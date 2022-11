El único concierto The Charlatans en España será en León

León acogerá “con alegría y fiesta” la 33.ª edición del Purple Weekend Estrella Galicia con el único concierto The Charlatans en España el 10 de diciembre.

El mítico grupo inglés exponente del sonido 'Madchester' liderado por el carismático Tim Burgess tocará el sábado 10 de diciembre en León, siendo la única fecha en toda España para disfrutar de su espectacular directo.

A los de Birmingham les acompañarán en el cartel del Palacio de Exposiciones de León The Warnbabies y The Speeways, comenzando las acuaciones a las 20 horas. Las entradas (sin abono) serán de 40 euros.

El jueves 8 el cartel de los conciertos principales tendrá a The Laser Society, The Small Fakers y Corduroy, mientras que el viernes 9 se compondrá con The Hurricanes, Octubre y The Fleshtones y las entradas por jornada (sin abono) serán 30 euros.

El Festival Mod por excelencia en España se celebrará del 8 al 11 de diciembre y los abonos para todos los conciertos y pinchadas en el Palacio de Exposiciones continúan a la venta en MarcaEntradas y WeGow por 70 euros; un ahorro de 30 euros respecto a la compra de entradas por cada jornada.

La trigésimo tercera edición del Purple Weekend Estrella Galicia cuenta con un concierto exclusivo de unos de los míticos grupos ingleses de referencia mundial. El día 10 de diciembre será la única oportundiad de ver el espectácular directo en España de The Charlatans.

Hoy, en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de León la concejal de Acción y Promoción Cultural de la ciudad presentó "un año más”, esperando “que sean unos cuantos", el Festival Purple Weekend Estrella Galicia en una rueda de prensa.

"Es un importantísimo evento para León", inició su comparecencia Fernández. "Son días en los que la ciudad echa el resto dando lo mejor de sí misma, demostrando que los leoneses somos grandes anfitriones". La concejal indicó que el Ayuntamiento leonés "colabora con el Purple Weekend con unos sesenta mil euros al festival tanto en una cantidad de dinero como aportando material y cuestiones técnicas, además de ceder el Palacio de Exposiciones un espacio más que digno para este tipo de grandes espectáculos".

Evelia Fernández terminó deseando que "León se llene de vida con este festival de categoría, con alegría, fiesta y música, ya que el Purple Weekend supone un proyecto Ciudad".

Por su parte, la delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, quiso significar el apoyo de la administración autonómica "con 13.200 euros, doblando la cantidad del año pasado porque la Junta es consciente de lo importante que es el Purple Weekend para León" y señaló que "es la primera edición en la que no habrá restricciones covid" deseando "que la gente pueda disfrutar el festival y bailarlo", felicitando a la organización "porque cada año va subiendo escalones con más gente y grupos de importancia".

Alegría por “la vuelta a la normalidad” tras la pandemia

El presidente del Centro León Gótico, Juan Dopico, como organizador del festival se congratuló de que el festival "volviera a la normalidad", agradeciendo tanto al Ayuntamiento como a la Junta que hayan aumentado su apoyo "para dar un salto de calidad". Deseó que "haya buen tiempo", recomendó a las personas que quieran ir el día 10 "al gran concierto de los Charlatans que se apuren para comprar la entrada no vaya a ser que se queden sin ella por que se llene el aforo" y se congratuló de que "se haya consolidado el domingo con el Purple Familiar, en esta edición con el genial espectáculo '¡Esto es Rock!' que recomiendo disfrutar a todas las familias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El representante de Estrella Galicia en la Rueda de Prensa, Manuel Caballero, quiso mostrar la satisfacción de la compañía con el festival que ya lleva "doce años apoyando y esperamos que muchos más, porque es una cita de especial importancia en España".

El director del Purple Weekend, Miguel Borraz, comentó "el salto importante que se ha dado desde 2019, superando la suspensión por la pandemia en 2020 y reconociendo que "la edición del 2021 supuso un reto muy importante, que se superó como va a ser a nivel cualitativo este 2022. Destacó "sobre todo", el "aspecto cultural porque el Purple Weekend no es sólo música. Habrá exposiciones gráficas en el Palacín, que estarán más de dos meses y presentaciones todos los días del festival a las 13:30 horas en este espacio aledaño al Palacio de Exposiciones. También comentó "la vinculación especial del festival con el MUSAC, que el día 7 acogerá la fiesta de apertura con una pinchada y la proyección del documental 'Clan Garvi', y con la Universidad de León, puesto que el domingo 11 El Albéitar proyectará el reestreno del documental de Los Flechazos, que el año pasado llenó la sala y mucha gente se quedó sin poder verlo".

