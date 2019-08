Ugal-Upa celebra la Fiesta Campesina el 1 de septiembre en Valencia de Don Juan

El secretario general del sindicato agrario Ugal-Upa, Matías Llorente, aprovechó el acto de presentación de la Fiesta Campesina para rechazar la fusión de municipios propuesta por el vicepresidente, portavoz de la Junta y responsable de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, que tildó de “despropósito”. “Nos oponemos totalmente a la agrupación de pueblos. Donde hemos nacido queremos seguir viviendo”, remarcó.

La Fiesta cumple 37 ediciones y se celebrará el domingo 1 de septiembre en Valencia de Don Juan.

El también vicepresidente de la Diputación de León recalcó que lo que hace falta es que los pueblos cuenten con los servicios necesarios para sus habitantes. “Lo que exigimos y necesita el mundo rural son servicios en comunicaciones, sanidad, educación, tecnología; agrupar los servicios, no los pueblos”, defendió.

Llorente alertó, por otra parte, de la evolución de la plaga de topillos desde las zonas de secano a los regadíos y lamentó que la Junta no actuase a tiempo cuando se avisó de lo que iba a ocurrir hace varios meses. “No hizo nada por pararlo cuando se le avisó. Se ha empezado tarde y no están sólo en las cunetas; hay muchas fincas abandonadas”, remarcó antes de recordar que “cuando hay un problema de este tipo de se pueden autorizar quemas controladas y si no, no seremos capaces de pararla. Estos roedores desaparecen de las zonas de secano y se van a los regadíos y en los próximos meses habrá una plaga muy importante”.

La comarca de Sahagún, dijo, está ya “totalmente invadida y “van a entrar principalmente a las praderas, atacando la alfalfa y las hortícolas”. También advirtió de la aparición de varios casos de turalemia.

La modernización de los regadíos es otra de las reivindicaciones permanentes del sindicato, que reclama asesoramiento y formación para los jóvenes que reciben ayudas y se incorporan al sector agroganadero. Por otro lado, Llorente defendió la diversificación de cultivos y la apuesta por los productos autóctonos. “No se puede tener un monocultivo. Es imposible competir; hay que diversificar y tendremos que trabajar para que las alubias no sean de Argentina, Turquía o Canadá y las patatas de Holanda o de Francia”, dijo antes de señalar que la nueva Política de Agraria Común (PAC) “nos preocupa y hace falta un Gobierno fuerte para negociarla”.

Respecto a la remolacha, mostró su temor por la marcha de las fábricas de la comunidad. “Nos asusta un poco el silencio de British Sugar, aunque ha dicho que no peligran y las van a mantener”, señaló y respecto a las 74.000 hectáreas de maíz de la provincia, que suponen el 50 por ciento de la superficie de regadío, comentó que “empiezan a decir los agoreros que va a ser un mal año porque hay mucha cosecha y los precios van a bajar. Que no empiecen a meternos miedo”.