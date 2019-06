Una exposición rinde homenaje a los cuarenta años de la mujer en la Policía Nacional

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín Juárez, ha inaugurado esta mañana en León la exposición “40 aniversario de la mujer en la Policía Nacional”, un homenaje a todas la mujeres que han sido, son y serán policías nacionales. La representante del Gobierno de España en esta comunidad autónoma ha recordado especialmente a dos agentes leonesas, Silvia Nogaledo García y Aurora Rodríguez García, que perdieron la vida en su periodo de prácticas en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 5 de octubre de 2004 y cuyos familiares se encontraban presentes en el acto.

Según les ha dicho la delegada, “sirva al menos este homenaje para que nos sintáis a todos nosotros y nosotras y a toda la sociedad leonesa siempre cerca, siempre solidaria con vuestro dolor y para que podáis reconfortados, en la medida de lo posible, en el seno de la gran familia que forma la Policía Nacional”.

Mercedes Martín ha hablado también sobre la violencia machista y la necesaria igualdad entre hombres y mujeres: “Una sociedad que se considera avanzada no puede seguir tolerando esta barbarie. Si inadmisible es que la mitad de la población sufra discriminación por ser mujer, que no exista una igualdad real entre sexos, más intolerable es que sigan siendo maltratadas y asesinadas mujeres por el hecho de serlo”.

La incorporación en junio de 1979 de las primeras 42 mujeres supuso un hito por la igualdad en nuestro país y en la historia de España. Este número ha ido creciendo hasta sumar más de 9.000 efectivos en la actualidad, lo que representa casi el 15% del total de los 63.000 efectivos del cuerpo.

Mercedes Martín ha explicado que, del total de 2.633 policías desplegados en las nueve provincias de Castilla y León, tan solo 360 son mujeres, no llegan al 14%. “Y tampoco son muchas”, ha dicho, “las que ocupan los puestos de responsabilidad. Hoy nos acompaña una comisaria principal, la subdirectora. Y en Castilla y León tenemos una comisaria jefe provincial, en Palencia. Además de 9 inspectoras jefas y 38 inspectoras. No puede, no debe y no hay techo de cristal que no seamos capaces de romper”.

En el acto de inauguración han estado también presentes, además del subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y de otras autoridades civiles y militares, el jefe superior de Policía en Castilla y León, Juan José Campesino, y la subdirectora general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía Nacional, la comisaria principal Eulalia González Peña.

El conjunto de la exposición recorre la presencia histórica de la mujer en la policía hasta la actualidad y los principales retos que afronta la igualdad entre sexos y las iniciativas que se impulsan desde dentro de la institución para alcanzar la igualdad efectiva.

Está compuesta por diez paneles explicativos, tres videos corporativos del CNP con diversos enfoques, dos kioscos interactivos y diversas vitrinas con efectos de época. Se estructura en cuatro bloques: “Primeros pasos”, “Las primeras rompiendo moldes”, “Creciendo en igualdad” y “Realidad incuestionable”. Podrá visitarse desde este viernes 14 hasta el día 23 de junio a las 14:00 horas en el patio de la Diputación Provincial de León.