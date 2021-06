Tin Lucin, operación cerrada

El acuerdo es total. Ya no va a haber marcha atrás. Tin Lucin se convertirá en las próximas horas en jugador del Wisla Plock. Aunque era un secreto a voces, el central balcánico es uno de los nuevos fichajes del equipo polaco.

No se dilatará demasiado el anuncio por parte de ambos clubs. El Wisla quería a toda costa a Lucin y no ha habido prácticamente que negociar por su claúsula de rescisión. El primera línea, que ha defendido hasta el último día, con todo el coraje del mundo, la camiseta ademarista, da un paso adelante en su carrera. Su último año ha sido espléndido. Sus actuaciones en la Liga Asobal, Copa del Rey y competición europea, han sido claves para que el conjunto de Plock le quiera ya.

Por otra parte está Natán. El Sporting de Portugal sí ha negociado con la entidad leonesa para bajar la claúsula del catalán. En este caso, también hay fumata blanca. El central ya dispone de un preacuerdo firmado con la escuadra portuguesa, por lo que tampoco se dilatará en el tiempo el anuncio de su traspaso.

En otro orden de cosas, Manolo Cadenas ya está en Argentina para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio. La concentración de la selección albiceleste se realiza en un centro de alto rendimiento en Buenos Aires. La practica totalidad de los jugadores tienen residencia en la capital del país sudamericano, por lo que solo Manolo vivirá estas semanas en un hotel. Tanto los exademaristas, Gonzalo Carou como Sebas Simonet, han sido llamados por el leonés para defender los colores de la selección.

El técnico nacido en Valdevimbre no esconde su ilusión: "Reconozco que es muy bonito, y más cuando aún no he tenido la oportunidad de estar en unos Juegos, vamos a jugar en un grupo complicadísimo y hay que intentar dar la cara, aunque partimos como la cenicienta del mismo".