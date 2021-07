Zaunas: "Espero aprovechar esta oportunidad en el Abanca Ademar"

Zanas Gabrielius Virbauskas. Lituano, central, sin duda, uno de los fichajes en los que más confianza se tiene. El jugador, muy amable, atendía en persona a los micrófonos de COPE LEÓN: "Estoy muy feliz de estar en el Abanca Ademar. Espero aprovechar esta oportunidad, que es muy valiosa para mi. Formar parte de este equipo de gran tradición en Europa es muy bonito.Tengo ganas de empezar la temporada, de poder demostrar que podemos competir porque el equipo tiene mucho potencial".

El primera línea revela las causas de su llegada al cuadro ademarista: "Vine por Manolo, está claro, también me apetece y me resulta muy atractivo jugar la liga española. Creo que puedo dar mi mejor nivel, hablé con Manolo sobre lo que quiere de mi, y sé que tengo que mejorar mi juego para ayudar al club".

Zanas sólo tiene buenas palabras para el resto de la plantilla: "Los compañeros del equipo son todos muy amistosos, hablan todos en inglés y nos entendemos bien. Los entrenamientos son duros, pero es lo normal, estamos en el inicio de la pretemporada y es lógico que sean así de duros".

Aunque lleva muy pocas horas en la ciudad, el internacional por la selección de su país, asegura que le gusta León: "La ciudad me gusta. He conocido el centro y me parece una ciudad muy bonita, por las noches no hace mucho calor, así que se puede dormir muy bien y eso es importante para poder dar todo el día siguiente, en Lituania hace mucho más calor por la noche y se hace muy complicado el descansar. Estoy contento, muy contento. Espero hacerlo muy bien, creo que me voy a acoplarme rapidamente a León y al Ademar. Desde mi casa se puede ir andando a todos los sitios, está muy bien situada, como ves, sólo puedo decirte buenas cosas".