La Zarzuela clausura el primer curso de música española

El viernes 4 de junio el Teatro El Albéitar acoge la última sesión del primer Curso de Música Española, que tendrá como protagonista la zarzuela de la segunda mitad del siglo XIX, con una ponencia impartida por la musicóloga Mª Encina Cortizo, catedrática de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo. Así mismo, a partir de las 20:30 horas la soprano Marta Arce y el pianista Héctor Sánchez Ruiz, ambos profesores del Conservatorio de León, ofrecerán un recital con romanzas y canciones de zarzuelas como Jugar con fuego, Los diamantes de la corona y El barberillo de Lavapiés de Barbieri, El dominó azul y El potosí submarino de Arrieta, El juramento de Gaztambide, Chateau Margaux de Fernández Caballero, El rey que rabió y Las hijas del Zebedeo de Chapí, o La Gran Vía de Chueca.

La Asociación Orquesta Ibérica organiza este Curso como actividad paralela al Festival de Música Española, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de León, INAEM y Fundación Siglo, y la colaboración del Área de Actividades Culturales de la Universidad de León. El Curso, dirigido a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos sobre la música española, consta de cinco sesiones presenciales de febrero a junio, aunque también es retransmitido en streaming para facilitar la participación del alumnado de cualquier lugar.





Sinopsis:

La zarzuela adquiere un importante desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, con diversos modelos que conviven en el repertorio, como la zarzuela grande y la zarzuela chica, el género bufo, el sainete lírico, la revista lírica, etc. Durante la ponencia, se revisará la vida del género entre 1851, fecha de estreno de Jugar con fuego, título que inaugura el modelo de zarzuela grande, y 1898, año marcado por la pérdida de las últimas colonias, en el que se estrenó uno de los títulos emblemáticos del Género Chico, Gigantes y cabezudos. Se comentarán los principales modelos dramatúrgicos de la zarzuela en este periodo, analizando las influencias recibidas –la ópera italiana, la opéra comique, el género bufo…–, los lenguajes vocales de la zarzuela, y los modelos formales. Además,

se reivindicará la necesidad de recuperación de un género del que apenas conocemos uno cuantos títulos que han perdurado en el repertorio canónico actual.





Ponente: María Encina Cortizo, Catedrática de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo. Licenciada en Musicología por la Universidad de Oviedo (1989), con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Beca FPU en el Departamento de Hª del Arte III (Contemporáneo), U. Complutense, bajo la dirección del profesor E. Casares. Doctorada en la misma especialidad, en dicha U. Complutense de Madrid en 1993. Desde 1993, profesora primero asociada y desde 1997 titular en Universidad de Oviedo, donde también ha dirigido el Coro Universitario (1993-97).





Desde el comienzo de su trayectoria investigadora ha cultivado una línea de investigación vinculada con la recuperación patrimonial de teatro lírico español y música lírica de los siglos XIX y XX. Con más de diez proyectos del Plan nacional I+D+i desarrollados a lo largo de su trayectoria, en la actualidad es IP del proyecto coordinado “Música y prensa en España: Vaciado, estudio y difusión online” y participa en el proyecto “Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925. Textos y música en la creación del teatro lírico nacional”. Ha sido miembro de la Comisión Evaluadora de la Subdirección General de Proyectos de Investigación en el Área de Investigación de Historia del Arte en diversas convocatorias.





Autora de trabajos publicados en la enciclopedia italiana Musica in scena, Musik Gesichte und Gegenwart, New Grove Dictionary of Women Composers, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, la Revista de Musicología de la SEdeM o los Cuadernos de Música Iberoamericana, ha publicado numerosos libros y ediciones críticas de óperas y zarzuelas en la Colección Música Hispana del ICCMU, muchas de las cuales se han representado en teatros españoles y extranjeros y han sido grabadas en CD y DVD.

Es directora del Aula de Música de la Universidad de Oviedo, donde se desarrolló el programa del Liceo Opera Oberta, y Vocal de la Junta directiva de la Fundación Ópera de Oviedo, y colabora habitualmente con la SGAE, el CEDOA y el ICCMU.





Marta Arce, soprano

Natural de León, inicia su andadura musical en el Coro Universitario de León (dirigido por Samuel Rubio) y comienza a estudiar canto con Annick Lallement en el Conservatorio Profesional de Música de León. Finaliza sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid con las máximas calificaciones.





