Sorprendido con un corzo abatido de manera ilegal

La Guardia Civil, durante el transcurso de un servicio encaminado a la prevención y vigilancia de las actividades cinegéticas, sorprendió a una persona que había abatido un corzo macho en horario nocturno sin contar para ello, de la correspondiente autorización.

Sobre las 21:00 horas del pasado sábado, la patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Fabero identificó al conductor de un turismo que circulaba por la carretera CL-631 en las proximidades de la localidad de Fresnedo (t.m Cubillos del Sil).

Una vez detenido el vehículo, y en el momento de la identificación, los agentes observan una escopeta desenfundada y cargada con dos cartuchos y lista para su uso en el asiento del copiloto, así como una linterna utilizada a modo de foco. Ante estas evidencias, se procede a registrar el vehículo localizando en el maletero del mismo el citado animal abatido momentos antes.

Por tales hechos, el SEPRONA formuló las correspondientes denuncias administrativas a la Ley de Caza de Castilla y León y al Reglamento de Armas, quedando todos los efectos decomisados a disposición de la Autoridad competente.

Este tipo de sucesos coinciden con el debate sobre la nueva Ley de Caza de la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, prevé permitir la caza menor (conejo, liebre, zorro, faisán y codorniz, por ejemplo) cuando haya menos de 10 centímetros de nieve y la caza mayor (jabalí, ciervo ibérico, corzo, lobo) con hasta 40 centímetros. El plazo para presentar alegaciones al anteproyecto de la Ley de Caza terminó este viernes pasado y las organizaciones lo tienen claro: no a la caza con nieve.

Conservacionistas, ecologistas y animalistas critican que por primera vez se quiera permitir la caza con nieve, aunque sea de forma limitada. Hasta ahora, los días con nieve se consideraban 'días de fortuna' para los animales. Si la Junta mantiene este artículo, solo se considerarán 'días de fortuna' después de incendios, inundaciones y "otras causas" que la Junta no concreta, cuando los animales "se ven privados de sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares".

La Asociación-Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) aboga también por la prohibición de caza con nieve porque "las presas tienen que tener una oportunidad de escape y seguir un rastro en nieve continua no lo permite". También apuesta por medir la nieve como "continuidad" y no con centímetros, que no es una medición "objetiva".

Este no es el único punto en el que coinciden estas organizaciones, que también afean que se permita "portar armas listas para su uso en los caminos de uso público cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes". La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos enfatiza la importancia de que las armas queden fuera de los caminos de uso público. "Es un despropósito. ¿Y nuestro derecho a circular libremente y acceder a la naturaleza?", señala el secretario de comunicación de la asociación, Vicente García.

"Siempre existe un riesgo cuando se porta un arma cargada y lista para usar. Las zonas de seguridad deben serlo bajo cualquier circunstancia, no con excepciones", sentencia la asociación Goyarcyl, que también reprocha que el anteproyecto de Ley pida a todos los usuarios "evitar situaciones de riesgo": "Es un despropósito pedir a un paseante que tenga que esquivar las balas o dejar de pasear por un camino público porque le vuelan las balas a 50 metros".

Las asociaciones ecologistas y conservacionistas lamentan que además el anteproyecto de la Ley de Caza que ha propuesto inicialmente la Junta de Castilla y León dé prioridad a la caza sobre otras actividades realizadas en la naturaleza. "No es posible ejercer ninguna actividad empresarial ni de ocio de forma compatible con la caza", lamenta en sus alegaciones la asociación Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales Castilla y León (Goyarcyl).