Una España plagada de exademaristas se baña en bronce

El balonmano español está de enhorabuena. Tras el varapalo sufrido ante la Dinamarca de Mikkel Hansen, la selección supo levantarse y poder con un complicadísimo conjunto egipcio que nunca se rindió (31-33). Al final, dos goles arriba para el combinado nacional que ejercía en el electrónico como visitante.

León, como no podía ser de otra manera, vivió con mucha intensidad el partido. Nuestra ciudad, un reducto de balonmano, donde se siente este deporte como pocas, sufrió de lo lindo, pero tuvo su recompensa. Fue casi con la bocina final, cuando los jugadores se abrazaban y lloraban. Uno momento para la historia que emociona a cualquier aficionado al deporte. Otro instante inolvidable fue cuando Raúl Entrerríos y Jordi Ribera eran manteados. Sin duda, el que fuera entrenador del Ademar e íntimo amigo de Manolo Cadenas es artífice del éxito de los "Hispanos" en los últimos campeonatos.

Si Jordi fue entrenador del club leonés, que decir de jugadores como Raúl Entrerríos, Viran Morros, Antonio García, Julen Aguinagalde, Dani Sarmiento, o el fisioterapeuta de la selección, Emilio. Todos tienen pasado ademarista y lo cierto es que todos y cada uno de ellos dejaron un gran recuerdo, porque todos hicieron grandes temporadas en nuestra ciudad representando al Ademar.

"Todo, el balonmano para mi ha sido mi profesión, mi pasión, una fuente inagotable de experiencias, de amistades, de grandes momentos para toda la vida y he podido tener una familia que me ha acompañado en todo esto y estoy muy feliz por ellos y poder ofrecerles algo más en mi último momento, siempre me he sentido privilegiado de formar parte de grupos extraordinarios a lo largo de mi carrera, juego en un deporte de equipo y he tenido la suerte de jugar con grandes jugadores y sobre todo, con grandes personas", decía al terminar a Teledeporte un muy emocionado Raúl Enterríos.