Otro refuerzo para la Cultu, el venezolano Riki Mangana

Días de mucho trabajo en la Cultural y Deportiva Leonesa. Al filo de las siete de la tarde, y a través de las redes sociales oficiales de la entidad, se daba a conocer una nueva contratación. En esta ocasión, se trata de un defensor venezolano con experiencia ya en el fútbol nacional.

Ricardo Enrique Mangana Barberá, alias "Ricki Mangana", es un futbolista de 21 años nacido en Caracas. Su posición natural es la de lateral derecho. Ha militado en equipos como el Coruxo FC, el Celta de Vigo y en las categorías inferiores del Val Miñor, donde jugó como cedido en el CD Guijuelo la mitad de la temporada 2019-20, por lo que se enfrentó el pasado año a la Cultural.

Cabe destacar, que al igual que otros compañeros fichados este año por el equipo de Ramón Fernández, es internacional por las categorias inferiores de la selección nacional española. Antes, también defendió la camiseta de su país de origen, Venezuela. En este caso, el acuerdo es sólo por una tempoarada.

Casi al mismo tiempo que anunciaba la contratación del lateral venezolano, llegaba la despedida de Aitor Fernández. El defensor concluye contrato y se ha dedicido no renovarle tras estar una temporada en blanco, por sufrir una lesión de larga duración.

Aitor se ha despedido a través de sus perfiles en internet: "Me he sentido muy querido, respetado y valorado, en los buenos momentos pero también en los menos buenos. Una lesión de este tipo te deja en un lugar más discreto y ahí es donde recibí más muestra de cariño, a través de mensajes, por la calle o en el estadio cuando iba a ver al equipo. Por todo, GRACIAS, he sido muy feliz! Ahora sólo os deseo lo mejor, os seguiré y animaré como un cazurro más. Ha sido un placer formar una pequeña parte de la historia de este club".