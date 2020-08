Urge la demolición del edificio en ruina de Padre Severino tras las intensas lluvias y el último derrumbe

El Grupo Municipal del Partido Popular sigue recibiendo quejas por parte de los vecinos de La Palomera que no se explican que hace año y medio se iniciara el expediente de ruina y aún siga pendiente la demolición del edificio de Padre Severino. Dos meses para la redacción de un proyecto de demolición de una vivienda ha sido excesivo ya que el edificio ha vuelto a sufrir otro derrumbe al inicio de verano y las actuales lluvias amenazan con colapsar el edificio. Ante una ruina no se pueden estar dos meses de burocracia para redactar un proyecto si no que se tiene que actuar con urgencia dado el peligro agravado cada día. Otros edificios de la ciudad como Doctor Fleming 19 (con decenas de denuncias), Paseo de Salamanca 5 (Bodegas Armando) o Laureano Díez Canseco causan quejas constantes que el equipo de gobierno PSOE-Podemos no resuelve.

La demolición del edificio ubicado en el número 1 de la Plaza Padre Severino Ibáñez sigue siendo una misión atascada en la burocracia del Ayuntamiento y los vecinos no ven actuaciones urgentes. El expediente de ruina iniciado en el anterior gobierno popular aún no ha tenido consecuencias tras más de un año de gobierno PSOE-Podemos que no termina de rematar las actuaciones para tirar el edificio abajo y que se ha ahogado en semanas de burocracia.

El concejal Eduardo Tocino ha explicado que “uno de los puntos negros de los barrios son los edificios en mal estado existentes en la ciudad y reflejo de ello en La Palomera sigue siendo el de Padre Severino, donde la paciencia vecinal está llegando al límite dado que el alcalde Diez prioriza pintar Ordoño sobre cualquier otra necesidad. Los vecinos se lamentan de escuchar siempre frases repetidas hasta la saciedad sobre este problema como “ya está más cerca la solución” o “llegará más pronto que tarde” y no satisfacen a los vecinos, que consideran que la urgencia de actuar hace incomprensible haber fijado dos meses para ejecutar los trabajos”