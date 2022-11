La Variante de Pajares nos acercará en primavera a Asturias

Viaje en alta velocidad entre La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias) . Raquel Sánchez anuncia que la puesta en servicio de la Variante de Pajares encara su recta final para conectar Asturias y Madrid en 2 horas y 43 minutos.

El pasado viernes arrancaron las pruebas de los sistemas de seguridad y telecomunicaciones (ERTMS) del tramo con trenes comerciales eléctricos de alta velocidad.

La ministra ha constatado que también avanzan las pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de los accesos, sistemas de evacuación e instalaciones de protección civil y seguridad.

La Variante de Pajares representa un reto sin precedentes de ingeniería y construcción que, con el 80% de su trazado en túnel, incrementará la capacidad y la fiabilidad de la conexión LeónAsturias e impulsará el tráfico de mercancías.

La titular de Mitma ha destacado que el Presupuesto del Departamento para 2023 en Asturias es el mayor de los últimos 12 años, con 509 millones de euros en inversiones, de los que 204 millones se destinan al ferrocarril.

Raquel Sánchez ha asegurado que “mientras dependa de este Gobierno, los asturianos y asturianas pueden tener claro que aunaremos esfuerzos con la Administración autonómica para alcanzar la mejor Asturias”.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha realizado hoy un viaje en pruebas en un tren de alta velocidad por la Variante de Pajares, donde ha anunciado que la nueva infraestructura se pondrá en servicio en los próximos meses, permitiendo recortar los tiempos de viaje entre Madrid y Asturias en más de una hora y cuarenta minutos. “Estamos impulsando la mayor obra de ingeniería ferroviaria para que Asturias esté cada vez más cerca. Para que el trayecto entre Asturias y León se reduzca a 2 horas y 43 minutos y todas las personas puedan elegir el tren como medio de transporte más sostenible, cómodo, fiable y seguro”, ha informado la ministra tras concluir el trayecto en pruebas entre La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias), en el que ha estado acompañada por los presidentes del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, la presidenta de Adif y Adif AV, María Luisa Domínguez, y el director general de Operaciones de Renfe, José Luis Cachafeiro.

Durante su visita a la infraestructura, la titular del Ministerio de Transportes ha constatado el buen ritmo al que avanzan las obras de la variante, que encara la recta final para su inauguración. No en vano, el viernes pasado arrancaron las pruebas de los sistemas de seguridad y telecomunicaciones (ERTMS) del tramo con trenes comerciales eléctricos de alta velocidad. Proceso que se está simultaneando con las pruebas de electrificación de la vía, cuya puesta en tensión se produjo el pasado 20 de septiembre, y con las de adecuación de accesos, sistemas de evacuación e instalaciones de protección civil y seguridad del túnel. Así, el viaje de hoy es uno más de los que está realizando Adif para la puesta en servicio de esta infraestructura clave para la conexión ferroviaria de alta velocidad de Asturias, con más de 49 kilómetros de túneles, una inversión de más de 3.800 millones de euros y 18 años de trabajos. No en vano, el tramo, que permite salvar el paso bajo la Cordillera Cantábrica, permitirá incrementará la capacidad y la fiabilidad de la conexión LeónAsturias e impulsará el tráfico ferroviario de mercancías, contribuyendo a impulsar el uso del ferrocarril y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que la Variante de Pajares permitirá evitar el complejo tránsito por la actual rampa de Pajares, caracterizada por fuertes pendientes, mínimos radios de curva, una mayor longitud, hasta 61 túneles entre Busdongo y Puente de los Fierros, y una climatología muy adversa, que dificulta en extremo la operativa y las labores de mantenimiento. Así, el paso por la variante, que se realiza en unos 15 minutos, supondrá un recorte de 37 km respecto al actual itinerario del siglo XIX por el Puerto de Pajares. “Se trata de la mayor obra de ingeniería ferroviaria realizada. Ninguna me impresiona tanto, por su complejidad técnica, como esta variante de Pajares que traerá, ahora ya sí, la alta velocidad a Asturias”, ha aseverado la ministra .

Más allá de la emblemática obra de la variante de Pajares, Raquel Sánchez ha señalado que el esfuerzo inversor del Gobierno en Asturias, a través Mitma, es innegable. No en vano, el proyecto de Presupuesto del Estado de 2023 del Ministerio recoge la mayor inversión en la región en los últimos 12 años, con 509 millones de euros, de los que 204 millones se destinarán al ferrocarril, un 18% más que este 2022. En este sentido, ayer el Consejo de Ministros autorizó a Mitma la licitación, para los próximos cuatro años, de un contrato de mantenimiento de infraestructura del tramo Bifurcación Galicia (salida norte de León)–La Robla– Pola de Lena, incluida la Variante de Pajares, por un valor estimado de 28,4 millones de euros (sin IVA), y de un contrato de más de 20 millones de euros (sin IVA) para la conservación y explotación de más de 150 kilómetros de carreteras en Asturias durante tres años. “El mejor futuro para Asturias debemos construirlo entre todos; será fruto de la colaboración entre todas las Administraciones. Esta es una premisa que desde el Gobierno de España tenemos clara y que volcamos en una colaboración estrecha y diaria con el Gobierno del Principado y con los ayuntamientos asturianos. Invito a quienes en las próximas semanas tendrán la responsabilidad de hacerlo, a no ir en contra de los intereses de su tierra y a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado para el 2023”, ha subrayado la ministra durante su intervención “Mientras de este Gobierno dependa, cada asturiano y cada asturiana, puede tener claro que aunaremos esfuerzos con la Administración autonómica con el objetivo de alcanzar la mejor Asturias”, ha defendido Raquel Sánchez antes de concluir. Un ejemplo del esfuerzo del Gobierno para ayudar a mejorar la calidad de vida de los asturianos, aliviar sus bolsillos y promover el uso del transporte público son los descuentos de los servicios ferroviarios de Renfe, que han tenido una gran acogida en el Principado, donde se emitido más de 42.900 abonos gratuitos, de los que prácticamente el 75% corresponden a abonos para viajar en Cercanías y el en torno al 25% a Cercanías de Ancho Métrico: la FEVE. “Celebro la buena acogida que ha tenido en Asturias la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia.

La variante de Pajares salva el paso bajo la Cordillera Cantábrica y el importante desnivel que existe entre la provincia de León y Asturias. Con una inversión de más de 3.800 millones de euros, representa un reto sin precedentes de ingeniería y construcción: el 80% de su trazado -50 km, entre La Robla y Pola de Lena- transcurren en túnel. El proyecto presenta una enorme complejidad técnica, tanto en la fase de obra como en las etapas previas de estudios y proyectos, por las características geotécnicas del macizo que atraviesa -hasta 40 formaciones geológicas diferentes- y por la necesidad de aunar los parámetros de alta velocidad y los del tráfico de mercancías en una misma.

En su ejecución han llegado a participar de forma simultánea hasta 4.000 trabajadores -en las fases actuales están involucrados unos 400 profesionales- y se han empleado cinco tuneladoras para excavación.