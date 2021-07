Victoria de Gelfand en la final del Magistral de Ajedrez Ciudad de León

4 de Julio de 2021.- Boris Gelfand ha ganado esta tarde la final del Magistral de Ajedrez Ciudad de León frente a Leinier Domínguez. Ha ganado en un match muy igualado demostrando nervios de acero y vuelve a hacerse con el Magistral 11 años después. Leinier tuvo opciones de llevarse el Torneo en la segunda partida del desempate, donde tuvo una posición claramente favorable, pero Gelfand, arriesgando mucho, logró complicar el juego y darle la vuelta a su favor.





Gelfand y Domínguez se han enfrentado antes en 27 ocasiones a diferentes ritmos de juego. El resultado favorece al GM de Minsk, quien domina al habanero por +6=17-3.





PRIMERA PARTIDA





El sistema clásico de la defensa siciliana empleado por Gelfand no ha resultado una sorpresa para un superpreparado Leinier Domínguez, que con jugadas naturales realizadas rápidamente ha conseguido una posición apabullante en la que el rey de las negras ha quedado atascado en el centro del tablero bajo el fuego de las torres blancas. Gelfand ha conseguido sin embargo no recibir mate y resistir en un final en el que, a pesar de estar técnicamente ganado por las blancas, mantenía ciertas esperanzas prácticas de salvación. Pero Leinier no ha dado opción a los sueños de salvación de su rival, ha impuesto su ventaja con depurada técnica y se ha anotado la victoria adelantándose en el marcador de la Final.





SEGUNDA PARTIDA





En la segunda partida de la final, Leinier, sin duda cómodo por su ventaja en el marcador, se ha defendido contra la Apertura inglesa elegida por su rival para iniciar la partida, con el sólido Sistema Simétrico y, tras una pronta simplificación se ha alcanzado una posición en la que, pese a una simbólica ventaja de las blancas, resultaba muy difícil romper el equilibrio y las tablas siempre sobrevolaban el tablero. Gelfand ha sido no obstante capaz de transformar lo simbólico en tangible y con jugadas muy finas ha conseguido quedarse con un peón de más muy difícil de materializar, debido a la presencia de alfiles de distinto color. La partida ha entrado en una fase táctica cuando Leinier ha querido neutralizar la ventaja con una serie de jugadas forzadas en las que ¡algo se le debe de haber escapado!, porque de pronto la ventaja de las blancas se ha incrementado y las posibilidades de victoria, hasta ese momento quiméricas, se han hecho reales. A partir de ahí, Gelfand nos ha ofrecido una exhibición de técnica superior y se ha anotado una bonita victoria que le permite igualar el marcador de la final.





TERCERA PARTIDA





Ambos jugadores repiten las jugadas de la Siciliana Clásica que vimos en la primera partida hasta la decimotercera jugada, en la que Gelfand ha introducido una jugada que mejora su juego anterior. Las negras han sacrificado enseguida un peón para eliminar uno de los fuertes alfiles de las blancas y ha llevado el juego, como en la partida anterior, a un final de alfiles de distinto color, aunque esta vez algo inferior para él. No lo suficiente para permitir a Leinier tener posibilidades reales de victoria. Gelfand lo ha defendido con su reconocida solvencia técnica haciendo inútiles los esfuerzos de Leinier por ganar la partida. Todo se decidirá en la cuarta partida.





CUARTA PARTIDA





Gelfand abandona la apertura inglesa utilizada en la primera partida para volver a su favorita apertura de Peón Dama. Leinier se defiende con el sólido Gambito de Dama Aceptado, una defensa con fama de inexpugnable. Muy pronto se llega a una posición con la típica estructura del Peón Dama Aislado también conocido como “Isolani”. Pronto, con 16,d5, las blancas han realizado la típica ruptura central que abre las líneas centrales y propicia cambios que, en este caso y tras un vistoso juego de piezas, han conducido la partida primero a la igualdad y posteriormente a unas tablas. El Magistral se decidirá en las partidas relámpago. El desempate se juega a dos partidas de 5 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.





DESEMPATE





Desenlace dramático en el desempate a partidas relámpago. En la primera partida, en la que se ha jugado un Gambito de Dama aceptado al igual que en la cuarta del encuentro regular, la igualdad ha sido la tónica de principio a fin, pero la emoción ha llegado en la segunda del desempate. Gelfand, a pesar de los problemas por lo que pasó en sus dos partidas con negras del encuentro, ha repetido la defensa siciliana y ha buscado desde el principio crear complicaciones en busca de la victoria. Leinier, claramente superado por el ímpetu de su rival, se ha mantenido en pie a duras penas para finalmente perder una calidad que, sin embargo, no ofrecía suficiente ventaja a Gelfand para ganar la partida. Con muy pocos segundos en el reloj, Leinier se ha visto obligado a defender un final de torre contra alfil que, si bien es tablas según la teoría, exige una defensa muy precisa y que ante la presión de Gelfand y del reloj no ha podido sostener. Gelfand ha visto premiada su ambición en el desempate donde claramente ha jugado con mucha más determinación que su rival.





CALENDARIO PARA HOY LUNES





Simultáneas de la Campeona mundial de ajedrez femenino Ju Wenjun

Hoy lunes 5 de julio a las 16.00 horas tendrá lugar online en la plataforma Chess.com una exhibición de simultáneas, en la que la GM china Ju Wenjun se enfrentará a 25 aficionados. Por gentileza de la Universidad de León.