Vuelve a León la fiesta joven y solidaria del vino

Vuelve ‘Wine Not?’, la fiesta joven y solidaria que une música y vino con Dj Nano como estrella invitada.

Se celebrará el día 20, en el Palacio de Exposiciones de León, con tapas, tattoos, graffitis, corner barber, urban dance y telas aéreas como actividades complementarias.

La fiesta Wine Not?, que en su edición prepandémica de 2018 supuso un hito de gran repercusión social como iniciativa divulgativa y promocional del consumo moderado y responsable del vino entre los jóvenes, vuelve bajo impulso de la Denominación de Origen León con más fuerza, nuevo formato y propuestas sumamente atractivas para ese sector de la población.

Se celebrará en el Palacio de Exposiciones de la capital, el próximo día 20 de mayo, viernes, a partir de las 20.30 horas. El precio de la entrada es de 20.00 euros (gastos incluidos) en venta anticipada (Eventbrite) y de 25.00 en taquilla. Por razones de seguridad se respetará estrictamente la limitación de aforo establecida.

Vuelve Wine Not? tras un largo paréntesis de actividades promocionales públicas por razones sanitarias y lo hace con mucha y muy buena música y, por supuesto, con vino y tapas como razón. Pero también con actividades complementarias como tattoos, graffitis, corner barber, urban dance y telas aéreas, las tres primeras con sobrecoste por su carácter solidario en favor de Alcordanza, la asociación de familiares y enfermos de alzhéimer de Valencia de Don Juan con la que el Consejo Regulador de la DO León mantiene de manera habitual un acuerdo de colaboración que además es recíproca. Y lo hace también con un protagonista muy especial: Dj Nano. Con más de treinta años de trabajo en cabina, el pinchadiscos madrileño es, más recientemente, productor del espectáculo The Rhythm of the Night, en el que se mezcla el musical con los grandes temas de la música electrónica de los noventa.

Y es que la historia de la música electrónica en España no se podría entender sin la figura y el trabajo de Nano, el dj que ha conseguido popularizar este estilo de música sabiendo adaptarse a cada época. José Luis Garaña de los Cobos, que así se llama en realidad, es además el creador de algunas de las fiestas más potentes a nivel nacional tras convertirse en la gran celebración de la música remember con tributos a las diferentes épocas de la música electrónica que ha triunfando en España.