Todas las aulas de Villaquilambre cuentan ya con purificadores de aire

Se ha dotado de estos dispositivos a los tres centros educativos del municipio y a las Escuelas Infantiles. Se han invertido más de 30.000 euros procedentes del remanente generado en la Concejalía de Fiestas. El sistema de adquisición es un Renting hasta final de curso, y las maquinas cuentan con un filtro hepa y luz ultravioleta. La instalación de estos dispositivos no exime del cumplimiento de los protocolos para la renovación del aire impuestos por la Junta de Castilla y León. El concejal ha destacado la importancia de la iniciativa, “somos el único municipio en la provincia que ha realizado un desembolso de estas características para cubrir esta necesidad”.

Desde hoy el colegio Los Adiles de Villaobispo, el CEIP Villa Romana de Navatejera, el CRA de Villaquilambre y las Escuelas Infantiles cuentan en todas sus aulas con dispositivos de purificación de aire. Y es que, el remanente de la Concejalía de Fiestas generado por la cancelación de eventos provocado por la pandemia ha servido para financiar una medida que desde el Consistorio se considera de gran importancia.

En concreto, el concurso, que ha sido ganado por la empresa Tales Technology, recogía la adquisición de cien purificadores en sistema de Renting, con un filtro hepa y luz ultravioleta. Precisamente este fue el sistema elegido por los técnicos municipales después de estudiar todos los modelos homologados existentes en el mercado.

Asimismo, hay que señalar que la cantidad desembolsada por el Ayuntamiento es de 30.000 euros, gracias a los cuales los pequeños podrán disfrutar de las garantías que ofrecen estos aparatos hasta el final del curso académico, una prioridad como ha asegurado el responsable del departamento Mario Valladares, “para nosotros en estos momentos lo prioritario es la salud de nuestros vecinos, y en este caso de los más pequeños. Somos el único municipio en la provincia que ha desarrollado un desembolso de este tipo para cubrir esta necesidad”.

En este sentido, el propio concejal ha querido recalcar que aunque se instalen las maquinas ello no conllevará que no se cumplan los protocolos para la purificación del aire que se han dictado desde la Junta de Castilla y león, “Igual que hicimos con las mascarillas para los jóvenes ahora destinamos parte del remanente de las Concejalías que se han visto paralizadas por la pandemia a una cuestión tan importante como es la purificación del aire de las aulas del municipio. Eso no significa que no se lleven a cabo las medidas indicadas por la Junta”.