardia para que pueda ayudar a los porteros que tampoco viven su mejor momento.

El técnico de Valdevimbre insitía al término del entrenamiento lo importante que va a ser la defensa: "Es fundamental, si no estamos concentrados y no hacemos faltas como ante el Granollers, va a ser casi imposible, el Torrelavega tiene el mismo bloque prácticamente y a los mismos jugadores que lograron el ascenso, se conocen muy bien, ya perdimos contra ellos en pretemporada y no nos podemos permitir ese lujo ahora".

Las buenas noticias llegan respecto a Semedo y a Kim. El primero evoluciona favorablemente de su lesión y los servicios médicos se muestran optimistas para que pueda regresar a la competición. De hecho, el de Cabo Verde ya entrenó ligeramente en la tarde de este miércoles y el propio jugador asegurará que estará para ayudar a sus compañeros.

El surcoreano podría recibir en la mañana del jueves el transfer. El Abanca Ademar ha realizado el pago, por lo que la federación de su país es la primera interesada en agilizar los trámites para poder recibir el dinero. Luego, el último paso es la EHF. Aquí no se espera ningún problema, por lo que el club no espera ningún problema para que debute en la Asobal. Kim, en estos primeros entrenos, ha dejado ver las razones de su fichaje. Es un jugador procedente de un balonmano muy distinto y es muy rápido. Sin duda, va a ser un hombre muy carismático para la afición.