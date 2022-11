Xosepe Vega abandona la secretaría general de CCOO

Xosepe Vega confirma su decisión de dimitir como secretario general del sindicato CCOO de León. Acaba de hacer público un comunicado en el que explica los motivos, ya que no quiere hacer declaraciones públicas ante los medios de comunicación.

COMUNICADO

A la luz de las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación locales en las últimas fechas, confirmo por medio de este comunicado mi decisión irrevocable de dimitir como secretario general de CCOO de León y de todas las responsabilidades públicas que en virtud de ello ostento dentro de la organización, con efectos del día 1 de diciembre de 2022.

Así se lo he comunicado también a todas las estructuras del Sindicato provinciales, autonómicas y confederales, que coinciden conmigo en cuanto aquí se expresa.

Esta decisión ha sido tomada después de un sereno análisis de la situación actual en la provincia y en el seno del sindicato.

Se trata de una decisión que responde sencillamente a razones personales que no me permiten desarrollar las funciones propias de la responsabilidad que ostento de la manera que necesita esta organización provincial.

Durante los últimos días han sido muchas las noticias publicadas al respecto, las cuales agradezco en lo personal por su simpatía y el tono expresados. Sin embargo, la realidad aparece en algunos casos tergiversada ya que, con independencia de haber mantenido debates y discrepancias en el interno de la organización sindical, en ningún caso mi dimisión viene motivada por presión alguna ni desde el ámbito autonómico ni desde ninguna otra instancia externa.

En el tiempo que he tenido el orgullo de dirigir las CCOO de León he afrontado, junto a mis compañeros y compañeras, grandes retos y he participado y compartido la defensa de los intereses de la clase trabajadora de forma democrática, ilusionante y concienzuda tal y como esta provincia reclamaba. Hemos reclamado de forma continua medidas excepcionales para ella y, estoy seguro, así será también en el futuro. CCOO de León, como se ha demostrado a lo largo de décadas, tiene la suficiente solvencia y capacidad para decidir en sus órganos de dirección y conforme a nuestros estatutos quién ha de ser la persona más oportuna para dirigir el porvenir del Sindicato y para, lo más importante, reivindicar, luchar y avanzar en los derechos e intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de León.