La UPL da por muerta la Mesa por León

La Unión del Pueblo Leonés ha confirmado que la Mesa por el Desarrollo Económico y Social de León “se puede dar por muerta”. Así se ha referido este lunes después de conocer que la directora de la Agencia de Desarrollo, Humildad Rodríguez, ha dimitido por la falta de apoyo por parte de las administraciones.

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, ha puesto de manifiesto que la responsabilidad “es fundamentalmente del PSOE” y lo ha ejemplificado en las figuras del presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y de los últimos delegados del Gobierno de España en la Comunidad, Javier Izquierdo y Virginia Barcones, que “no han hecho absolutamente nada de lo que prometieron”.

Del mismo modo, ha incidido en que tampoco desde la Junta de Castilla y León se ha apoyado y ha criticado a los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Ana Carlota Amigo de “venir un día sí y otro también a hacerse fotos” sin apoyar a la persona que decidieron que debía liderar un proyecto que sirviese para el desarrollo de esta provincia.

Asimismo, ha advertido que el compromiso socialista “se ha visto con la mesa por León” y, especialmente, con la falta de apoyo que ha tenido Humildad Rodríguez y que fue elegida por el propio presidente de la Diputación de León para iniciar y desarrollar este proyecto.

Por todo ello, Santos ha reclamado que en los próximos días algunos de estos nombres que ha citado “salgan a asumir responsabilidades” porque no se debe olvidar quiénes son los responsables a pesar de que ya se la dé por muerta a la Mesa por el Desarrollo Económico y Social de León

ALCALDE DE LEÓN

.José Antonio Diez: “Me gustaría que alguien me dijera para qué ha valido y para qué ha servido la Mesa por León”

El alcalde de León pide que “se trabaje más por León” y que “no se maree con mesas ni grupos que lo único que hacen es pensar que los ciudadanos son tontos”.

“Es difícil decir algo sobre algo que no existe, pero me gustaría que alguien me dijera, después de dos años y medios para qué ha servido y para qué ha valido la Mesa por León”, aseguró hoy el alcalde de León, José Antonio Diez, tras la dimisión de la comisionada de la Mesa del Plan para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de León, Humildad Rodríguez, respecto a lo que afirmó que “es la crónica de una muerte anunciada”.

El regidor leonés recordó que ya en el momento de creación de la conocida como Mesa por León “hubo muchas voces críticas”, entre las que se incluyó a sí mismo, que advirtieron que “no tenía ningún sentido, sino que era una manera de volver a hacer perder el tiempo a la ciudad y a la provincia de León”, algo de lo que “también son un ejemplo los presupuestos”.

“Dediquémonos a perder menos el tiempo, a trabajar más en favor de León y los leoneses y a ser eficientes y efectivos en lo que hacemos y no a marear con mesas ni grupos que lo único que hacen es pensar que los ciudadanos son tontos y se les puede engañar”, concluyó Diez, quien quiso dejar claro que los ciudadanos “no son tontos y saben realmente dónde están los compromisos, quién de verdad hace esfuerzos y quién se preocupa de verdad por su gente y por su tierra”.





