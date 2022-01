"Sin León, no hubiera España"

Alfonso Fernández Mañueco volvió a ser reelegido, sin nunguna sorpresa, como presidente del Partido Popular en Castilla y Léon. Sus primeras palabras tras el anuncio de la votación en la que certificaba su victoria fueron las siguientes: "Aquí está quien gobernó con templanza Castilla y León, esa persona se llama Juan Vicente Herrera, muchas gracias Juanvi, muchas gracias".

El candidato del Partido Popular para volver a ganar las elecciones autómicas continúo hablando, en esta ocasión refiriéndose a Pablo Casado, el presidente nacional del partido: "Cuando seas presidente del gobierno, te lo digo mirándote a la cara, amigo Pablo, te pediré tres cosas, una financiación justa, servicios para toda la comunidad porque tienes que ser el presidente del campo, y te pediré infraestructuras para está, tu tierra".

Más tarde, Mañueco puso de pie al Palacio de Exposiciones: "Os prometo que vamos a ganar las elecciones, de aquí vamos a por la victoria. Nos lo pone muy difícil día tras día Sánchez, hay privilegios para algunos y palos para otros. Sánchez sólo piensa en Sánchez. Quiere traer esta tierra para su juego de tronos. No lo vamos a permitir. Nosotros queremos unir para proteger. Hay que proteger al campo. Vamos a bajar presupuestos. Conmigo no hay chantajes. No voy a ser el Rufián de Castilla y León. Soy un tipo serio y aquí contamos todos".

El cabeza visible del PP de Castilla y León concluyó diciendo: "Nosotros vamos a duplicar las ayudas a los autónomos, Sánchez machaca a los áutónomos, nosotros los cuidamos. El diálogo social es una seña de Castilla y León. No os he fallado y vamos a seguir cumpliendo con el diálogo social. No queremos improvisaciones. Soy el presidente de los agricultores y ganadores. Vamos a estar siempre a vuestro lado, con diálogo, siempre vamos a contar con vosotros. Os vamos a defender con uña y dientes. Sánchez tiene que destituir a Garzón ya. Tenemos el mejor proyecto. Pensamos en las próximas generaciones, creemos en las posibilidades de las nueve provincias y creemos en León porque si en León no hubiera España, y de lo acogedor que el es Bierzo, de empresas que apuestan por Europa".