Se consolida el Purple Familiar

También recomendó Borraz, la actividad familiar del domingo 11 "para involucrar a los más pequeños de la ciudad con una maravilla de actividad como '¡Esto es rock!' para ir creando inquietud por la buena música" y también deseó que todos los leoneses "puedan disfrutar del mercadillo, el desfile de moda 'sixtie' y el Scooter Run aprovechando que la entrada al Palacio de Exposiciones es gratuita por las mañanas".

Por último, el coordinador artístico del Purple Weekend, Miguel Llorente, aseguró que "por la calidad de los grupos esta es la mejor edición del festival desde los inicios", reconociendo la aportación de Alex Cooper con su asesoramiento técnico y cultural. "Vienen a León unas bandas de primerísimo nivel como los Charlatans, o los Fleshtones, a los que se suman The Speedways con un Power Pop genial y entre los grupos españoles Octubre por un precio increíble, imposible en cualquier otro lugar con este cartel increíble que es un sueño poder presentr en León".

The Charlatans, en exclusiva para el Purple

El único concierto de The Charlatans es una cita que emociona incluso a los propios componentes del grupo, que “están muy ilusionados” por participar en el más importante festival mod español, que “conocen desde hace tiempo y por ello están deseando venir” a una de las citas sixties “más importantes también de Europa”.

The Charlatans es una banda formada en 1989 en Birmingham, Reino Unido. Es una de las bandas míticas de la denominada corriente 'Madchester' con la fuerza de Tim Burgess como vocalista, junto a Mark Collins a la guitarra y Martin Blunt en el bajo que hacen disfrutar al público como pocos encima del escenario.

The Charlatans es una de las mejores bandas de todos los tiempos, en exclusiva para el Purple Weekend el sábado 10 de diciembre, en el Palacio de Exposiciones de León a partir de las ocho de la noche. Además vendrán teloneados por otros dos conjuntos de renombre: primero The Warmbabies y justo antes The Speedways. Un cartelazo imprescindible y único por 40 euros en preventa si no se ha comprado el abono de 70 euros, aún en preventa para todo el Festival.

Más grupos de renombre: Fleshtones, Speedways, Hurricans y Corduroy

Esta edición de 2022 del Festival Mod por excelencia de España, tiene un completísimo cartel que tendrá tres noches principales de conciertos en el Palacio de Exposiciones de León, además de varios más que completarán un cartel de 16 grupos.

Los principales, con grupos de contrastado renombre, serán a partir del jueves 8 en el que actuarán desde las 20 horas The Laser Society, The Small Fakers y Corduroy. El viernes 9, serán The Hurricanes, Octubre y The Fleshtones, con el mismohorario. Las entradas para estas dos noches están en 30 euros en preventa.

El festival se celebrará entre el 8 y el 11 de diciembre y los abonos continúan a la venta anticipada en Marca Entradas y WeGow por 70 euros para todos los eventos que se produzcan en el Palacio de Exposiciones (con allnighters incluidos con los DJs internacionales Dave Edwards, Roch Vidal y Michael Wink más los españoles Sebas Avilés, Diego Glofo y Mocky y Álvaro Dimples). Es decir, un ahorro de 30 euros respecto a comprar las entradas sueltas por cada jornada.

Además, el Festival también ofrecerá conciertos matutinos en el mismo escenario los días 8, 9 y 10 (Las Kassetes, Brincosis y el espectáculo ¡Esto es Rock! para los más jóvenes), y fuera de abono en la Sala Glam Theatre a las 16 horas (6 euros) las actuaciones de Hummo, Hank Idory y The Tambles.

El Purple, tras más de tres décadas de hacer que León se convierta en la Ciudad Púrpura, lleva completando desde siempre sus conciertos con un programa cultural que este año tendrá tres exposiciones gráficas y presentaciones de documentales (se reestrenará 'Sueños de Nuestra Juventud' que muestra los inicios de Los Flechazos), libros y una caja recopilatoria de grupos míticos españoles como Kamembert, Brighton 64 y Los Flechazos.

También son famosos su mercadillo vintage, las pinchadas alldayers, el tradicional desfile de moda 'sixtie' y la Scooter Run cuyas imágenes son protagonistas en todos los medios de comunicación de España a primeros de diciembre.

Redes Sociales del Purple Weekend Estrella Galicia

Facebook

www.facebook.com/purpleweekend

Twitter

www.twitter.com/ElPurpleWeekend

@ElPurpleWeekend

Instagram

www.instagram.com/purple_weekend_oficial

@Purple_Weekend_Oficial