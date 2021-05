Susana Travesí mantiene su acta de concejal pero cesa de todas sus competencias

La que hasta hoy ha sido concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de León, Susana Travesí, presentó este jueves ante el registro del Consistorio su renuncia a “todas las delegaciones de competencias y todos los mandatos” que hizo el Pleno municipal sobre su persona, pero mantiene su acta de edil y la “disciplina de voto con el Grupo Socialista”.

Así lo avanzó hoy Travesí, quien apuntó haber tomado dicha decisión “en vista de la repercusión mediática” causada tras el último consejo de administración del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, donde se acordó el nombramiento del nuevo gerente de Ildefe, un acuerdo que aseguró haber tomado “dentro de la legalidad y conforme a derecho”.

La concejala, que aseguró estar “afectada anímicamente” por la situación y que quiso defender en todo momento su “honorabilidad al menos como persona”, expuso que el nombramiento de Álvarez Nogal, con quien tan solo le une “una amistad y compartir ubicación de despacho profesional”, fue comunicado “con carácter previo a todos los partidos que forman parte del consejo de administración”, así como a la Unión del Pueblo Leonés, “por decoro político y lealtad institucional”.

Susana Travesí explicó que el nombramiento de este cargo es “un puesto de libre designación, basado en el principio de confianza”, algo que “no he decidido yo”, sino que “es el sistema de designación habitual”, tal y como ocurrió con el anterior gerente de Ildefe.

Por este motivo se mostró sorprendida de que, mientras que todos los partidos del pleno “podrían haber instado el procedimiento necesario de modificación de los estatutos” del Instituto para cambiar el proceso de designación del puesto, “el Partido Popular, Ciudadanos y UPL citan en este momento a la ética y la moralidad para obtener su rédito político”, al tiempo que “juegan con la palabra legal e ilegal sin atreverse a ir a un juzgado”.

“Siempre he ido de cara, no con dobles vueltas, y presenté a un candidato que conozco y de cuya valía soy consciente, que me habría ayudado a realizar un trabajo que estaba deseosa de cometer y que podría haber sido sustituido en el momento en que ella dejase la presidencia del consejo de administración”, dijo Travesí, quien insistió en que “ese es todo el mal” que le achacan, “haber sido honesta, leal y haber ido de cara”.

De igual manera, la concejala leonesa aseguró que en la madrugada del viernes al sábado envió una carta a todos sus compañeros del Grupo Socialista en la que manifestó su intención de asumir su responsabilidad “dimitiendo en el caso de que el acuerdo fuese anulado judicialmente”, de manera que la renuncia a sus competencias “no está motivada” por el cese al frente del consejo de administración de Ildefe, sino que “fue una decisión ya tomada con anterioridad”.

Travesí recordó que desde 2003, año en el que inició su carrera política, ha pertenecido siempre “de manera inalterable y con fidelidad absoluta” al Partido Socialista, para el que afirmó solo tener “palabras de agradecimiento” y con cuyo Grupo municipal seguirá “votando en consonancia con el principio de lealtad”. Asimismo, apuntó que hasta la fecha “jamás se ha puesto en duda” ninguna acción desarrollada en el ámbito de sus competencias “ni como política ni como persona”.