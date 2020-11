Villaquilambre ya tiene un monumento a los niños y niñas del municipio

Hoy se ha inaugurado una composición con las piedras que espontáneamente los más pequeños depositaron a los pocos días de abandonar el confinamiento domiciliario. Más de 200 kilos de piedras ya se pueden ver en dos composiciones ubicadas en el parque de la Casa de la Cultura de Villaobispo y en el del Cardadal de Navatejera. Esta es una de las iniciativas en las que el Consistorio está trabajando para agradecer el trabajo y la dedicación de los vecinos en los momentos más duros de la pandemia. El alcalde ha señalado que los protagonistas de este acto son los niños del municipio y que sólo la situación que vivimos ha impedido que hoy fueran ellos los que descubrieran el monumento

El Ayuntamiento de Villaquilambre cuenta desde esta mañana con dos monumentos que recuerdan la iniciativa espontanea que los pequeños del municipio protagonizaron en las jornadas posteriores al confinamiento domiciliario. Y es que, el consistorio recogió hace unos meses los más de 200 kilos de piedras que los niños depositaron espontáneamente durante los momentos más duros de la pandemia para construir con ellas dos monolitos que ya lucen en el parque de la Casa de la Cultura de Villaobispo y en el parque del Cardadal de Navatejera.

En este sentido, hay que señalar que fueron varios los puntos del Ayuntamiento en el que se llevó a cabo la iniciativa, aunque desde la Concejalía que dirige Mario Valladares se decidió unificarlos en dos planchas de hormigón que ya están ubicadas en las localizaciones antes mencionadas.

Por último, el alcalde, Manuel García, ha querido recalcar que el protagonismo de este día es de los más pequeños, “las circunstancias que vivimos han hecho que hoy no sean los niños de Villaquilambre los que descubran este monumento, ellos son los verdaderos protagonistas de este día. Una vez más nos dieron una lección de vida que este Ayuntamiento no quería dejar pasar. Entre tantas malas noticias no nos podíamos permitir el lujo de que se perdiera una iniciativa que tiene que perdurar en el tiempo para recordarnos que entre todos seremos capaces de salir de una situación tan complicada”.

Los dos monolitos que se han confeccionado con las piedras del ‘Camino a la felicidad’ son sólo uno de los homenajes en los que está trabajando el Ayuntamiento y que serán anunciados próximamente. Tanto los vecinos que han sufrido la enfermedad como los que mostraron su solidaridad en los meses del confinamiento serán reconocidos por el Consistorio.