Como solista canta bajo la batuta de directores tales como García Navarro, José Ramón Encinar, Joan Pons, Lorenzo Ramos, Miguel Roa, Miguel Groba, Dorel Murgu, etc.; y como titular por oposición del Coro de la Comunidad de Madrid, junto a grandes cantantes (Plácido Domingo, Carlos Álvarez, Josep Bros, Felicity Lot, Thomas Allen, etc.) bajo la dirección de Frühbeck de Burgos, Peter Maag, Robert King, Richard Bonynge, Cristobal Halfter, Odón Alonso, entre otros.





Ha intervenido en importantes eventos culturales de su ciudad y fuera de ella, tanto en recitales, como en óperas, oratorios y zarzuelas. En la actualidad es profesora de Canto en el Conservatorio de León y co-directora de su Taller Lírico.









Héctor Sánchez Ruiz, piano





Héctor Sánchez Ruiz es profesor de piano por oposición en el Conservatorio de León, donde finalizó sus estudios profesionales con Belén Ordóñez. En el Conservatorio Superior de Oviedo estudia con Francisco Jaime Pantín y obtiene el título Superior de Piano. En el Conservatorio del Liceo de Barcelona se gradúa como Profesor Superior de Música de Cámara. En 2003 comienza una formación de tres años con David Kuyken en el Conservatorio Sweelinck de Ámsterdam (Holanda). Ha participado, entre España y Holanda, en numerosos cursos y master-clases, destacando las enseñanzas recibidas de Joaquín Achúcarro, Luca Chiantote, Josep Colom, Bart van Oort, Marie-Françoise Bucquet, Andreas Staier, Hakon Austbo, Volker Banfield y Paul Badura-Skoda.





Su actividad como concertista le lleva a salas de concierto de España, Bélgica, Holanda y Alemania, habiendo ofrecido recitales a solo en ciudades y festivales como el XIII Festival de Música Española, XX y XXI Memorial Ángel Barja, ciclo Tardes Musicales, ciclo Músicos de mundo de la Fundación Eutherpe de León, Auditorio de León, Jóvenes en concierto de la Junta de Castilla y León, Begijnhofkerk y Stadhuis de Tongres, Cercle de l’Orgue et du Piano de Lieja, Conservatorio de Hasselt, Bachzaal de Ámsterdam, o los recitales en los VIII y IX Clavierfestival en el castillo de Husdisburg.





En 2000 es galardonado en Madrid con el II Premio en las Becas Nacionales de Piano “D. Pedro Massaveu y Massaveu” de la asociación EPTA-España. Ha sido profesor en los cursos de la Fundación Magistralia en Asturias y en los Cursos Internacionales de Música de León. Dedica una parte importante de su carrera a la profundización en el repertorio camerístico, lo que le da la oportunidad de colaborar con importantes músicos internacionales como la mezzosoprano Teresa Berganza o la violinista Natalia Lomeiko.





En los últimos años desarrolla una intensa actividad en el repertorio vocal, colaborando con la Asociación Lírica Brigecio, la Gala Lírica de León, el Coro de Niños Ciudad de León, la agrupación Cavatina, y el dúo que en 2008 consolida junto a la soprano Noelia Álvarez.









PROGRAMA DEL CONCIERTO

Marta Arce (soprano) y Héctor Sánchez Ruiz (piano)





Romanza “Un tiempo fue que en dulce calma”

Jugar con fuego (1851), V. de la Vega y Barbieri





Romanza “De qué me sirve”

Los diamantes de la corona (1854), Camprodón y Barbieri





Seguidillas “Como nací en la calle de la Paloma”

El barberillo de Lavapiés (1873), Larra y Barbieri





Romanza “Es sombra de mi sueño”

El dominó azul (1852), Camprodón y Arrieta,





Canción de la velocicosedora

El potosí submarino (1870), García Santisteban y Arrieta





Romanza “Yo me vi en el mundo”

El juramento (1858), Olona y Gaztambide





Vals “No sé qué siento aquí”

Chateau Margaux (1887), Jackson Veyán y Fernández Caballero





“Mi tío se figura”

El rey que rabió (1891), Ramos Carrión, Aza y Chapí





“Al pensar en el dueño de mis amores”

Las hijas de Zebedeo (1889), Chapí





“Tango de la Menegilda”

La Gran Vía (1886), Pérez y González, Chueca y Valverde