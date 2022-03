UPL exige fondos europeos para la plataforma de Torneros

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, acompañado por el vicesecretario, Eduardo López Sendino, ha hablado hoy sobre Torneros, un proyecto por el que se ha apostado durante mucho tiempo y que ya comienza a parecer un “deja vu”, y sobre todo después de que la propia Confederación Hidrográfica del Duero haya rectificado un informe propio que dictó el día 22 y dando vía libre para que la Junta llegue a realizar esa declaración de impacto ambiental que se necesita para iniciar el proceso, ha afirmado Santos.

Más allá del tiempo de espera y lo que ha parecido el duo Pimpinela, haciendo referencia a Suárez Quiñones y Cendón, durante las elecciones cuando hablaban de Torneros, la primera reflexión es que “Javier Alfonso Cendón mintió, y lo hizo porque no aceptaba y no dijo que el problema estaba en la CHD y responsabilizaba exclusivamente a la Junta y lo que se ha demostrado es que el PSOE de León y el señor Cendón mintieron en aquel momento”, recriminó Santos, quien añadió que “también ha mentido Suárez Quiñones cuando dice que cree en un proyecto que después torpedea continuamente desde la Junta y que después fuera de los micrófonos reconoce que no confía, por eso lo que está muy claro es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han dicho la verdad y sobre todo no creen en este proyecto ni en nada, y esto es lo grave para los leoneses, en lo que firmaron en la Diputación Provincial”, afirmó el leonesista.

Haciendo referencia a las declaraciones de la secretaria de organización del PSOE, Nuria Rubio, en las que asegura que el pacto de Diputación está cumplido, nos parece una desfachatez y, además de una mentira, una falta de respeto a todos los leoneses, porque si atendemos a los puntos que recoge el pacto, enumeró Santos los incumplimientos: Feve, la Ciudad del Mayor, mejora de la línea León-Astorga-Ponferrada, la A-76, el Parador de San Marcos o el teatro Emperador, o el punto 2: Torneros.

Más allá de estas cuestiones, afirmó Santos, lo que preocupa a UPL es que estamos en un momento muy importante en el que probablemente pueda llegar dinero de Europa a través de los fondos europeos de resiliencia y que podrían servir para acometer infraestructuras muy necesarias en esta provincia, pese a lo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están haciendo nada, no están ni siquiera el análisis de lo que pasó el 13 de febrero, lo que les dijo la ciudadanía es que estaba cansada y se van a desangrar en número de votos y mientras tanto la única plataforma que ya tiene una partida presupuestaria de 40 millones de euros es la que se va a plantear en Medina del Campo, lo que deja claro que el alcalde de Valladolid está ganando la partida al PSOE de León, y que desde la Junta se está apostando por otros ejes de desarrollo y no por Torneros, y sobre todo, anunció el leonesista, “vamos a exigir de una vez por todas que cumpla la promesa la señora Barcones, quien dijo al inicio de este año que iba a convocar la mesa para el futuro de León, y estamos esperando a que tanto ella como el presidente de la Diputación den un paso adelante y la convoquen, pero no para hacerse fotos sino para tomar decisiones y sobre todo para que busquen fondos europeos para avanzar en el proceso del desarrollo de Torneros”.

En último lugar advirtió tanto al PSOE como al PP que “si siguen sin dar pasos, sin cumplir nada de lo que prometen, sin dar curso a esa mesa por el desarrollo de León se van a encontrar una primavera complicada, porque los leoneses van a salir a la calle y nosotros vamos a estar con ellos y vamos a avivar esa protesta en las calles de León, porque creemos que si no son capaces de entender lo que votó la ciudadanía el 13 de febrero se lo tendremos que hacer entender de otra forma. Es la oportunidad y el momento y si se deja pasar, no tendremos futuro en León”. Y añadió, dirigiéndose a Mañueco y “el posible gobierno que no sabemos ahora si es un gobierno virtual de la Junta”, “parece mentira que con la que está cayendo en España, con la que está cayendo en León, no tengamos aún ni siquiera fecha para la junta de portavoces que tiene que dar lugar al pleno de investidura. Están demostrando tanto PP como Vox, que han venido a repartirse sillones y subirse emolumentos que es lo único que han hecho hasta ahora, y para esto no necesitábamos unas elecciones”, concluyó.