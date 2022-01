Suárez Quiñones centra su candidatura a las elecciones en invertir los agravios y el abandono del Gobierno

El vicesecretario de Acción Parlamentaria y director de Campaña del PP de Castilla y León, Raúl de la Hoz arropó a Juan Carlos Suárez Quiñones en el acto de presentación de su candidatura a las elecciones autonómicas del 13 de febrero, al igual que el presidente provincial, Javier Santiago Vélez, quien se mostró convencido de que la provincia conseguirá el sexto procurador que pueda servir para que Alfonso Fernández Mañueco logre la mayoría absoluta.

Raúl de la Hoz afirma que la Comunidad se juega “seguir construyendo su modelo de éxito creando empleo, riqueza y afrontando la crisis del COVID-19 con más garantías que otros territorios y siendo la comunidad autónoma con el mejor sistema educativo, de atención a los más necesitados y uno de los mejores de nuestro país o tirarlo todo por la borda y hacer de Castilla y León una comunidad autónoma en la que reine el modelo político de Sánchez”. “No hay más, o Castilla y León o trasladar el Gobierno de Sánchez y sus consecuencias”, subrayó.

De la Hoz cuestionó las políticas del Ejecutivo central, aliado con “golpistas, separatistas, independentistas.. todo tipo de amalgama y personajes cuya único punto en común es la voluntad de destruir a nuestro país” y recalcó que el PP representa el apoyo constante al medio rural, mientras el PSOE lleva a cabo ataques diversos al mismo.

“¿Queremos que cuando se ataca a los ganaderos con la caza y con el lobo, a nuestros ganaderos con el azúcar, sencillamente el gobierno de Castilla y León mire para otro lado y disimule e intente tapar las vergüenzas?. Nosotros creemos que es necesaria la defensa de nuestra tierra”, manifestó.

Raúl de la Hoz, que describió la candidatura leonesa como llena de “experiencia, renovación, compromiso e ilusión de trabajar por León” señaló que “algunos entienden el leonesismo dependiendo del tamaño de la bandera; nosotros lo entendemos desde el compromiso diario, sensato y consecuente”. Así, no escatimó elogios para Juan Carlos Súarez-Quiñones, de quien dijo es es “el mayor y mejor leonesista de la legislatura en las Cortes de Castilla y León, que no lleva una bandera muy grande de León, pero que lleva a León en el corazón y día a día ha trabajado para que León genere riqueza, cree empleo, para que no se humille a la agricultura, al medio rural y a nuestra provincia”.

Por su parte el cabeza de lista del PP a las elecciones del 13 de febrero por la provincia de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó hoy que su partido se compromete a “invertir los agravios y el abandono del Gobierno de España” a la provincia, cuyo mejor reflejo es el Presupuesto General de Estado y la ausencia en el mismo para diversos proyectos de interés.

A su juicio, hay un “vacío total y absoluto” en la atención a las necesidades de la provincia frente a una lista “interminable” de agravios y políticas “radicales” de un Gobierno “urbanita, de Madrid, con intereses partidistas y extremos por sus socios” que hacen inviable cualquier compromiso con el medio rural.

Suárez-Quiñones atribuyó a una maniobra de despiste los anuncios de posibles descentralizaciones institucionales por parte del PSOE que ve como “un elemento de distracción, cuando no se tiene nada que decir y se tiene que tapar; cuando no hay nada” y en este terreno animó a los socialistas a “predicar con el ejemplo y traer un Ministerio a León”.

Antes de presentar uno a uno a los integrantes de su lista “joven, renovada e ilusionada” -cuya media de edad es de 38 años-, aseguró que “se dejarán la piel en el proyecto de Mañueco” y trabajarán para conseguir “como mínimo” seis procuradores autonómicos.