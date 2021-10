La XXVII Feria de los productos de León arrancará el próximo viernes con 96 empresas

La XXVII Feria de los Productos de León arrancará el próximo viernes, 8 de octubre, en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa, donde contará hasta el día 12 con la presencia de 96 empresas repartidas en 96 expositores, entre los que por primera vez se encontrarán siete con productos totalmente ecológicos.





El vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente, y la diputada de Desarrollo Rural, Avelina Vidal, presentaron hoy la cita que se recupera “tras un año luchando contra el COVID-19”, lo que supone “un motivo de alegría”. Para ello, se ha dispuesto un aforo de 2.000 personas, en la entrada se colocará un arco para medir la temperatura media de los asistentes, y el uso de la mascarilla será obligatorio.





La Feria, que cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, se inaugurará el viernes a las 18 horas en un acto en el que el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero Velasco, ofrecerá el pregón oficial. Por su parte, la clausurá tendrá lugar el martes, día 12, a las 20.30 horas, y correrá a cargo del presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán.





Matías Llorente explicó que el evento contará por primera vez con siete stands de productos totalmente ecológicos “en un momento en el que los planteamientos de la Política Agrícola Común son hacia una agricultura y ganadería sostenible” y en el que este tipo de productos tienen “una gran importancia en la sociedad”.





Así, bajo el eslogan ‘Reivindica lo nuestro’, la XXVII Feria de los Productos de León apostará por “empezar a consumir cada vez más productos de kilómetro cero y de la propia tierra”, ya que “la industria agroalimentaria de León vende alimentos producidos en la provincia”, de manera que “la mayoría está ubicada en el mundo rural”, por lo que “genera riqueza y fija población”.





Por este motivo, para Matías Llorente, este tipo de eventos son “imprescindibles”, porque “la mayoría de las industrias artesanales que tenían la cadena de venta en la restauración y hostelería, han tenido problemas graves este año”, a pesar de lo que “han sobrevivido”.





No obstante, el vicepresidente de la Diputación de León puso de relieve que se están empezando a producir “problemas con ciertas industrias artesanales de gran valor por el relevo generacional”, ya que “todas ellas son familiares y en la segunda generación muchos no continúan con la elaboración”.





Así, Llorente celebró que “de nuevo la gente podrá volver a disfrutar de la calidad de los productos de la provincia” y abogó por “empezar a hablar de alimentación”, ya que los productores “producen alimentos para la humanidad”.





“Podemos prescindir de no tener televisión o un coche, pero no tener alimentación es muy delicado y puede dar lugar a muchos conflictos”, expuso Matías Llorente, quien lamentó que “en últimas décadas se han olvidado a los sectores primarios y no se ha apoyado una industria agoalimentaria”, a pesar de que “sin una producción básica no hay nada que hacer”.





De este modo, depositó su esperanza en que las marcas de calidad de la provincia puedan seguir produciendo y reivindicó la compra de productos de otros países. “De qué sirve defender los productos de nuestra tierra cuando hay empresas que tren productos a miles de kilómetros sin tener en cuenta los gases invernaderos y el CO2 que emiten a la atmósfera. Tenemos que trabajar para que el producto llegue del productor a la mesa si queremos tener un mundo rural libre”, concluyó.





Por su parte, la diputada de Desarrollo Rural, Avelina Vidal, recordó que la industria agroalimentaria emplea a 14.000 personas en la provincia de León, “un número importante a tener en cuenta y que hay que poner en valor porque es nuestra estructura y son productos de nuestros pueblos”, así como “un punto de estructura y desarrollo para que la gente siga habitando en el mundo rural”, porque “León no se compone de cuatro o seis zonas, sino del resto de los pueblos”.





Venta online





El vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente, avanzó hoy que la tienda online de Productos de León se pondrá en marcha en los próximos 15 días y cifró en 120 el número de empresas que ya se han apuntado para hacer sus ventas a través de dicho canal.





“Es lamentable que se haya quedado una empresa de León con ella y que llevemos cuatro recursos en seis meses porque está paralizado, pero vamos a sacar adelante la tienda online a pesar de todos los enemigos que tenemos”, concluyó Llorente.