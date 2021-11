Vuelve la competición en Navarra y sin Manolo Cadenas

Vuelta a la normalidad. Por fin regresa la competición. El Abanca Ademar busca esté sabado un triunfo necesario en la difícil cancha del Anaitasuna. Sin duda, un pabellón complicado y uno de las más calientes de la Liga Asobal. El cuadro navarro tras el obligado parón por COVID en miembros de su plantilla, regresó a los entrenamientos el pasado martes. Ahora es turno para un difícil regreso a las pistas. Volver a coger la forma y el ritmo, no será tarea fácil. Sin embargo, los leoneses ya vivieron situaciones similares en el curso pasado y acabaron perdiendo. Ejemplo, el Guadalajara que acabó descendiendo. Allí se presentaron los leoneses tras pasar la cuarentena y los de Hombrados acabaron ganando.

El equipo saldrá del palacio de los deportes de León a las nueve de la mañana del sábado. De ahí, el autocar de Alsa pondrá rumbo directo a un hotel de Pamplona. La expedición marista comerá en un hotel cercano al pabellón, dormirá la siesta y tendrá una sesión de video para culminar la preparación.

Luis Puertas tomará el relevo de Manolo Cadenas en la dirección del encuentro. El técnico de Valdevimbre cumplirá la sanción tras lo ocurrido en el triunfo ante el At.Valladolid. El primer entrenador del Ademar mandó a paseo a la pareja arbitral y estos lo recogieron en el acta. Resultado; no podrá sentarse en el banquilllo ni en una zona de influencia del mismo. Aunque el propio Cadenas califica de justo el castigo, sigue insistiendo en que los árbitrajes están siendo muy malos esta temporada. Algo que respalda el club y que también critica. Se considera que hay parejas que no están preparadas para dirigir un encuentro en la máxima categoria y la prueba está en los videos.

Durante estos quince días, se ha hecho hincapié en lo importante que es defender bien. Aunque el signo de entidad del Ademar es una fortísima defensa y salir muy rápido al contraataque, en todas las derrotadas cosechadas esto no ha ocurrido. Por eso y tras el duro rapapolvo sucedido en Huesca, la estragia fundamental es esa. "Hay que ser contundentes atrás para poder ayudar a nuestros porteros", se ha insistido muy y mucho incluso a través de una pizarra para que tomaran los jugadores apuntes en su cuaderno.

Durante el parón por el Campeonato de Europa de selecciones, Cadenas y el vicepresidente deportivo, Cabero, se pondrán manos a la obra para intentar confeccionar el equipo de la próxima temporada. La práctica totalidad de jugadores tienen contrato en vigor, pero ocupa más que preocupa el tema de los extremos. Jaime Fernández concluye su vinculación con la entidad. Tendrá oferta del club seguro, pero no será fácil su continuidad. La clase del leonés es enorme. Incluso ha demostrado que puede jugar de extremo y de central. La decisión no va a ser nada fácil para nadie y ahora mismo es muy complicado saber lo que va a ocurrir.

A Gonzalo Pérez no le van a faltar novias. El zurdo es el máximo goleador de la Asobal y a pesar de tener un año más firmado, su claúsula es muy pequeña. Sin duda, es un dinero que cualquier equipo que esté jugando Europa puede abonar y va a depender de multiples factores su continuidad.

Leandro Semedo lo tiene muy difícil. El de Cabo Verde no está respondiendo a las espectativas de Cadenas está campaña. La rotura del tendón de Aquiles le está lastrando y se le ve al ex del Oporto y del Anaitasuna como no acaba de estar cómodo en los partidos. Debe ser el referente y el líder entre tanto chaval, pero Leandro no lo está siendo. El primera línea cree que no va a tener ofertas de León por lo que su agente está sondeando el mércado para buscarle acomodo en un futuro inmediato.

Por otra parte, Cayetano Francio, presidente del Abanca Ademar ya ha manifestado que el club hará un esfuerzo para fichar a uno o dos jugadores para la segunda vuelta: "Nuestro objetivo sigue siendo conseguir la plaza europea a través de la liga, sabíamos que eramos un equipo muy joven y el proyecto era a tres años, pero hay que lograr estar en europa, por eso se va a fichar un central con más experiencia de los que tenemos".