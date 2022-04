La UPL no espera nada del nuevo Gobierno de Mañueco

En el día de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, ni la UPL ni el alcalde de León ven el futuro con optimismo. Después de 40 años de gobierno del PP ...“Qué puedo esperar de los culpables de la mayoría de los desequilibrios de esta Comunidad”, cuestiona Luis Mariano Santos sobre el nuevo gobierno. El líder de UPL afirma que a algún político del PP “solo le falta una Consejería de Marina”.

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés y procurador autonómico, Luis Mariano Santos, ausente hoy en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, como es habitual en la formación leonesista, manifestó hoy que no espera nada del nuevo ejecutivo de la Junta. “¿Qué puedo esperar cuando han sido los culpables de generar la mayoría de los desequilibrios de esta Comunidad?”, planteó.

“No asistimos habitualmente; es un simbolismo para demostrar que no estamos a gusto en esta Comunidad” recordó y dijo que aunque nunca se hace, quizá el pacto con Vox “dificulta aún más” que UPL se pudiera sentir identificada con el nuevo periodo que se abre en la Junta.

Preguntado al respecto, Santos se mostró indiferente sobre la posibilidad de que el nuevo ejecutivo integre a algún leonés. “La verdad es que no sé si es bueno o malo que haya leoneses. No sé qué es mejor. A mí lo que me gustaría es cambiar la comunidad y quiero gente que trabaje para eliminar los desequilibrios territoriales”, dijo.

Acerca de los posibles integrantes de el nuevo Gobierno dijo que lo que se necesita son realidades e ironizó sobre el hecho de que algunos políticos como Carlos Fernández Carriedo hayan ocupado diversas áreas. “A alguno lo que les faltaría es una Consejería de Marina o algo así”, comentó. “Actos de fe, pocos. necesitamos pruebas Estaremos en cualquier mesa para debatir los problemas de la gente, pero fe en ellos no tenemos absolutamente ninguna”, quiso remarcar.

Fundación Castilla y León

A pesar de las reticencias hacia Vox, Luis Mariano Santos lanzó un mensaje al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, para ofrecerle “el apoyo de la UPL para acabar con la Fundación de Castilla y León. Probablemente no los va a tener a menudo con la UPL, pero para acabar con la Fundación, sí”.

Por otro lado, Santos también se refirió a la Mesa por León y a las declaraciones del presidente de la Diputación, Eduardo Morán, quien dijo que la petición de imposibles puede implicar su ruptura y la pérdida del trabajo llevado a cabo hasta ahora y se preguntó cuál ha sido ese trabajo. “Tenemos que ser un poco serios, pensar que no es mejor político el que se pliega a los designios del partido. Espero que sean reivindicativos, exigentes con quienes toman las decisiones”, concluyó.

ALCALDE DE LEÓN

Por su parte, José Antonio Diez exige al nuevo Gobierno de Mañueco “que cumpla con León tras 40 años sin hacerlo”. El alcalde leonés lamenta que la nueva legislatura “es más de lo mismo”.

“Lo único que pido y exijo es que cumpla con los compromisos que durante 40 años no ha habido con León, tras decenas y decenas de años sin hacerlo y que lo hagan ya”. Con estas palabras, el acalde de León, José Antonio Diez, trasladó sus peticiones a Alfonso Fernández Mañueco, que hoy mismo juró su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León iniciando así su segunda legislatura al frente de la Comunidad Autónoma.

Para el regidor leonés, la nueva legislatura que se inicia tras esta jura “es más de lo mismo”. “Yo ya no sé si son nuevos o viejos, es lo mismo e incluso tirando a peor”, lamentó Diez, quien insistió en su petición “en nombre de todos los leoneses” ante un Gobierno en el que “todo el mundo sabe lo que hay”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado